Кто заказал убийство Немцова?

"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "27 февраля минуло два года со дня убийства одного из самых известных российских оппозиционеров - Бориса Немцова. Как вы считаете, кто был заказчиком этой политической расправы - лично Владимир Путин, кто-то из окружения президента или это была частная инициатива исполнителей убийства?"

В течение недели в опросе приняли участие 137 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

10,2% отвечавших (14 человек) полагают, что указание устранить оппозиционера дал лично президент Путин. Они говорили:

- не знаю, может быть, Путин;

- это, я считаю, работа Путина;

- думаю, что Путин;

- думаю, Немцова убили с одобрения Путина, зачем ему лишние противники, которые "дышат в затылок";

- скорей всего, инициатива президента.

16,8% отвечавших (23 человека) считают, что заказчиков расправы следует искать в окружении Путина. По их словам:

- кто-то из окружения президента;

- думаю, окружение Путина;

- виноватые - из окружения президента;

- сработало правительство, убили ни за что;

- скорее всего, Немцов стал помехой руководству, помехой их целям, и расплатился своей жизнью;

- мое мнение - Борис был одним из немногих политиков России, кто мог выдвинуть свою кандидатуру в президенты России, он был политиком лихих 90-х, и знал многое, он явно не поддерживал то, что шло, вразрез с руководством страны, но я не думаю, что в убийстве замешан Путин, скорее всего, кто-то из его окружения;

- заказал его кто-то из верхушки, ясно, что не простой человек.

20,4% отвечавших (28 человек) склоняются к версии о частной инициативе исполнителей убийства. На их взгляд:

- я думаю, это был частный "заказ";

- частная инициатива исполнителей "заказа";

- я думаю, что это частный исполнитель, по поводу Немцова - Путин ни при чем.

11,7% отвечавших (16 человек) предложили альтернативные версии произошедшего убийства. Приводим некоторые из них:

- я затрудняюсь, но мне кажется, что политика здесь ни при чем, ищите женщину;

- мало ли какому мужику он дорогу перешел, какому мужику насолил;

- в отношении убийства Немцова - это выгодно киевскому режиму;

- Немцова убили кто-то из его собственного окружения, за передел денег, я не думаю, что Путин и его окружение пойдут на такое;

- вопрос, конечно, сложный, я думаю, след тянется из-за границы;

- представители, виновные в смерти Немцова, скорей всего, за границей, разработали этот план и осуществили;

- заказ был от Обамы и его администрации;

- в смерти виноват тот, кто Евдокимова прибрал;

- наворовал и не захотел делиться, вот и кокнули;

- если Немцов столь ветрено себя вел, столько женщин у него, то на этой почве его и заказали, кому он нужен-то;

- да Бог его знает, это политическая борьба, кто-то из политиков;

- Путин ни при чем, это те люди, которые ненавидят Путина, чтоб на него свалить;

- смерть Немцова выгодна только за пределами России.

40,9% отвечавших (56 человек) затруднились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- не мне его судить, но поделом ему досталось;

- я не поклонница ни Путина, ни Немцова, для меня он несимпатичная фигура, и слишком я мало знаю, кто убил, и вообще кому он нужен, козел этакий, побросал своих детей, какой он политический деятель, прости, Господи, вести себя прилично надо;

- на Украине выступал, используя ненормативную лексику, это как до такого уровня скатиться, чтобы с помощью ненормативной лексики характеризовать своего противника, это провокация против Путина, бандеровцев поганых поддерживаете, молодцы, ничего не скажешь;

- мы не уполномочены заниматься следствием, поэтому пусть разбираются компетентные органы;

- меня не интересуют политические вопросы;

- вы, господа социологи, так же, как европейцы, везде видите вину Путина и России, как не стыдно;

- не знаю, что сказать, убил тот, кому нужно было;

- только не Путин;

- не думаю, что "заказчиком" выступал Путин;

- что касается Немцова, то Борис Ефимыч так крупно наследил в своей жизни во всех областях, что можно было ожидать с любой стороны, подозрительно только очень быстрое разоблачение;

- этот вопрос меня вообще не интересует;

- с Немцовым очень странная история, кто убил, об этом история умалчивает;

- не знаю, что они там творят, понятия не имею;

- думаю, что это точно не Путин, зачем ему это;

- меня не интересует, кто убил Немцова, меня интересует, откуда у него миллион состояние, у простого российского чиновника;

- я не думаю, что "заказчиком" было именно Путин, хотя, возможно, он к этому руку приложил;

- мне все без разницы;

- не могу судить, не могу поверить в первый вариант, сомневаюсь во всем этом;

- ну, насчет Немцова я не знаю, он мне вообще не нравился;

- насчет Немцова я думаю, что правоохранительные органы выяснят;

- по поводу Немцова ничего не могу сказать, мне 75 лет.

Результаты опроса обрабатывал Иван Правдолюбов