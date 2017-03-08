Мария Демина: "Сегодня федеральное предприятие как собака на сене"

В предыдущем номере газеты "Листок" была опубликована информация о проблеме предоставления земельных участков жителям семи сел Шебалинского района. В продолжение начатой темы читайте интервью с Марией Деминой, юристом, руководителем партии "РОДИНА" в РА.

- Мария Фоминична, Вы знаете, что жители Актельского сельского поселения Шебалинского района Республики Алтай в течении длительного времени не могут решить вопрос по предоставлению земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения из земель бывшего совхоза "Чергинский". Что можно сделать для решения вопроса?

- Данный вопрос просто нужно решить. А не решается он потому, что его переводят в политическую плоскость. Любое дело в Республике Алтай оборачивается политическим скандалом, если в этом скандале замешаны интересы лиц из числа членов партии "Единая Россия", при этом отдельные высокопоставленные члены партии во всем видят только пиар, злонамерение от других партий и депутатов других партий. Их не интересуют права и интересы простых граждан. Пользуясь политической безграмотностью, доверчивостью граждан, партия власти свои доводы строит на шантаже и обмане в целях самосохранения. Чтобы это понять, давайте обратимся к истории вопроса. В 1991 году в России началась земельная реформа. Совхоз "Чергинский" был реорганизован и стал ФГУП "Алтайское экспериментальное сельское хозяйство СО РАН". В границах данного предприятия располагается семь сел Шебалинского района: с. Черга, Камай, Актел, Камлак, Улус-Черга, Мухор-Черга, Кукуя, Барлак, Могута. В период проведения земельной реформы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1992 г. N 708 запрещалась приватизация (реорганизация) экспериментальных хозяйств и приватизация земель, закрепленных за экспериментальными хозяйствами.

Таким образом, граждане, работающие в данном хозяйстве, остались без земельных наделов, а в последующем остались и без работы, так как имело место массовое сокращение рабочих мест. Так, в селе Актел в совхозе работало около 170 человек, в настоящее время работает 9, аналогичная ситуация и в других селах. Люди остались без земли и без работы.

- Как можно решить вопрос, если статус предприятия не изменился?

- Вопрос решить не просто можно, его нужно решать, исходя из интересов населения и интересов предприятия. Давайте посмотрим, со дня регистрации федерального предприятия прошло почти 15 лет (зарегистрировано предприятие в 2002 году), а с начала проведения земельной реформы -- более 25 лет. За указанный период поголовье скота на предприятии резко сократилось, резко сократились объемы производства, 2/3 земельных участков не используется. Почему предприятие не желает не используемые земельные участки передать в собственность муниципалитета, чтобы граждане могли вести личное подсобное хозяйство? Вопрос.

Сегодня федеральное предприятие как собака на сене, сам не ам и другим не дам, а людям жить нужно сейчас и сейчас кормить детей. По передаче неиспользованных земель существует процедура, установленная законом: по правилам положений Земельного кодекса РФ, неиспользуемые земли безвозмездно передаются в муниципальную собственность с согласия федерального агентства. До конца 2013 года предприятие находилось в введении Росимущества, с конца 2013 года - в ведении ФАНО (Федеральное агентство научных организаций). Нужно письменное заявление руководителя предприятия на отказ от неиспользованных земельных участков и письменное согласие ФАНО не передачу земельных участков в муниципальную собственность. Вот и все, что необходимо для решение вопроса, но его не решают в течении шести лет.

- Почему Вы говорите о политической плоскости в решение данного вопроса?

- Власть и правящая партия "Единая Россия" данный вопрос волокитят, а другие партии к их решению не допускают. В Совете депутатов МО "Шебалинский район" 4 депутата - члена партии "Родина", и когда граждане, потеряв надежду найти во властных структурах поддержку, обратились к депутатам от партии "Родина", которые стали настойчиво требовать ускорить процесс передачи земель и определить, какие земли надо передавать, тут все и началось.

Вместо решения данного вопроса совместно от представителей партии "Единая Россия" наши депутаты и граждане слышат примерно следующее: "Депутаты от партии "Родина" пиарятся, уже начали избирательную кампанию, а потом деньги брать с вас начнут". Самое страшное в том, что это закладывается в умы граждан. При этом не говорят, что у нас Глава республики получает заработную плату ежемесячно (немалую) в том числе за то, что должен решать и этот вопрос, 4 человека (все единороссы) представляют Республику Алтай в высшем законодательном органе государства - Федеральном Собрании. Двое в Совете Федерации, двое в Государственной Думе, все получают высокую заработную плату, это наши с вами налоги, и они обязаны решать вопросы, но не решают, зато умеют быстро переваливать с больной головы на здоровую. Если бы наши сенаторы и депутаты Государственной Думы были порасторопнее и озаботились бы судьбой людей из бывшего совхоза "Чергинский", то вопрос о передаче земель был бы давно решен.

Недавно сенатор Татьяна Гигель провела встречу с председателем комитета по социальной защите и охране здоровья населения Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Натальей Никитенко по вопросу передачи земель, подумайте только - сенатор встречается с председателем комитета, который никакого отношения к данной проблеме не имеет. Т. Гигель, реализуя волю населения, должна встречаться с руководителем ФАНО, с Главой РА и требовать решения данной проблемы, а не встречаться с чиновницей, в юрисдикции которой не находится решение данного вопроса. Т. Гигель заявляет о наличии неких юридических формальностей, но уже более года со дня обращения граждан сенатор не может решить данные формальности, вот и делайте выводы.

- Мария Фоминична, но почему так долго?

- Первое. Быстро данный вопрос никто не собирался решать. Второе. Сами граждане достаточно пассивны в защите своих прав и надеются на "батюшку-царя". А теперь, когда их "припекло", так как без земли невозможно развиваться, то на них снова давит власть и любым способом пытается опорочить тех, кто как-то пытается помочь гражданам в решении проблем.

Вы когда- либо видели, чтобы депутаты от партии власти защищали граждан и их права? Может быть, кто-то и знает, но я такими сведениями не обладаю. По моему глубокому убеждению, депутаты от партии власти не обременены данными вопросами. Конечно, как юрист понимаю, что для решения вопроса о передаче земель требовалось время, нужно было земельные участки поставить на кадастровый учет, устранить неясности и противоречия. Но власть наделена всеми полномочиями, ей чинить препятствия некому, недопустимо решать такое длительное время вопросы.

- А как быть в данной ситуации?

- Гражданам нужно настойчиво и твердо требовать решения данной проблемы. Вполне реально съездить на прием в администрацию Президента, провести акцию протеста. Действовать, не оставлять вопрос о передаче земель на усмотрение власти.

Беседовала Марина МАКСИМОВА