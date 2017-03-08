Непризнанная, но не покоренная. Ассоциация КМН РА борется за жизнь

Очередной, IX съезд коренных малочисленных народов Республики Алтай состоялся 4 марта в актовом зале экономического техникума в Горно-Алтайске. Делегаты от четырех этносов - тубалары, теленгиты, кумандинцы, челканцы обсуждали, чего удалось добиться за прошедший год и к чему стоит стремиться в году нынешнем. Кроме того, с заминкой, но все же выбран и назначен председателем Ассоциации КМН РА сроком на один год представитель теленгитов - согласно уставу организации, представитель от каждого этноса КМН занимает это место год, и сейчас их очередь. Кстати, в устав на этот счет также внесли изменения...

Съезд открыла член координационного совета Ирина Таштандинова, огласив количество собравшихся - было избрано 80 делегатов на съезд, прибыло и зарегистрировано 58. Также на съезде присутствовали приглашенные - председатель комитета по законодательству и национальной политике Госсбрания - Эл Курултай РА Виктор Ромашкин, председатель комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию ГС-ЭК РА Василий Манышев, депутат городского Совета Горно-Алтайска Василий Кудирмеков, представитель администрации Майминского района Олеся Сельбикова, руководитель РОЭО "Сакральный Алтай" Зинаида Тырысова, заместитель председателя комитете по национальной политике РА Аяна Толкочекова и другие.

"Считаю, что возрождение и дальнейшее развитие КМН РА невозможно без государственной поддержки"

Вступительное слово сказала глава старейшин КМН РА Екатерина Кандаракова.

Она отметила сложность текущей обстановки, в которой проводится съезд (поскольку запланированные на 2017 год бюджетные средства на здравоохранение, улучшение социального положения и образование сократятся на 25-30 процентов) и предложила почтить минутой молчания память тех представителей КМН, кто покинул этот мир - Валентина Чеконова и Евдокию Макошеву.

Далее прозвучали гимны РФ и РА, прошли необходимые мероприятия - избрали органы съезда, в том числе и председателя, которым стал Петр Бедушев. Он огласил повестку собрания и отметил, что Ассоциация КМН РА приглашала Главу РА и всех глав районов, но отозвались только заместители глав Майминского и Турочакского районов. "Я хотел бы сразу обратить внимание на такой вопрос. Все наши съезды никто сверху не финансирует, помощь идет только от меценатов, наших предпринимателей. До этого года практически все финансировали Вечеслав Кыдатов и Петр Бедушев. На этот раз у нас еще два спонсора - два предпринимателя из Кебезени, Гедиминас Шилейкис и Олег Романов, большое им спасибо".

Затем сцену поднялся Николай Миклюшов - он возглавлял Ассоциацию КМН РА в 2016 году, будучи представителем кумандинцев, и теперь отчитывался о проделанной работе. По его словам, в течение года так и не решился вопрос о правовом статусе коренных малочисленных народов Республики Алтай: "Как доказать, что ты относишься к КМН? В паспорте нет такой информации. Только через суды, иначе просто невозможно воспользоваться гарантированным правом. За отчетный период выписано 72 справки о принадлежности к тому или иному этносу, проведено более 80 собеседований по правильному оформлению документов для суда. На сегодня не решена еще одна глобальная проблема - это перечень районов, где проживают КМН, с целью установления социальной пенсии по старости. Еще в 2015 году было направлено письмо в высшие органы госвласти, в том числе и в правительство Республики Алтай, где было сказано о необходимости в срок до 29 мая 2015 года согласовать наименования мест проживания малочисленных народов... Чтобы не только в Турочакском районе люди могли получать получать пенсии по старости, а и в других районах. Ответа на наш вопрос мы не услышали, но надеемся, он будет решаться. В течение года написаны 12 писем в разные инстанции, на большую часть из них получены отписки - например, по обучению алтайскому языку детей, не владеющих родным языком; предоставлении медпомощи КМН и так далее.

Наши представители приняли участие в ежегодной выставке "Сокровища Севера" в Москве, Раиса Бодрошева заняла второе место за исполнение песен на тубаларском языке. Считаю, что возрождение и дальнейшее развитие КМН РА невозможно без государственной поддержки, без должного законодательного регулирования". Николай Александрович отметил начатую совместную работу с Госсобранием, с комитетом Виктора Ромашкина, по вопросу принятия закона о статусе КМН РА, но гордиться, считает он, пока рано: "Топчемся на месте. Уже два года не можем сдвинуть эту махину, провели пять заседаний рабочей группы, но воз пока и ныне там. Каждый раз от правительства республики приходит новое заключение о нецелесообразности или преждевременности принятия данного закона. Очередное заседание запланировано на 9 марта... по этому вопросу были у депутата Госдумы Ивана Белекова, обещал помочь..."

Было сказано также, что в октябре 2016 года благодарные жители Курмач-Байгола отдали дань памяти директору местной школы Анатолию Пустогачеву, присвоив его имя учебному заведению и установив мемориальную доску на фасаде здания. Ассоциация принимала участие в праздновании международного дня коренных народов мира - в августе в Чойском районе, на территории музея Улагашева.

"Остановить вакханалию"

Одним из основных вопросов Миклюшов также назвал введение реестра КМН, предложенного президентом Ассоциации КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорием Ледковым.

"Стоит вопрос о критериях отнесения к КМН: или территория проживания, или ведение традиционного образа жизни, много непонятных вопросов. Мы бы хотели отложить решение этого вопроса - в конце марта будет съезд в Салехарде, там нужно об этом сказать, потому что это преждевременно, начнется чехарда и многие люди не попадут в этот реестр".

Кроме того, 20 февраля текущего года Москва отклонила регистрацию Ассоциации КМН РА: "Поводом послужило то, что зарегистрирована у нас еще одна ассоциация, "Звенящий кедр" Любови Пешперовой - мол, две ассоциации не должны представлять республику, и мы оказались за бортом. Но мы надеемся, что будем решать этот вопрос и предлагаем организации "Звенящий кедр" послать в Москву на съезд шесть человек от них и шесть - от нас, чтобы вместе решать важные вопросы. Мы старались с этой организацией выстроить контакт, приходили к ним на собрания - нас не пускают, к нам приглашаем - не приходят..."

Николай Миклюшов напомнил, откуда ноги растут у застарелого конфликта: "Хочу напомнить 2004 год, был отчетно-выборный съезд, Максимов отчитывался за проделанную работу, и было внесено изменение в устав, приняты новые члены - теленгиты, и вроде подошел срок кумандинцам, но раз новый устав, тогда новое голосование, и снова выбирают Василия Максимова.... оскорбленные кумандинцы покидают зал. Считаю, отсюда начался раскол. Потом был Артем Сумачаков, вроде будем работать, но опять проблемы, и организацию эту закрывают. Были промежуточные дела, выбирали Алексея Шонхорова, потом в 2012 году вроде бы все решили в Драмтеатре, выбрали Любовь Пешперову. Наконец-то, думали, будем работать. В итоге - фальсификация съезда, подмена устава, учредителей. И мы опять за бортом. В зале много очевидцев этих событий. Ну когда же мы остановим эту вакханалию над собой? Мне кажется, если в регионе есть ассоциация, ее должен возглавлять уважаемый, достойный человек... А у нас получается - мы делим, делим и делим, сколько можно? Делить и властвовать, что ли? Я думаю, наоборот, надо объединять и управлять. На сегодняшний съезд мы приглашали Любовь Николаевну, но знали, что она не придет. Я считаю, это нужно прекратить. Во второй декаде марта вроде бы нас приглашает Глава РА Александр Бердников, нас и глав пяти районов. Может, там добьемся согласия... Потому что это путь в никуда... Я бы хотел, чтобы IX съезд обратился ко всем районам, ко всем малым селам с предложением об объединении в одну Ассоциацию, прекратить это самобичевание. Для чего оно нужно, я понять не могу. Над нами уже люди смеются..."

Николай Александрович поблагодарил всех за совместную работу, отметив, что год пролетел незаметно и пока входил в курс дел - уже и пост сдавать надо. Стоит подчеркнуть, что выступление его в части предложения об объединении оценили не все сидящие в зале. Многие члены Ассоциации КМН в кулуарах и сидя в зале высказывались в духе "у них семейная община, 19 человек, а у нас полторы тысячи, мы сколько общин объединили!"

Затем Николай Миклюшов вручил почетные грамоты для активистов. Это Екатерина Кандаракова, Антонина Распаева, Елена Мамашева, Светлана Мекечинова, Валентина Сумачакова,Анна Сумачакова, Геннадий Казагачев, Сергей Тыдыков, Ольга Юданова, Виктор Шулбаков. Анастасия Тодожокова и другие.

Одних привечают, другие - за бортом

Виктор Ромашкин, выйдя к микрофону, подтвердил слова Николая Миклюшова о длительной работе над законом о защите прав КМН (так он сейчас называется), множестве поправок, и заверил, что ставит перед собой задачу на сессию 23 марта вынести вопрос о принятии закона в первом чтении.

Он также высказался по вопросу определения территорий для получения пенсий по старости как КМН: "Четыре района проживания КМН определены, но пенсии почему-то получают только в Турочакском районе... Мы считаем, что это неправильно и по этому вопросу встречались с представителями Кош-Агачского района, они сейчас готовят запрос к нашим двум депутатам Госдумы по этому поводу".

Что же до реестра, то здесь "планируется, что больше помощи будет тем, кто ведет традиционный образ жизни и живет в традиционных местах обитания. Озабоченность вашу я понимаю - никто не вас не исключит из списка КМН, но получателями льгот вы можете не стать, если данные условия не соблюдены, например, если вы живете в городе. Здесь вам, конечно, нужно на ваших съездах, особенно на общероссийских, эти вопросы ставить". Виктор Васильевич тоже сторонник одной Ассоциации КМН, представляющей все категории КМН - "это, наверное, неправильно, когда есть одна ассоциация, которую встречают-привечают в органах власти, и вторая, которая, как выразился Николай Александрович, за бортом. Я бы хотел, чтоб у нас в Республике Алтай ни один человек ни по каким вопросам за бортом не оставался".

Василий Кудирмеков говорил о разной степени доступности земель Алтая для простых местных жителей и для облеченных властью людей - кому-то ничего, кому-то очень много, вспомнив здесь о "зарвавшемся товарище на вертолете", которого "хозяин Алтай, не надеясь на нас, своих детей, прибрал сам". "На бога надейся, а сам не плошай, есть такая пословица у русского народа, надо и нам об этом помнить", - сказал он. Насчет двух организаций КМН он сказал следующее: "Я принимал в создании этой Ассоциации активное участие и считаю, что в конце концов, правда должна победить. В вашей ассоциации представлены на законных основаниях представители всех четырех коренных народов алтайцев, поэтому за вами правда, а значит, и сила".

Год пишем - два в уме?

Немало споров вызвало предложение установить срок полномочий для председательствующего Ассоциации КМН РА не в один год, как было до сих пор, а в два или четыре года.

Форма отчетности тоже вызывала вопросы - если срок установить в четыре года, то пусть председательствующий отчитывается раз в два года, и не перед съездом, а перед координационным советом - такое предложение прозвучало от Николая Миклюшова, поскольку, по его словам за один год председатель только-только входит в суть дел и времени на какие-то серьезные шаги у него уже не остается. Кто-то посчитал четыре год слишком большим сроком - два года в самый раз. Кто-то (например, Елена Мамашева) считает, что отчитываться в любом случае нужно перед делегатами съезда, а не перед узким кругом коордсовета.

Слова попросил Вечеслав Кыдатов: "Я был инициатором установление срока полномочий на год, чтобы как-то активизировать работу Ассоциации, ну, на самом деле, год - это мало, но считаю, что переходить сразу на четыре года - нельзя. Все-таки республика маленькая, мы все недалеко находимся, кто мешает нам встречаться через год или раз в два года? Ведь вопросы, которые мы обсуждали год назад, остались, надо их продвигать... У нас были камни преткновения - теленгиты не хотели входить в Ассоциацию, с кумандинцами постоянно проблемы были, а если мы от этого уйдем - вернемся к старым проблемам, потому считаю, что сохранение очередности надо оставить. Неужели у нас нет достойных людей в каждом этносе?"

Сергей Тыдыков также поддержал идею с двумя годами полномочий как более оптимальную, отметив, что "посерьезнее надо быть, когда председателя выбираем". В итоге вопрос вынесли на голосование и за два года (и за отчет перед делегатами съезда, а не перед координационным советом) проголосовали все сидящие в зале.

***

Казалось бы, решили - и хорошо. Но тут встал вопрос - раз полномочия продлили до двух лет, значит, Николай Миклюшов "недоруководил" год? Или же поправки начнут действовать начиная с теленгитского представителя, которого избрать нужно сейчас? "Я как юрист считаю, что раз внесли поправки сейчас, то теленгит будет возглавлять Ассоциацию два года.

Поправки вступают в силу с момента принятия", - заявил Вечеслав Кыдатов. Его поддержала Зинаида Тырысова: "Если вы сейчас оставите еще на год Николая Александровича, будет очередной раскол..."

"Нет, поправки вступят в силу с 2018 года", - говорил Петр Бедушев. Ему вторил Николай Миклюшов: "С 2018 года, я в минюсте консультировался". "Организация наша не зарегистрирована в минюсте, мы не можем сейчас сказать про два года", - напомнила Анастасия Тодожокова. "Хитрые какие, все по году руководят, а кумандинцам два надо!" - слышались ехидные замечания.

"Или не принимать поправки, не касаться, дождаться, когда теленгит год отработает и внести поправки в устав, или пусть работает два года, если мы его досрочно съездом не отзовем", - обозначил выбор Вечеслав Кыдатов.

Жаркая дискуссия окончилась решением о том, что утвержденный съездом председатель от теленгитов будет работать два года.

Инна Жулаева

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