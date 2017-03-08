Туризм по-новому, или Как сберечь сакральные места

Круглый стол на тему "Сохранение сакральных, особо охраняемых природных объектов и развитие этнографического туризма в Республике Алтай" прошел 3 марта в Доме дружбы народов и собрал большое число заинтересованных лиц - в зале было яблоку негде упасть.

Организатором выступила Региональная общественная экологическая организация "Сакральный Алтай" под руководством Зинаиды Тырысовой, присутствовали представители министерства труда и соцразвития, минприроды, минрегионразвития Республики Алтай, а также руководители профильного комитета Госсобрания - Эл Курултай РА, обоих государственных заповедников, ГАГУ, представители турбизнеса и так далее - можно сказать, собрание получилось весьма представительным.

Представив приглашенных и открывая работу круглого стола, Зинаида Тырысова рассказала об Алтае как о ключевой точке мира:

- На сегодняшний день во всем мире туристский бизнес является наиболее прибыльной и перспективной сферой вложения капитала. Республика Алтай как регион с обширными рекреационными ресурсами, прародина, колыбель народов мира занимает особое положение в развитии российского туризма. Гости, приезжающие в наш регион, ищут не только места проживания и питания, но они, прежде всего, обогащаются энергетикой, которой обладает сакральный Алтай. Алтайский туризм при условии устойчивого типа развития - сохранения баланса между экономикой, социальной сферой и экологией - в перспективе может внести значительный вклад в рекреационный потенциал национальной экономики Российской Федерации. Индустрия гостеприимства должна превратиться не только в вид деятельности, нацеленный на сиюминутное получение дохода, но и в фактор долгосрочного стратегического развития социальной и экономической сфер Республики Алтай.

Одним из наиболее приемлемых видов туризма на территории Республики Алтай считаю развитие этнографического туризма. Этно-экологический, или этнографический туризм сохранит природные ресурсы Алтая, его биологическое разнообразие, многоликий ландшафт; будет способствовать развитию этнической самобытности и историко-культурной ценности коренного и других народов Республики Алтай; обеспечит работой местное население; поспособствует развитию научного подхода к изучению уникальной природы и продуктивному освоению природных ресурсов.

Наиболее важным фактором в организации этнического туризма является учет этногеографических особенностей Алтая, традиционных форм природопользования.

Алтай - это колыбель, прародина многих народов, ключевая точка мира. По алтайскому традиционному мировоззрению, наша планета Земля - живой организм, имеет все жизненно важные органы....

По русским преданиям, Алтай - это золотые горы, восточная граница Великой прародины славян - Семиречья. Алтай - это Священный Алатырь, середина мира. С Алтая сошли и разошлись по Евразии многие народы. И именно здесь мы находим тот единый ствол, от которого ответвились тюрки и индоевропейцы, в том числе и предки славян. Здесь память о родстве славян и тюрков жива и ныне... Исследования в области генной географии подтверждают теорию "Алтай - это исток человечества". Группа американских и российских антропологов (из Университета Пенсильвании в сотрудничестве с Институтом цитологии и генетики СО РАН) провели новое этногенетическое исследование, и анализ ДНК различных народностей, населяющих Алтай, показал, что родина североамериканских индейцев - Алтай. По словам профессора антропологии Теодора Шурра, возглавлявшего пенсильванское исследование, "Алтай - это ключевая точка, место, куда люди приходили и откуда уходили в течение тысяч и тысяч лет..."

"... регламентируя границы дозволенного и недозволенного поведения"

Зинаида Танышевна, упомянув также Улалинскую стоянку как доказательство прародительства Алтая по отношению ко многим народам, отметила, что сакральные природные объекты Алтая делятся на несколько видов.

Так, например, существуют родовые горы (ыйык туу- святая гора). Алтайцы подразделены на сёёки (роды). Каждый род имеет свой генотип, в основе которого лежат особенности земли их обитания. У каждого сеока есть своя святая родовая гора. Она значима для человека тем, что в ее генетической структуре хранится генофонд рода, программа его развития.

Оберегает генофонд земли и человека Дух Алтая - Алтай ээзи. Святая родовая гора как ключевой горный биотоп является местом концентрации минералов, имеющие особое значение для осуществления жизненных циклов (исток целебных родников, естественная среда обитания растений и диких животных, рекреационная зона для человека).

Химический и минералогический состав почвы родовой горы зависит от состава его горной породы, который содержит уникальное соотношение минералов. Вытекающие из родовой горы родники по концентрации химических элементов соответствуют целебным стандартам.

Знания об особенностях своей земли и последующая практика взаимодействия человека с родовой горой сформировали форму традиционного рекреационного природопользования - алтайская геотерапия и гидротерапия. Они, регламентируя границы дозволенного и недозволенного поведения человека в природе, дают возможность к восстановлению здоровья. Родовые горы Алтая все между собой взаимосвязаны.

Есть также горы, которые табуированы для восхождения женщинам; есть шын јер (зона покоя) - местность, где древние захоронения и места, энергетически восстанавливающиеся от кровавых событий, произошедших в прошлом. Также есть тургакту јер - места с отрицательной энергией, где запрещается находиться человеку. Там нельзя строить, это изломы, пагубные для здоровья человека. Есть святые животные и растения, являющиеся значимыми элементами ключевых биотопов.

Из водных ресурсов - есть родники, которые запрещены для массового посещения. Если нарушается этот регламент - природа сама наказывает человека. Есть ээлу кель - озеро с духами, мы знаем картину Григория Ивановича Чорос-Гуркина "Озеро горных духов"... В первоначальном реестре сакральных природных объектов Республики Алтай, собранными общественными силами, более 500 объектов. Некоторые из них имеют статус "памятник природы республиканского значения", например, Кызыл -Озекский серебряный ключ, Черемшанский источник... Они защищены законом, но большинство объектов из данного реестра не имеют законного статуса, который бы соответствовал их историко-этническому статусу. Считаю, что необходимо внести дополнение в закон РА "Об ООПТ" по сакральным объектам как отдельную категорию ООПТ на примере закона Республики Саха (Якутия)... Там есть категория - охраняемые ландшафты (улуу туелбэлэр), таковыми объявляются участки земли и водных объектов с целью сохранения природных ландшафтов (долин рек, аласов, озер, лесных массивов, гор), считающихся коренными народами священными.

В Республике Бурятия в законе также отражены особо охраняемые природные территории местного значения: рекреационные местности местного значения; территории охраняемого ландшафта. В законе прописаны и святые (священные) места - объемы природного или искусственного происхождения, являющиеся предметом религиозного почитания и поклонения, на которых совершаются культовые действия, религиозные обряды и церемонии.

Зинаида Танышевна предложила начать системную подготовку этногидов из местного населения, в том числе из категории безработные, в основу заложить традиционные знания коренного алтайского народа об особенностях природы. Целесообразно также, считает она, организовать паломнический туризм (связанный с посещением исторической родины, с поклонением святым местам, имеющим сакральное значение).

Минтруда идет навстречу

Далее на тему трудоустройства безработных в этнографическом туризме выступил Алексей Санаров, заместитель министра труда, социального развития и занятости населения РА.

По его словам, в прошлом году службой занятости из числа безработных было подготовлено более 90 человек для этнографического туризма (гид-проводник - 38 человек, изготовитель изделий из войлока - 40 человек, изготовитель шорно-седельных изделий - 11 человек). Обучение ведут лицензированные общеобразовательные организации.

После обучения в туристские организации трудоустроен 21 человек (из 38 гидов-проводников) в Улаганском, Онгудайском, Турочакском районах. "Небольшие цифры по обучению и трудоустройству, тем не менее, в 2016 году и начале 2017 года есть определенная активность, и есть желание людей из числа безработных (например, тех, кто попал под оптимизацию) перепрофилироваться и заниматься этим направлением, - говорил Алексей Санаров, - но возникает серьезная проблема - трудоустройство этих граждан, особенно если речь об инвалидах. Хотелось бы обратиться к работодателям - тем, кто занимается туризмом. На территории республики достаточно много туркомплексов, но в республике на сегодня нет инфраструктуры, которая позволила бы качественно размещать и реализовывать сувенирную продукцию.

Хорошая сувенирная продукция есть в Улаганском, Кош-Агачском районах, ее выпускают инвалиды, но нет определенной реализации. Нет гидов-проводников, которые достаточно грамотно могли бы показать наши уникальные места. Поэтому совместное взаимодействия министерства экономики, министерства труда и министерства регионального развития нам позволят этот вопрос реализовать. Минтруда готово обучать специалистов из числа безработных граждан, тем более, мы работаем с общеобразовательными организациями, имеющими лицензию, учебные планы в соответствии с установленными нормами, профессиональными стандартами..."

Нужны методические разработки

Директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков подробно рассказал о развитии познавательного туризма на биосферной территории заповедника:

"У нас есть маршруты для познавательного туризма практически на каждом кордоне, они однодневные, все обустроены в той или иной степени, лучше обустроен, конечно, водопад Корбу, в том числе и потому что 90 процентов посещений на Телецком озере - водопад Корбу. За прошлый год его посетило около 70 тысяч человек. Алтайский заповедник готов сотрудничать со всеми, готов развивать в том числе и этнографическое направление, но для этого нужны специалисты, понимающие люди, чтобы не было разногласий в том числе и между ними. Важен не только подготовленный гид, который прошел обучение по этнографическому туризму - я считаю, что в республике нужны методические разработки по этому туризму, чтоб был единый взгляд, иначе начнутся споры даже в вопросе о том, как повязывать ленточку".

- Мы в рамках этого круглого стола предлагаем создание этнологической комиссии, которая бы утвердила содержательную часть предлагаемого информационного продукта, - тут же сказала Зинаида Тырысова, - чтобы историко-культурная ценность алтайского народа и особенность земли достойно преподносилась, а не так - этот камень святой, потому что условный дядя Ваня так хочет...

Почему буряты и якуты нас обогнали?

Представляющий региональный парламент Василий Манышев (председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и развитию села ГС-ЭК РА) говорил о нормативно-правовом обеспечении этнографического туризма в РА.

Он перечислил основные законы, существующие в Республике Алтай и пояснил: "Хочу добавить, что мы в конце прошлого года предлагали внести изменения в действующий закон "О туризме в Республике Алтай", которыми предполагалось сертифицировать маршруты, сделать реестр данных туристских маршрутов, попытаться нормировать посещения в зависимости от антропогенного состояния объектов, но нам сказали, что минтуризма сейчас готовит новую редакцию этого закона, поэтому данные изменения вносить не стали. В связи с этим я предлагаю записать в решение круглого стола - рекомендовать правительству ускорить разработку новой редакции закона Республики Алтай о туризме, чтобы там предусмотреть те вопросы, которые нами сегодня озвучены".

- В законе республики по особо охраняемым природным территориям нет пункта по сакральным местам, хотя в тех же Бурятии и Якутии такие категории закреплены законодательно. У нас же - на уникальной территории - нет, - сказала Зинаида Тырысова.

- Поясняю - в Республике Алтай в 1994 году в первом из субъектов РФ, даже ранее федерального закона, был принят закон об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай. Он просуществовал до 2010 года. В данном законе были предусмотрены категории, которые сегодня есть, кроме того, была такая категория как зона покоя (плато Укок).

С принятием федерального закона (в 1995 году в первой редакции, в 2010 принят новый федеральный закон) данный вид в особо охраняемые категории не был включен. Прокуратура Республики Алтай посчитала, что мы нарушаем закон РФ и порекомендовала такую категорию исключить. Поэтому есть такая запись в законе, что могут создаваться и иные особо охраняемые территории, это возможно, и, видимо, прокуроры Якутии и Бурятии немножко по-другому относятся к проблемам своих регионов, - отвечал Василий Карманчинович.

Проекты есть, когда воплотятся?

Замминистра регионального развития РА Александр Карамшин рассказал, что сегодня вопрос порядка на сакральных местах, расположенных по Чуйскому тракту, весьма болезненный, и от этого, вероятно, будет зависеть поведение туристов.

"Если будет порядок, люди будут это видеть и уважать нас за то, как мы относимся к этим местам... Сегодня разрабатывается проектная документация по территории в районе въезда в республику Алтай, правда, там у нас и так уже насыщенно информацией и объектами, тем не менее, будет разработана концепция въездного комплекса с размещением там объектов - от торговых до информационного центра. Также идет проектирование обустройства перевалов Семинского и Чике-Таман (выделены средства на это). Муниципалитет (Онгуйдайский район) заключает договор на проведение геодезических работ по этим перевалам и по предоставлению топографического материала. Я участвую уже в третьей волне поднятия этого вопроса, по сакральным местам, в частности, по Чуйскому тракту, и хотел бы проинформировать как участников, так и членов будущей рабочей группы - кстати, практически подхожу и предлагаю кандидатуры, в частности, свою и Валерия Ивановича Кергилова, который работал и в предыдущих рабочих группах. Я вам оставлю работу предыдущей рабочей группы по сакральным местам, это не проект каждого места, а сборный материал, где что необходимо предусмотреть в плане сакральности. Думаю, этот материал должна использовать следующая рабочая группа - не должен пропасть такой труд... Вот сама Зинаида Танышевна была в составе этой рабочей группы. Что такое обо-таш, какие и какого размера ленты должны вязаться на какие деревья и так далее, тут хорошо прописано. Принципиально важно, что здесь разработано зонирование - зона духовная, зона торговли, зона отдыха, санитарная и все это должно быть правильно совмещено, имеет значение расстояние от дороги, обязательно должны присутствовать информационные стенды - как и что тут можно делать".

Завершая свое выступление, Александр Карамшин отметил, что таким же образом будет строиться работа с дорогой на Телецкое озеро (это дорога федерального значения, отметил он).

На республиканские деньги этот участок отработать сложно, но так как по Телецкому сегодня идет активное обсуждение и будет принят закон, есть вероятность получения федеральных средств.

Так или иначе, работа уже ведется - "мосты по Чойскому району уже отремонтированы с перспективой на основное направление. Это почти главная артерия Республики Алтай".

Важно также определить полномочия - кто и на каком уровне будет определять либо подтверждать сакральность природных территорий.

Относительно же рабочей группы Зинаида Тырысова отметила: "Это была инициатива главы республики Александра Васильевича, чтобы работу возобновить, мы должны с этим идти к нему. "Сакральный Алтай" выступает ее инициатором, минтруд и минрегионразвития уже согласились принять участие. Считаю, минэкономики должны взять эту работу под свое крыло".

"Кто гонял архаров - не знаем"

Денис Чоков, замдиректора Дирекции особо охраняемых природных территорий РА (министерство природных ресурсов), рассказал, что в республике существуют ООПТ федерального и регионального значения - заповедники, национальные парки, природные парки, заказники...

25 процентов площади республики составляют ООПТ, делящиеся на территории федерального значения (заповедники Алтайский и Катунский, Национальный парк "Сайлюгемский") и регионального значения. Последние занимают 1 млн 280 тысяч га, включают в себя 43 памятника природы, четыре природных парка ("Зона покоя "Укок", "Белуха", "Уч-Энмек", "Ак Чолушпа") и два заказника ("Сумультинский", "Шавлинский"). Эти места наиболее посещаемы туристами из других регионов и стран. Для объединения и более эффективной охраны в 2016 году была создана Дирекция особо охраняемых природных территорий. "Часть сакральных мест находится под охраной нашего учреждения - перевалы, источники, отдельные категории сакральных мест. Также ведется организация памятников природы - "Аскатская долина" и "Еланда"... Проводятся научно-исследовательские экспедиции по учету снежного барса и его кормовой базы. На данный момент проводится учет снежного барса и аргали в парках "Ак Чолушпа" и "Белуха"...

По данным мониторинга, в этом году природные парки посетило 29607 туристов". По словам Чокова, планируется проведение совещания с туроператорами: обратить их взоры на территории ООПТ, которые они используют, обсудить пути сотрудничества по рациональному использованию природных ресурсов, согласовать маршруты, проходящие по территории природных парков.

Турмаршруты и выделение земельных участков на территории ООПТ необходимо закрепить нормативно-правовым актом, а также ввести на территории региональных ООПТ рекреационный сбор за оказание услуг сбора и вывоз мусора, организации стоянок, консультаций по объектам достопримечательностей и так далее, что позволило бы привлечь дополнительные средства. Сакральные места находятся в нашей юрисдикции и мы готовы сотрудничать в этом направлении. Наши инспекторы приравнены к федеральным и имеют те же полномочия", - сказал Денис Чоков.

Зинаида Тырысова поддержала мысль о сотрудничестве, отметив, что те, кто желает пройти обучение (или обучить своих сотрудников) специальностям туриндустрии, может подавать заявки лично ей, она сформирует пакет и подаст в минтруда.

- По центральному телевидению показали кадры, как в наших высокогорных районах на снегоходах гоняли архаров. Вы владеете информацией, кто это был и где это было? - прозвучал вопрос Денису Чокову. Тот ответил, что информацией не владеет, а когда узнает - доложит.

Преподаватель ГАГУ Екатерина Поп отметила актуальность тематики круглого стола и интерес к ней у студентов, которые также присутствовали на мероприятии, ведь многим из них потом работать в том числе на сакральных объектах и в том числе зарабатывать деньги.

"Но иногда момент зарабатывания делает из нас, может быть, не очень хороших людей, и в погоне за прибылью мы иногда говорим об этих объектах совсем не то, что они заслуживают. Все это наводит на мысль, что система образования требует серьезнейшей корректировки. Наш университет ежегодно готовит кадры для сферы туризма, и все потом устраиваются, работают, как бы ни говорили, что специалистов таких сегодня очень много, но мы видим, что спрос на таких специалистов не заканчивается..."

По словам Екатерины Поп, ГАГУ готов сотрудничать в плане подготовки кадров, при этом она отметила, что университет не может такую работу бесконечно выполнять бесплатно, и потому привлечение внимания министерств и ведомств необходимо.

Про выдуманные традиции и "Золотое кольцо Алтая"

Далее выступления продолжились в формате свободного микрофона. Зинаида Тырысова затронула тему восприятия Алтая:

"Сегодня в информационном поле Алтай стал каким-то сборщиком энергетического мусора. Я читала лекции в Центральной Европе, и там приходили люди, которые побывали на Алтае, и они с восхищением и благодарностью говорили, что оставили на Алтае весь свой негатив, нехорошую энергию. Гиды им сказали - вы сооружайте пирамидки из камней, это алтайская традиция, как бы вкладывая в камни свои проблемы... Пирамидку сложили - все, вы очистились. Получается, мы - большой мусорный бак? Нет на Алтае такой традиции".

Отсутствие этнологической экспертизы содержательной части туристского продукта приводит к разгулу шаманских мистерий, считает Зинаида Танышевна: "Кто только сюда не едет, кто только не выкачивает энергию. Это очень большой перегиб. Поэтому я считаю, нужна этнологическая экспертиза информационного трупродукта, и в этом может помочь ГАГУ - обучить людей и выдать сертификат, подтверждающий право работать в туриндустрии".

Старейшина тубаларов Анастасия Тодожокова также сделала доклад - об этнографическом туризме в Республике Алтай. По ее данным, в прошлом году отдых туристам обеспечивали 87 турфирм, 279 коллективных средств размещения, 430 сельских домов. За 9 месяцев республику посетили 1,7 миллиона туристов, и основной поток пришелся на Майминский, Чемальский, Турочакский районы:

- Люди приехали, в первую очередь, посмотрели красоту, попили, погуляли, шашлыки поели, а духовную составляющую мы им не даем. Возникает духовный голод. Люди мне говорят - ой, как у вас красиво, но у вас еще дикий народ. Я говорю - как это дикий? Просто до вас не донесли... считаю, нужно взять этнографический туризм. Этнография - это наука об этносах. Аборигенный туризм - еще говорят. Я считала - турфирмы Новосибирска, Москвы осваивают наши территории, притом хорошие у них проспекты, расписаны все наши прекрасные территории, скалы, культурные памятники, но нет в их проспектах человека. Нет нас, как пустое место.

Пришли к нам, мусор и негатив оставили, одухотворенные уехали. Считаю, что нужно предложить министерству экономики и туризма разработать программу внутреннего этнографического туризма "Золотое кольцо Алтая". Как я это представляю? Вот вы въехали в Майму, а там - объект этнокемпинга, и наши люди, не приезжие, проводят консультации для туристов.

Такие кемпинги могут располагаться по всему маршруту "Золотого кольца Алтая". Этнографический туризм нужно сделать брендом Алтая, считает Анастасия Тодожокова, как и оздоровление через национальные продукты (чегень, кумыс, арачка, травы, чаи, фитобочки и прочее) и заниматься этим должны именно местные жители, не нужно отдавать эту сферу на откуп иногородним гидам и проводникам.

Она также выразила сожаление о том, что на круглом столе нет представителя от минкультуры РА. Как сообщила руководитель "Сакрального Алтая", что их приглашали по вопросу историко-культурного наследия РА, но они отказались, заявив, что причину отказа не могут огласить: "Также согласовано было участие представителя министерства экономического развития и туризма РА по вопросу "Развитие этнографического туризма в Республике Алтай". Должны были прийти замминистра Птицын, начальник отдела Скурихина и замдиректора бизнес-инкубатора Бутау. Но по непонятной нам причине, о которой они нас не уведомили, данное министерство участия не приняло".

Нужно просвещать людей правильно

Директор Катунского природного биосферного заповедника Александр Затеев так же, как и многие из участников круглого стола, готов делиться знаниями и опытом:

"У нас разработана методичка по изучению и сохранению нашего культурного наследия, там прописаны все обряды, которые есть в алтайской культуре. Она рассчитана в первую очередь на тех, кто занимается с туристами, гидов-проводников.

Это один пласт работы, а другой - у нас существует уже более пяти лет музей в виде алтайской юрты, где мы рассказываем об этнокультуре, о сохранении культурных и экологических традиций Алтая, у нас есть специалист, который этим занимается. Этот вид туризма пользуется большим спросом. Также мы вывешиваем аншлаги на памятных местах, перевалах, родниках о том, как правильно веси себя в этих местах.

Ведь, действительно, перевалы завешаны непонятно чем и зачем, люди просто слепо копируют, не понимая смысла обрядов и обычаев. Потому безусловно важна образовательная составляющая - люди все-таки грамотные, и если им объяснить, как надо делать, они будут делать правильно.

Мы готовы включиться в вашу работу, наш объект - - Белуха, и все, что с ней связано. Конечно, сейчас много "варягов", привносящих свои духовные практики - в Ярлу сделали целый город, зачем и кому - неизвестно... Эти вопросы нужно освещать, просвещать людей правильно, и объединив наши усилия, можно сделать большой прорыв в популяризации и нашего места, и наших традиций".

"Не надо пользоваться правом силы", или зачем "Сайлюгемскому" барсы?

Булат Калкин высказал озабоченность вытаптыванием растительного покрова на маршрутах, наиболее популярных у туристов, а ведь это ведет к деградации почвы, потом ее очень тяжело восстановить.

Экологические тропы в РА есть, но пока что далеко не везде, а ведь это стало бы решением проблемы.

Светлана Понкратьева подняла проблему мусора в тайге - так, на Семинском перевале свалка печально знаменита уже несколько лет. Местные жители, которые работают проводниками, также допускают со своей стороны не бережное, потребительское отношение к природе. Приезжие видят такое отношение и сами начинают "наглеть". Разовыми акциями с привлечением волонтеров эту проблему не решить.

Алена Маикова, представляющая природный парк "Ак Чолушпа", поддержала тему: "Говорим, что Алтай - наш дом, а как мы с ним обращаемся на глазах у гостей? Начинать надо с себя". Говоря о мусоре, она призвала тех, у кого есть домовладения, сжигать все то, что горит, иначе нормой станут (если уже не стали) огромные полигоны свалок не только в Горно-Алтайске, но и в деревнях.

"Мне кажется, надо объявить войну пластику, чтобы туроператоры закупали напитки не в пластиковой таре, а в любой другой, которую можно утилизировать на месте. Те же пакеты можно заменить сумками из ткани. Думаю, нужно работать в этом направлении". Кроме того, по словам выступавшей, сейчас зарождается и внедряется браконьерский туризм: "Например, у нас в парке обнаружены места обитания снежного барса.

Это вызвало интерес очень многих турбаз, которые хотели бы водить туристов в эти места. Я, конечно, категорически против этого, но с созданием национального парка "Сайлюгемский" это движение началось... На вертолетах летают, туры организуют.... Почему-то всегда им интересно ходить туда, где ходит снежный барс. Если сейчас мы промолчим и "Сайлюгемский" будет продвигать эти свои туры, то просто вопрос возникает - а где этому бедному зверю быть-то? Человек везде уже залез. Не надо пользоваться правом силы и лезть во все и вся.... Я уже в глаза директору парка это говорила - если ты пришел на эту землю, живи в соответствии с этой природой, ну нельзя быть таким алчным. Есть территория - развивай ее, улучшай.

Нет, они везде поставили эти фотоловушки, по всему Кош-Агачскому району, они узнали, что у нас там барс ходит, и по Курайскому хребту фотоловушки устанавливают.... или Укок - зона покоя, они хотят эту территорию прибрать к своим рукам.

Почему? Говорят, мол, у них есть больше финансовых возможностей для того, чтобы охранять. А там что охранять? Укок стоял тысячелетия и еще простоит, зачем вы там нужны? Что касается турпотока, то природный парк сам может с этим совладать... Я слышала об этом желании - придать региональным ООПТ статус федеральных. А что это значит? Значит, земли уходят в федеральную собственность, в управление Москвы.

Мы при желании тоже могли бы поменять статус и хорошо бы жили, но мы действуем в интересах местного населения, чтобы землю сохранить, чтобы не было ущемления прав и интересов местного населения, и живем на дотационном бюджете, три человека в природном парке и зарплата на уровне прожиточного минимума. Спасибо руководству Алтайского заповедника, с которым мы живем очень дружно. Их толкают на то, чтобы взять парк "Ак Чолушпа" и объявить охранной зоной заповедника и федеральной собственностью. У руководства хватает ума и понимания местного менталитета и они на это не идут".

Зинаида Тырысова напомнила, что по Сайлюгемскому парку "Сакральный Алтай" направил обращение (относительно несоответствия устава нацпарка и внутреннего положения в части любительской и спортивной охоты и рыбалки) в Генпрокуратуру РФ. Ее вызывали в республиканскую прокуратуру по этому вопросу.

Было обозначено, что есть надежда, что те перегибы, на которые указывается, будут устранены. Этот вопрос организация держит на контроле, как и вопрос об активном использовании тяжелой техники не для нужд парка, а для платных услуг туристам. Что же до расширения территории парка, то официальный ответ об этом - отрицательный.

Петр Бедушев (РОО "Туба калык") считает, что все новое - это хорошо забытое старое, в советское время существовали узаконенные туристические маршруты, и, вероятно, к этому стоит вернуться: "Маршруты, конные или пешие, еще какие-то, должны быть законным путем разработаны и узаконены, и информация о них должна быть в каждом районе, в тесном кругу отработанная, иначе будет бардак. Должна быть регистрация организованных туристов, тогда часть бардака уберется.

Что же по дорогам - то, что предоставил господин Карамшин - это их предложения, это не проектная документация. В Чойском и Турочакском районе дороги будут строиться, хотим мы того или нет. Идет активная перестройка мостов под определенную нагрузку и поток транспорта. Государство решает только экономические государственные вопросы, а социальную сферу они трогать не будут. Наша задача - обозначить места и привлечь туда людей. И эту работу надо начинать сегодня".

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Присутствующие задавали представителям власти много вопросов, слушали ответы. Зачитывая резолюцию круглого стола, Зинаида Танышевна обозначила основные моменты.

Так, решено было рекомендовать министерству экономического развития и туризма совместно с РОЭО РА "Сакральный Алтай" и другими ведомствами, общественными организациями создать рабочую группу для разработки и внедрения концепции этнографического туризма; сертифицировать туристические маршруты с учетом заключений экологической, этнологической экспертиз; организовать направление научного туризма для исследований уникальных объектов и явлений (изучение археологических памятников, эндемичных (местных) видов растений и животных, различные географические исследования) на территории Республики Алтай.

Министерству труда, социального развития и занятости населения РА организовать системную подготовку кадров для внутреннего этнографического туризма из числа безработных; министерству культуры РА создать этнологическую комиссию для экспертизы содержания информационно-образовательной программы, предлагаемой туристам по историко-культурному наследию коренного алтайского народа РА. Рекомендовать Государственному Собранию - Эл Курултай РА внести дополнение в Закон Республики Алтай от 24.12.2012г№70-РЗ "Об особо охраняемых природных территориях в РА" и выделить сакральные природные объекты в отдельную категорию регионального значения. Правительству Республики Алтай ускорить разработку и принятие закона о туристической деятельности в новой редакции.

Инна Жулаева