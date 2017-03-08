А где же Бердников? «Предъявите народу царя!»

В Кош-Агачском районе ждут приезда Бердникова. Тем временем по республике ходят самые разные слухи насчёт того, где же находится губернатор, которого не видно на публике с середины февраля.

Официальный Интернет-портал РА утверждает, что Бердников 27 февраля принял участие в некоем экономическом форуме в Сочи. Злые языки тут же добавляют, что в Сочи Бердников ездит так часто, т. к. строит там большущий дом — чтобы жить после отставки. Эти же злые языки заявляют, будто Бердников уже продал все свои квартиры в Барнауле и даже его дом на Бюрюзовой Катуни 3 года назад за 10 миллионов купил какой-то новосибирец.

Известно что Бердников прилетел в Республику Алтай ещё 2 марта (его видели в самолёте Москва-Горно-Алтайск). Однако планёрку в республиканском правительстве 6 марта вновь вела Наталья Екеева. Где же глава? «Предъявите народу царя!» А то ведь лица, близкие к республиканскому правительству уже распускают слух, что после авиакатастрофы с Анатолием Банных Бердников перенёс инсульт, от которого якобы и лечился в ЦКБ и теперь, якобы, страдает провалами памяти. Хотя, конечно, инсульт Бердникова может оказаться заболеванием примерно такого же рода, как проблемы с сердцем у Ауэльхана Джаткамбаева, который, как мы уже писали, был задержан, когда пытался лечь в республиканскую кардиологию.