Сельский депутат Кудрмеков подал иск о снятии полномочий с республиканского депутата Самташева

6 марта в Верховный Суд РА поступил административный иск от сельского депутата из Усть-Канского района Айдара Кудирмекова. Кудирмеков, в частности, требует снять депутатские полномочия с депутата Госсобрания от того же Усть-Канского района Юрия Самташева за то, что тот не указал в своей декларации о доходах доходы от продажи примерно 100 рулонов сена. По нашим данным, сено было продано достаточно дешево — по 900 рублей за рулон, но общая сумма сделки вышла солидной — порядка 90 тысяч рублей. При этом Самташев официально задекларировал свой доход за 2015-й год в размере порядка 50 тысяч рублей.

Текст иска имеется в распоряжении редакции, он, на мой взгляд, довольно сумбурный, но вот исковое требование о снятии полномочий за незадекларированный доход, если Кудирмекову удастся таковой доказать, вполне может быть удовлетворено — прецеденты уже были и в Онгудайском районе (Мамыев) и в Усть-Коксинском (Торосян).

Юрий Самташев в разговоре с автором этих строк подтвердил, что около 100 рулонов сена действительно было продано, но категорически отрицает, что это сделал именно он сам. Сначала он говорил, что сено продавал его взрослый сын, затем (очевидно, уточнив информацию), сообщил, что сено продала его супруга, но уже в 2016-м году — соответственно, отчитываться об этом доходе он должен будет весной 2017-го года.

Тем временем, 6 марта Айдар Кудирмеков был исключён из ЛДПР (оба депутата — и сельский, и районный — ЛДПР-овцы). По словам Самташева — за распространение недостоверных сведений в СМИ и в Интернете. Сам Кудирмеков считает это местью за разоблачительные публикации, особенно о ситуации со снежными завалами в Усть-Канском районе, отмечает, что партийный совет, исключивший его из ЛДПР, не имел кворума (присутствовали 4 члена из 11-и) и намерен бороться за восстановление в рядах «соколов Жириновского».

Мы следим за ситуацией.