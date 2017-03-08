Эдуарда Бабрашева в Общественной палате РФ сменит Сергей Очурдяпов

21 февраля Владимир Путин определил кандидатуры сорока граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации. Таким образом, в соответствии с законом об Общественной палате, запущена процедура формирования нового состава Общественной палаты России

Не позднее тридцати дней со дня инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты общественные палаты субъектов РФ избирают из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты Российской Федерации.

От Общественной палаты Республики Алтай на смену Эдуарду Бабрашеву, действующему представителю республики в федеральной палате направлен Сергей Очурдяпов, сопредседатель общественной организации «Конгресс алтайского народа». Пленарное заседание нового состава Общественной палаты России состоится в июне.