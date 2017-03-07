Республика Алтай сумела добиться положительной динамики по росту ВРП

Росстат опубликовал данные о валовом региональном продукте (ВРП) по субъектам Российской Федерации за 2015 год. Республика Алтай в этот период вошла в число четырех регионов Сибирского Федерального округа, показавших положительную динамику по росту индекса физического объема, пишет сайт правительства РА.

Это один из основных показателей, демонстрирующих общий макроэкономический тренд в регионе: по Республике Алтай за 2015 год он составил 100,2% (в среднем по РФ – 99,4%, по СФО – 98,8%).

Положительная динамика ВРП обусловлена увеличением валовой добавленной стоимости по видам деятельности: обрабатывающее производство (+19,7%); оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (+8,5%); образование (+1,5%); строительство (+0,9%).

В отраслевой структуре ВРП в 2015 году преобладали сельское хозяйство (17%); строительство (16%); оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (13,2%).