Телеведущий Алексей Параев поплатится имуществом за громкие слова

Алексей Параев в суде попытался приостановить взыскание средств в пользу Владимира Петрова, который ранее выиграл дело против телеведущего и ГТРК "Горный Алтай". Согласно решению суда, Алексей Параев должен выплатить политику компенсацию и, как рассказывает наш источник, приставы уже наложили арест на некоторое имущество ответчика. Вчера суд отказал в приостановлении взыскания.

Это должно стать уроком для тех, кто, не взирая на совесть, работает на власть, которая, в свою, очередь, забывает прикрыть спины своих верных пропагандистов. Сергей Михайлов также готовит иск к Алексею Параеву.

Напомним, ранее Владимир Петров обратился в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда в связи с эфиром от 29 июня телепередачи "Res publika", ведущим которой является Алексей Параев, выступивший одним из ответчиков по иску. Ряд негативных высказываний, прозвучавших в передаче в отношении Владимира Петрова, подвергся лингвистической экспертизе и суд принял решение удовлетворить иск частично.

В данный момент, согласно решению суда, телекомпания совместно с Алексеем Параевым помимо опровержения должна выплатить Владимиру Петрову 40600 рублей.