Специальная комиссия начала подготовку федеральных дорог к весеннему паводку

По прогнозу, весенний паводок в этом году станет самым сложным за последние несколько лет, сообщает Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай». Количество снега на территории Алтайского края и Республики Алтай значительно превышает норму.

Специальная комиссия при управлении проверяет готовность к пропуску ледохода и паводковых вод на федеральных дорогах Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан». Суммарная протяженность опасных участков 42 километра.

В управлении уже разработали план противодействия водной стихии: специальные службы очистят от снега верх земляного полотна, кюветы, лотки, водоотводные канавы и водопропускные трубы. По периметру опор мостов дорожники выполнят окол льда и нарезку специальных борозд – все это необходимо для безаварийного пропуска ледохода.

До 20 марта дорожные организации в срочном порядке подготовят технику и ресурсы, а также создадут запас каменных материалов для предупреждения и устранения возможных разрушений. В период половодья будет обеспечено круглосуточное дежурство аварийных бригад и мобильных механизированных отрядов.

Источник: 1line.info