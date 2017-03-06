Владимир Милов: Газопровода «Алтай» не будет

Директор Института энергетической политики Владимир Милов, считает, что проект газопровода «Алтай» через Алтайский край и Республику Алтай в Китай нужен «Газпрому» для того, чтобы сделать более сговорчивыми европейских партнеров. В действительности, газопровод никто строить не собирается. Это мнение Милов высказал на конференции «Западная Сибирь: регион, экономика, инвестиции» 4 марта.

«Газопровода «Алтай» не будет. Я думаю, этот вопрос был закрыт, когда в июне прошлого года глава китайской газовой корпорации CNPC приезжал на Санкт-Петербургский экономический форум, и его там об этом спросили. А перед этим «Газпром» опубликовал сообщение, что якобы с CNPC подписан предварительный контракт на основные условия поставки по газопроводу «Алтай» 30 миллиардов кубометров в год. Так вот, глава CNPC Вань Илинь в интервью сказал: вы знаете, я узнал об этом контракте впервые из прессы, - говорит Милов.

«Газпром» искусственно заинтересован в нагнетании пиаровской реальности вокруг этого проекта для того, чтобы, грубо говоря, показать европейцам кузькину мать, то есть, сказать: если вы будете плохо себя вести, мы его [газ] в Китай уведем. Почему это важно? Потому что «Сила Сибири» будет поставлять газ из восточносибирских месторождений, она никак не связана с основной системой «Газпрома». А если, допустим, будет построен «Алтай», то это значит, что можно западносибирские объемы поставлять не в Европу, а взять и перебросить их в Китай. Европейцы на это очень нервно реагируют. У нас с некоторого времени начальство очень любит щекотать им нервы, идет такая игра нервов».

Еще одна причина, может быть главная, - высокогорье и с российской, и с китайской стороны и отсутствие инфраструктуры. Милов считает, что Китай не будет вкладывать деньги, чтобы создать инфраструктуру и довести газ до транспортных хабов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Источник: Политсиб.ру