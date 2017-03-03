Разыскиваются «теневые» пилорамы

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории РФ. Федеральный закон от 10.01.2002г № 7-ФЗ (ред. От 13.07.2015) «Об охране окружающей среды» определяет экологическую безопасность каждому человеку; соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством.

На основании федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 212-фз "Об основах общественного контроля в российской федерации" граждане РФ вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Региональная экологическая общественная организация РА «Сакральный Алтай» по согласованию с Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений РА с целью пресечения через общественность незаконной предпринимательской деятельности - «теневых» пилорам без государственной регистрации на объектах деревообработки и лесопиления на территориях сельских поселений физическими лицами публикует реестр официально зарегистрированных пилорам в населенных пунктах РА.

Надеемся, что главы сельских поселений, а также муниципальных образований усилят контроль при размещении деревообрабатывающих предприятий на территориях поселений.

К объектам лесопиления, расположенным на территориях сельских поселений, следует принять меры по соблюдению санитарно-защитной зоны с расчетным обоснованием либо с подтвержlением путем проведения лабораторно-инструментальных исследований, в перспективе выноса объектов деревообработки за пределы населенных пунктов.

По реестру Роспотребнадзора, в Республике Алтай 123 зарегистрированных предприятия деревообрабатывающей промышленности в 2016 г. занимались деревообработкой и реализацией пиломатериалов, на предприятиях около 1500 рабочих мест.

В перечне указаны наименование объекта по деревообработке/ адрес места нахождения/ Ф.И.О. лиц, оказывающих услуги по распилке и обработке древесины/ Наименование юридического лица (ИП, ЮЛ, Гражданин) /Организована ли санитарно-защитная зона

Онгудайский район:

1. пилорама, с. Иня, Кеберекова Надежда Сергеевна, ООО «Эрчим», юрлицо, не организована

2. пилорама, с. Иня, Текенов Альберт Михайлович, физлицо, не организована

3. пилорама, с. Ак-Бом, Такин Аржан Васильевич, ИП, не организована

4. пилорама, с. Ак-Бом, Шабыков Артур Исаакович, ИП, не организована

5. пилорама, с. Ак-Боом, Челбаев Валериан Константинович, физлицо, не организована

6. пилорама, с. Инегень (за чертой нас.пункта), Башпаков Василий Васильевич, ООО «Монолит-РА, юрлицо, организована

7. пилорама, с. Инегень (за чертой нас.пункта), Тодуков Геннадий Иванович, физлицо, организована

8. пилорама, с. Малая-Иня, Гаджималиев Артем Байрамович, физлицо, не организована

9. пилорама, с. Малый – Яломан, Тепуков Геннадий Эзендикович, ИП (нет вида деятельности), организована

10. пилорама с. Иодро, Кыймаштаев Владимир Борисович, ИП (нет вида деятельности), организована

11. пилорама с. Иодро, Семендеев Аскар Ялбакпашевич, физлицо, организована

12. пилорама с. Иодро, Кыймыштаев Сергей Борисович, физлицо, организована

13. пилорама с. Иодро, Табанкин Владимир Кажаевич, физицо, не организована

14. пилорама с. Шашикман, Тенгереков Василий Михайлович, физлицо, не организована

15. пилорама с. Шашикман, Кучинов Мерген Андреевич, ИП (нет вида деятельности), не организована

16. пилорама с. Шашикман, Шарапиева Оксана Алексеевна, ИП, не организована

17. пилорама с. Боочи, Диянов Амыр Витальевич, ИП, организована

18. пилорама с. Боочи (за чертой нас. Пункта), Дибаков Павел Самыкович, физлицо, организована

19. пилорама с. Кулада, Чекурашев Роман Борисович, физицо, не организована

20. пилорама с. Кулада, Текенов Андрей Михайлович, ИП, не организована

21. пилорама с. Кулада, Мамыев Кирим Челканович, ИП, не организована

22. пилорама с. Кулада, Мамыев Анчы Эдуардович, физлицо, не организована

23. пилорама с. Н-Талда, Яилгаков Амаду Мергенович, ИП, организована

24. пилорама с. Н-Талда, Кныев Адучы Сергеевич, ИП (нет вида деятельности), организована

25. пилорама с. Каярлык, Саламов Вячеслав Сергеевич, ИП, не организована

26. пилорама с. Кара-Коба, Тобоев Сергей Кузмич, ИП, не организована

27. пилорама с. Ело, Туткушев Николай Васильевич, физическое лицо, не организована

28. пилорама с. Ело, Чугин Амра Купитович, физлицо, не организована

29. пилорама с. Ело ур.Донгулюк, Тузачинов Эркеме Семенович, ИП, организована

30. пилорама с. Бичикту – Боом, Туткужаков Валентин Николаевич, физлицо, организована

31. пилорама с. Каракол, ур. Ортолык, Тойборин Геннадий Петрович, физлицо, организована

32. пилорама с. Курота, Барнулов Урмат Олегович, физлицо, не организована

33. пилорама с. Теньга, Мацола Иван Юрьевич, ИП, не организована

34. пилорама с. Туекта, Мадыков Василий Васильевич, ИП, не организована

35. пилорама с. Теньга (за чертой нас. пункта), Адышев Юрий Ахметович, физлицо, организована

36. пилорама с. Теньга (за чертой нас. Пункта), Драч Иван Михайлович, физлицо, организована

37. пилорама с. Онгудай, Бектенеков Аркадий Владимирович, физлицо, не организована

38. пилорама с. Онгудай, Попов Вячеслав Викторович, физлицо, не организована

39. пилорама с. Онгудай, Текешев Евгений Валерьевич, ИП, не организована

40. пилорама с. Онгудай, Щербаков Дмитрий Анатольевич, физлицо, не организована

41. пилорама с. Онгудай, Чекурашев Олег Вячеславович, физлицо, не организована

42. пилорама с. Онгудай, Кордоев Аркадий Ямангысович, физлицо, не организована

43. пилорама с. Онгудай, ОАО «ДЭП 22», юрлицо, не организована.

P.S. В редакцию обратился Владимир Башпаков, указанный как владелец пилорамы, и заявил, что пилорамы у него не имеется, так что информация Министерства природных ресурсов требует уточнения.