Депутат Сергей Ефимов раскритиковал работу Р.Пальталлера

Депутат Госсобрания С.Ефимов, используя «народные глаголы», указывающие направление движения, раскритиковал работу Р.Пальталлера, речь шла о регулировании автобусных пассажирских перевозок в Республике Алтай.

С.Ефимов заявил: «Продажа зданий Горно-Алтайского автовокзала, его перронов сети гипермаркетов «Мария РА, является неправдой. Пальталлер только подмахивает (имелось в виду подписывает) разрешение на открытие новых маршрутов «Барнаул -Онгудай» без заезда в Горно-Алтайский автовокзал, а мнения ПАТП, местных перевозчиков, Управления автодорнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в лице генерала А.И.Перепелицы, Пальталлер даже не спрашивает!

Скажу вам больше – конкурсы организовывает Понпа, администрация Майминского района маршрутом «Майма – Кызыл Озек», но львиную долю доходов эти автоперевозчики зарабатывают на перевозке в Горно-Алтайске, где Союзу автопредпринимателей Усольцеву и так тесно».

На уточняющий вопрос, почему допущена эксплуатация «незарегистрированных нелегальных перевозчиков АТП №2 г. Барнаула Алтайского края из Турочака через Артыбаш в Горно-Алтайск» депутат ГСЭК С.Ефимов заявил, что вице-премьер Р.Пальталлер подмахивает разрешения «не глядя, только чтобы барнаульцы зарабатывали, оставляя крошки хлеба горно-алтайским автоперевозчикам».

С.Ефимов в крайне резкой форме подверг обструкции Р.Пальталлера в связи с участившимися ДТП личного автотранспорта по вине дорожных служб в 2015-2017 году с погибшими, например, в Усть-Коксе, а так же недостаточный медицинский контроль за шоферами автобусов, перевозящих пассажиров. Мало Хабаровских трагедий (имеется в виду ДТП с многочисленными пострадавшими в Хабаровском крае), мало аварии бийского автобуса с туристами на Ябоганском перевале в Усть-Канском районе РА. Сердечника шофера ИП Архипова врач на рейс выпустила, он аварию допустил в Б.Ключах в Алтайском крае.

Депутат предложил усилить медицинский контроль шоферов для недопущения аварий перед туристическим сезоном -2017.

Депутат А.В. Кудирмеков