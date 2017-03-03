Сын депутата Госсобрания требует от "Листка" опровержение

В №9 информационно-аналитического еженедельника "Листок" была опубликована статья под названием «Неоднократно привлекался, возмездие не получил — фамилия виновата» о сыне председателя Госсобрания Тюлентине Р.В., в которой шла речь о нападении на горно-алтайского журналиста. Герой статьи, Тюлентин Р.В., написал претензию в "Листок", текст которой приводим ниже полностью, сохранив орфографию и пунктуацию автора.

"Издателю и главному редактору ООО «Листок-1» Жулаевой И.В.

Учредителю издателя ООО «Листок-1» Михайлову С.С.

ПРЕТЕНЗИЯ

В информационно-аналитическом еженедельнике «ЛИСток» за №9(917) от 1 марта 2017 г., учредитель Михайлов С.С., издатель: ООО «Листок 1», главный редактор Жулаева И.В., на странице 4 под рубрикой «Ситуация», под громким названием «Неоднократно привлекался, возмездие не получил — фамилия виновата», помещена статья журналиста Артура Ламберта.

В указанной статье изложены сведения порочащие меня, мой характер, распространенные как в печатном виде в средстве массовой информации еженедельника газеты «ЛИСток», так и в информационной сети «интернет» сайте газеты, с целью массового ознакомления с данными сведениями третьих лиц.

Данные сведения намеренно искажая действительность, в ряде случаев являются надуманными. Так, совершено искажены установленные сотрудниками органов внутренних дел фактические обстоятельства дела по факту нанесения телесных повреждений гражданину Мокееву, при котором автор статьи даже не удосужился ознакомиться с процессуальными документами. Надуманными являются измышления автора статьи об имевшем месте предыдущих эпизодах, в частности связанный с переломом кому то ключицы и т.д.

По действующему законодательству, осуществление свободы выражения мнений и свободы массовой информации налагает особые обязанности, особую ответственность и может быть сопряжено с ограничениями, установленными законом и необходимыми в демократическом обществе для уважения прав и репутации других лиц,

В статье 57 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" предусмотрен исчерпывающий перечень обстоятельств, которые освобождают редакцию, главного редактора, журналиста от обязанности проверять достоверность сообщаемой ими информации и, следовательно, от ответственности за распространение сведений. В указанный перечень излагаемые в статье сведения не входят.

В данной статье средства массовой информации допущено неполное и одностороннее предоставление информации, которое ведет к искажению восприятия реально произошедшего события, факта и последовательности событий. Данное искажение информации закамуфлировано под размытое «журналистское расследование». Не приведены тексты официальных документов, на которые бы ссылался автор текста, слова или показания конкретных свидетелей или очевидцев происшествия, которые были добыты автором текста при так называемом «журналистском расследовании».

Кроме того в нарушение ст.152.1 ГК РФ, обнародовано и использовано мое изображение, которое допускаются только с согласия самого гражданина.

Должен Вам напомнить, что Конституция Российской Федерации устанавливает запрет на пропаганду и агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также на пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства, которая закреплена в статье 29 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации". В данном же случае прослеживается явная цель автора статьи возбудить у своих подписчиков, и других лиц ознакомившихся со статьей, социальную ненависть и вражду, путем упоминания в преамбуле статьи, что «сын председателя Государственного Собрания Эл Курултай Владимира Тюлентина замешан в нападении на Горно-Алтайского журналиста», а затем уже в самом тексте статьи (абзац 8), что легко найти ответ на вопрос, почему же следователи не довели до логического конца дело о нападении на журналиста, автор статьи привел выдержку «новоявленный спикер Госсобрания приобрел власть и возможность влиять не только на законотворческий процесс в регионе, но и на ход уголовных дел которые касаются его сына», далее еще более, обвинение в раздвоении, «с одной стороны координация законотворческого процесса всех жителей Республики Алтай, с другой - сокрытии преступления своего чада, даже великовозрастного».

Данной статьей в газете, Вы потворствуете журналисту публично ложно обвинить лицо занимающую государственную должность в субъекте Российской в противодействии и вмешательству в правосудие.

На основании изложенного, предлагаю Вам, в следующей верстке Вашего информационного издания дать опровержение данной статье изложенной в еженедельнике, а так же в информационной сети интернет сайте издания, в противном случае вынужден буду обратиться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации, а так же с заявлением о привлечении виновных лиц к ответственности за клевету.

Тюлентин Р.В."