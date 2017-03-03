Роберт Кыпчаков займет место Василия Смирнова в Госсобрании

Руководитель Центра занятости населения Усть-Коксинского района Роберт Кыпчаков станет депутатом Госсобрания Республики Алтай. Он получит мандат, ставший вакантным после смерти Василия Смирнова, избранного в парламент по спискам «Единой России», пишут "Новости Горного Алтая".

Роберт Кыпчаков родился в 1965 году. В 2014-м включен в территориальную группу списка «Единой России» на выборах депутатов Эл Курултая.

Вопрос о передаче мандата будет рассматриваться сегодня на заседании Избирательной комиссии Республики Алтай.