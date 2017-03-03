Орловского 18-летнего активиста ПАРНАСа арестовали за публикацию в соцсети

В Орле за публикацию видео в социальной сети арестован 18-летний активист отделения ПАРНАСа Александр Фоменков. Как стало известно Каспаров.ру, активист уже три недели находится в орловском следственном изоляторе №1.

Александра Фоменкова обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК). Ему также вменяется вовлечение несовершеннолетнего (его 17-летнего знакомого по имени Роман) в совершение преступления (ст. 150 УК). При этом данная статья в качестве наказания предусматривает исключительно лишение свободы, отмечает агентство.

Как сообщают "Грани", активиста задержали сотрудники МВД, ФСБ и Центра "Э" Орловской области 8 февраля во время обыска в его квартире. Поводом для обвинений в экстремизме послужил опубликованный Фоменковым на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видеоролик, который впоследствии был признан экстремистским.

Сейчас активиста защищает адвокат по назначению. Группа поддержки ищет Фоменкову адвоката по соглашению.

Отмечается, что Росфинмониторинг уже внес активиста в список террористов и экстремистов. Страница Фоменкова "ВКонтакте" закрыта по требованию Генпрокуратуры.

Напомним, ранее информационно-аналитический центр "Сова" опубликовал новый список тех, кто лишен сейчас свободы за "экстремистские" (в терминологии законодательства) деяния, не связанные с насильственными и общеуголовными преступлениями. В списке 16 человек.

В Республике Алтай так же за экстремизм условный срок получила жительница Чойского района. Девушка разместила у себя на странице "Вконтакте" ссылку на материал, призывающий к отделению Сибири. Помимо этого правоохранители обнаружили на странице девушки множество негативных отзывов о российской власти.