Римма Еркинова восстановлена в должности директора национального музея

Дальнейшие события в деле увольнения директора Национального музея имени А.В. Анохина Риммы Еркиновой развивались стремительно.

После утреннего совещания коллектива музея, решившего дружно отставать свои профессиональные права и встать на защиту уволенного вчера вечером директора, инициативной группой были оповещены наиболее мобильные СМИ и сайты. Отправлены сообщения общественникам и в некоторые государственные структуры. Восстановить на работе Р.Еркинову бралась сильнейший юрист Республики Мария Демина.

Обращение к исполняющей обязанности главы республики Наталье Екеевой о неправомерном увольнении директора, к чести высокой чиновницы, очень быстро показали свой результат. Она пригласила Римму Еркинову и после беседы с ней заверила коллектив Национального музея в том, что справедливость и законность будут восстановлены.

Уже в 12 часов перед собравшимся коллективом музея предстал Министр культуры Эжер Малчинов и представил Римму Еркинову вновь как директора.

Думаем, что сплоченность коллектива музея и готовность бороться за свою профессиональную честь и права директора-профессионала возымели свое действие. И еще раз хочется отметить принципиальною позицию Натальи Екеевой, вставшей на защиту Закона.