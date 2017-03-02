Менее десятка жителей Республики Алтай заинтересовались бесплатной землей на Дальнем Востоке

В Республике Алтай получить бесплатную землю решили 8 человек, столько обращений подано за прошедший месяц. Количество заявок из Алтайского края на участие в программе "Дальневосточный гектар" увеличилось вдвое и на 1 марта составило 59, хотя еще в начале февраля от региона поступило всего 20. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

По количеству заявок в Сибирском федеральном округе лидирует Иркутская область – от нее направили 178, на пару десятков отстает Новосибирская область – 152, далее Красноярский край – 113 и Омская область – 102.

От Республики Бурятия подали 74 заявки, от Кемеровской области – 62, от Забайкальского края – 59, Республики Хакасия – 43, Томской области – 41, Республики Тыва – 10.

По последним данным пресс-службы Министерства по развитию Дальнего Востока, за весь период действия программы от граждан России поступило свыше 60,5 тыс. заявлений. Наиболее часто получить "дальневосточный гектар" стремятся мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. При выборе участка люди учитывают близость к населенным пунктам и минимизацию затрат, связанных с освоением земли.

"Мы ожидаем, что в течение 2017 года будет подано около 250 тысяч заявок от граждан на получение "дальневосточного гектара". Если сравнивать с общим количеством населения на Дальнем Востоке – 6,2 млн человек, то 250 тысяч заявок на получение земли весьма существенно. Это экономический потенциал, который будет проявляться в ближайшие годы. Мы рассчитываем на людей, которые готовы и могут реализовать свои проекты на Дальнем Востоке, создать лучшее место для жизни своей семьи, своих детей", – сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Выделение "дальневосточного гектара" должно способствовать развитию строительной сферы. По словам замминистра, ряд инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке, готовы оказывать своим работникам помощь в освоении участка. Отдельно прорабатываются вопросы создания инфраструктуры в местах концентрации получения земельных участков.

"Около 15 % заявок граждан – это коллективные заявки. В перспективе в месте концентрации этих заявок мы видим создание новых поселений. Коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно. Уже сейчас понятно, где сконцентрирован спрос на земельные участки. Регионам и муниципалитетам необходимо будет корректировать планы развития инфраструктуры и строить ее максимально оперативно. Такая задача уже поставлена", – отметил Сергей Качаев.