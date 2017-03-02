«Алтай Резорт» победил в номинации «Лучший медицинский отель» премии Russian Hospitality Awards

Природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт», второй год подряд признается победителем в номинации «Лучший медицинский отель» по итогам премии Russian Hospitality Awards.

Профессиональная премия Russian Hospitality Awards является знаком качества в гостиничной индустрии. Организационный комитет получил свыше 570 заявок от гостиниц из 80 городов России. Финалистами стали 117 отелей, а победителями – 23 гостиничных объекта и одна девелоперская компания. Лучшие отели определяются по результатам оценки пятнадцатью членами жюри, а также потребительской оценки в международных и национальных системах онлайн-бронирования.

«Алтай Резорт» стал первым объектом туристской индустрии в Республике Алтай, прошедшим классификацию и получившим свидетельство о присвоении категории «Пять звёзд» в соответствии с государственными требованиями РФ в июне 2016 года.

Третья ежегодная церемония награждения лучших отелей состоялась 20 февраля в Москве. Победители Russian Hospitality Awards 2016 были удостоены почетной награды, созданной дизайнерами компании Lasvit.

Источник: ProHotel.ru