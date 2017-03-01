"Мы как загнанные в угол, все земли не наши..."

В позапрошлом номере мы уже не в первый раз поднимали проблему о том, как в нашей, казалось бы, богатой сенокосными угодьями республике крестьянско-фермерские хозяйства не могут получить землю в аренду. В материале "Как фермеров душит местная власть" глава КФХ Кызыл-Озекского сельского поселения весьма нелицеприятно высказывался в адрес глав поселения и района. В Шебалинском районе крестьяне также страдают от нехватки земли, но тяжба идет с Федеральным государственным унитарным предприятием (ФГУП) "Алтайское экспериментальное сельское хозяйство" Сибирского отделения Российской Академии наук, в чьей собственности находится значительная часть благоприятных для ведения сельского хозяйства земель. Вряд ли даже это можно назвать тяжбой, так как процесс передачи части земель от ФГУП "АЭСХ" в руки муниципалитета идет, но идет уже несколько лет, очень медленно, с всевозможными бюрократическими проволочками, а при этом местные жители задыхаются от нехватки земли.

Руководитель инициативной группы, глава КФХ из села Актел Сегей Егузеков показывает толстую пачку бумаг - это переписка с чиновниками всех рангов, от руководства района до Управления Президента РФ. Просьба у крестьян одна: ускорить передачу земли.

"Эта проблема всех сел Чергинского "куста" - Актела, Камая, Улус-Черги, Кукуи, Камлака, Барлака и других - говорит Сергей Егорович. - Скот где-то нужно пасти, заготавливать корма, пока люди это делают нелегально, но до каких пор так может продолжаться? Люди девяти сел объединились, чтобы добиться земли, шестой год уже ходим. В других районах муниципальные поселения распоряжаются землей, а от крестьянских хозяйств отчисляются налоги в бюджет, и никаких проблем. Я восемь или девять писем написал Путину с просьбой ускорить процесс передачи земель, от которых ФГУП отказалось, но по-прежнему все это длится очень долго".

Из официальной переписки: 22 мая 2013 г. "На сегодня завершены кадастровые работы по разделу единого землепользования АЭХ СО РАН на 530 земельных участков и данные участки поставлены на кадастровый учет. Из них планируется: 106 земельных участков общей площадью 20 006 Га закрепить в пользование за АЭХ, 423 участка площадью 13 015 Га передать в казну РФ как неиспользуемые хозяйством для дальнейшей передачи в муниципальную собственность. Все согласования планируется завершить до конца текущего года". Администрация МО "Шебалинский район, начальник отдела А.П.Пикин.

ФГУП существует с 1974 года, несколько раз изменяло свой юридический статус, но суть одна: земля района находится в федеральной собственности.

"Ранее они еще зависели от Шебалинского района, но в 2007 году провели перерегистрацию, и предприятие превратилось в ФГУП - Федеральное унитарное предприятие, - продолжает Сергей Егузеков. - Раньше занимались научной, селекционной работой, теперь такую работу не проводят. Имеющиеся земли не используются с максимальной эффективностью. В Актеле маральник, в Улус-Черге и Черге есть фермы с коровами, а в Мухор-Черге - практические ничего. В пользовании у них 20 тысяч гектаров элитных пропашных полей, они выращивают там траву на силос, но не везде. Отказались они где-то от 13 тысяч гектаров, но даже эти далеко не лучшие земли мы никак получить не можем. Я еще в 2010 году зарегистрировал крестьянское хозяйство по разведению крупного рогатого скота, и все это время хожу добиваюсь того, чтобы взять землю в аренду. Каждый раз как лето, так с Алтайским экспериментальным хозяйством у нас тяжба. Они нам предлагаем на 11 месяцев аренду, два года мы соглашались, а потом цена пошла вверх".

Понятно, что прямой переход земли от ФГУП к крестьянам невозможен, сначала федерация передает на региональный уровень, а регион может направить либо району, либо сам заключить договор аренды и передать землю крестьянам. Непонятно только, почему без каких-либо видимых препятствий этот процесс буксует, длится несколько лет и, по мнению членов инициативной группы, не является прозрачным. Ответы же от чиновников различных структур совершенно не проясняют ситуацию и являются по большей части отписками.

Из официальной переписки. 19 мая 2015 г.: "На Ваше обращение на имя Президента РФ по поручению Правительства РА Министерство сельского хозяйства РА совместно с Министерством природных ресурсов РА сообщает, что Территориальным управлением Росимущества в РА сформировано 420 земельных участков и поставлены на временный кадастровый учет. В настоящее время формируется пакет документов для направления в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом для принятия решения об образовании 420 земельных участков. После образования и отказа от части земельных участков ФГУП АЭСХ СО РАН, граждане могут оформить в аренду земельные участки из федеральной собственности". Минсельхоз РА, министр Ю.С. Земиров.

16 февраля этого года, казалось бы, дело сдвинулось: по настоянию инициативной группы депутаты Шебалинского района сделали запрос в Росимущество и состоялось совещание, где присутствовали представители РАН, правительства и Сергей Егузеков (узнавший, кстати, об этом совещании совершенно случайно - уведомление о нем пришло ему уже после).

"Решение такое есть, что от части земель они отказываются, но там ровной земли нет - косогоры, а для крестьянского хозяйства нужны поля. И хоть бы они какую-то карту показали, ведь люди заинтересованы, но они ничего не показали, на пальцах и цифрах объяснили, что, мол, эти земли мы забираем, а эти земли вам. Мы спросили, какие земли - плечами пожимают. А там же неудобица. На совещании Земирову (директору ФГУП) мы вопрос задали: в 20 000 Га ваших земель все прапашные, элитные, ровные поля, а в тех местах, что отойдут в пользу МО района, есть поля пропашные? Он ответил как-то неопределенно: "Но там есть ровные сенокосы".

Но если пропашные элитные земли в селах они оставляют себе, то получается, что крестьянские хозяйства так и остаются без земли. При этом, как мы считаем, они не используют эти земли с максимальным результатом. Мы сфотографировали землю, поросшую бурьяном, и отправили снимки руководству ФГУП, обращались также в прокуратуру РА, к Президенту России. После этого они приехали, молчком проверку потихонечку провели, не предупредив ни глав поселений, ни нас, посмотрели и уехали, а потом сделали вывод, что земли все используются".

Из официальной переписки: 6 декабря 2016 г. "По коллективному обращению жителей с. Актел Шебалинского района о передаче земель, закрепленных за ФГУП "Алтайское экспериментальное хозяйство", прокуратурой республики организована проверка, в результате которой установлено, что ранее были завершены работы по постановке на государственный кадастровый учет 530 земельных участков, образованных из единого участка, находящегося в пользовании ФГУП. В период с 11 по 25 июля 2016 года контрольной группой Федерального агентства научных организаций Сибирского территориального управления проведена внеплановая выездная проверка по использованию и распоряжению федеральными земельными участками ФГУП с участием главного специалиста-эксперта Отдела контроля за использованием федерального имущества, представителя министерства сельского хозяйства РА и врио директора ФГУП "АЭСХ". По результатам проверки составлен акт, согласно которому земельные участки используются по целевому назначению для осуществления уставной деятельности. Фактов нарушений по ненадлежащему и не эффективному использованию земельных участков не выявлено. Основания для принятия мер прокурорского реагирования не установлено". Старший помощник прокурора республики В.В.Костерин.

На вопрос о том, состоялся ли хотя бы раз прямой открытый диалог крестьян с властью по этому животрепещущему вопросу, Сергей Егузеков отвечает, что ни разу: "Хоть раз была бы организована совместная комиссия, чтобы объехали угодья с членами инициативной группы, выслушали наши требования, посмотрели, какие есть возможности, - такого ни разу не было. Хоть бы они в деревню приехали, посмотрели, как люди живут. Мы как загнанные в угол, все земли не наши, через перевал - там уже Камлак, возле нас почти половина земли загорожена мараловодческим парком, и получается - там чуть-чуть сенокоса, там чуть-чуть… 16 февраля было первое открытое совещание именно по этому вопросу, но они, я считаю, совсем не подготовились и просто на словах нас грубо осадили - мол, они отказались от этих земель, а вы не хотите забирать - тогда вообще ничего не получите. Все неясно, прозрачности нет, непонятно, какие земли отходят поселениям, а какие им остаются. А когда закон примут, регистрация пройдет, там же обратного хода уже не будет.

Я от себя лично не раз писал письма Президенту, обращался в Росимущество с просьбой дать в аренду на 49 лет такой-то участок, но получал только отписки. Из Росимущества почему-то отвечают, что кадастровый номер не подходит, про мораторий и что земли не наши - ни слова. Путину писали обращения с просьбой ускорить процесс передачи земли, ускорить решение вопроса. Оттуда передали в Министерство сельского хозяйства РФ, а они опять отписку нам направили".

Так и получается, что ходят люди по замкнутому кругу, причем никакого эффекта не имеют и обращения к депутатам, как сельским, так и в парламенте РА, те тоже не могут пробить стену бюрократического равнодушия. Во всех ответах - красивые и умные слова, ничего конкретного, а по-настоящему к требованиям и нуждам крестьян Шебалинского района никто так и не прислушался.

И вполне понятны опасения, что передача и оформление земель ФГУП в муниципальную собственность будет произведена, во-первых, с большой задержкой (то есть неизвестно когда), а во-вторых, без учета нужд местного населения.

Из официальной переписки. 4 июня 2015 г.: "Уважаемый Сергей Егорович! Департамент земельной политики, имущественных отношений и собственности Минсельхоза России рассмотрел Ваше обращение, направленное письмом Управлеия Президента по работе с обращениями граждан по вопросу предоставления земельных участков из земелдь сельскохозяйствнного назначения ФУП АЭХ СО РАН крестьянским (фермерским) хозяйствам сел Актел, Камал, Черга, Камлак, Барлак, Улус-Черга, Мухор-Черга, Верх-Кукуя, Мугута Шебалинского района РА и сообщает следующее. В настоящее время формируется пакет документов для направления в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом для принятия решения об образовании 420 земельных участков. Гражданам, изъявившим желание вести крестьянское (фермерское) хозяйство, земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения предоставляются в соответствии с Земельным Кодексом РФ. На основании изложенного в целях приобретения прав на земельные участки необходимо обратиться в Территориальное управление Росимущества в Республике Алтай". Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Александра СТРОГОНОВА