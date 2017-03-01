Случайность или закономерность?

16 февраля на сайт "Листка" было выложено сообщение ГУ МЧС по РА "В Телецком озере обнаружили обломки вертолета Robinson 66". Один из посетителей сайта под ником "Таймень, уровень Z" оставил любопытный комментарий, который мы предлагаем читателям бумажной газеты.

«Целый ряд странных происшествий с роковым исходом произошли в Горном Алтае и в России в целом за время начиная примерно с 2000 года. Кажется, в том году к власти в пришел Вл. Путин. Повышенная смертность представителей гос- и бизнесструктур имеет место быть помимо Алтая еще в одном месте Российской Федерации - это Кавказ.

Там в процессе второй чеченской кампании, а также с обстоятельствами, не связанными с ней (взять хотя бы последнее падение самолета возле Адлера) погибло достаточно большое количество людей за относительно короткий промежуток времени.

Такие места как Алтай или Кавказ являются выходом наружу земной энергии. Приведу пример: пчела всегда старается ужалить человека в голову (потому что голова в инфракрасном диапазоне относительно других частей тела прямо-таки сияет), и такие места как Алтай, Кавказ, Бермудский треугольник или Великий Рифтовый разлом в Африке а также множество других мест на Земле тоже, если можно так выразиться, сияют.

Приведу некоторые случаи за последние полтора десятилетия произошедшие в Горном Алтае. Я привожу по памяти, в интернете специально не искал, и вполне возможно, что-то не помню и поэтому пропускаю.

В 2002 году в Кош-Агачском районе разбился вертолет со сноубордистами (или альпинистами), в основном это были дети банкиров, прилетевшие на Алтай в поисках острых ощущений.

В следующем 2003 году землетрясение проверило на прочность режим социалиста-популиста Михаила Лапшина. Восстановление экономики затянулось не на один год, а Лапшин вскоре скоропостижно скончался.

Мало кто знает, но землетрясение сломало ногу Миронову, нынешнему главе фракции "Справедливая Россия".Что он делал в Кош-Агачском районе, я сейчас припомнить не могу. В то время мне было 15 лет, все, что я запомнил о Лапшине - это факты, которые иному могут показаться незначительными. Запомнился его проект ГЛК «Манжерок» с какими-то крупными махинациями и семейным бизнесом; незаконное строительство дороги в Яйлю через территорию заповедника и т п. вещи.

Вспомним также, что незадолго до землетрясения возле Манжерока разбился Вл. Баварин (мэр Барнаула и по случайному совпадению друг Банных).

В 2008 году погиб вице-мэр Горно-Алтайска, коренной алтаец, он возвращался с мероприятия, посвященного осквернению берегов Катуни. Напомню, благодаря народным протестам удалось не допустить строительства ГЭС, но все же берега Катуни за последние полтора десятилетия сильно изменились.

Далее на память приходят случаи с вертолетами, которых было уже несколько с 2009 года, в т. ч. упавший в Усть-Коксинском районе самолет. Еще один самолет упал в Телецкое озеро. В Телецком озере в свое время утонул управляющий турбазы "З.о." на "Ниве" и какая-то компания (кажется, кто-то из администрации Кулундинского района) - это все 2011 год.

Далее мы имеем две катастрофы космического грузовика "Прогресс" в 2011 и 2016 гг., первый случай в Чойском районе и второй в Туве (Алтае-Саянский регион - это фактически одно целое, но в силу обилия текста я не буду писать о катастрофах на территории Тывы).

Наводнение 2014 года: пока неизвестно, было это 50-летнее или 100-летнее наводнение, но, судя по всему, уровень наводнения 1969 года был превышен. Возможно, что благодаря этому наводнению Бердников и проиграл выборы (говорю проиграл, потому что едва заметный перевес 50% порога кажется притянутым за уши), хотя в личном плане, может быть,, и выиграл (учитывая, что демократия даже в США таковой не является, про Россию уж промолчим).

Мистического во всем этом ничего нет, если такая планета как наша смогла создать Жизнь, то она может ее и контролировать, и даже уничтожать. Хотя не совсем понятно как это происходит, и как случайность становится закономерностью - это действительно вопрос…»