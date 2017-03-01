Неоднократно привлекался, возмездия не получил - фамилия виновата?

"Листку" стало известно о нападении на горно-алтайского журналиста, совершенном в конце прошлого года. Как утверждает автор присланного нам материала, в этом деле замешан сын теперешнего председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Владимира Тюлентина.

"Вот что рассказал Алексей Мокеев, журналист, учредитель и главный редактор информационно-аналитического интернет-издания "Деловой портал Горно-Алтайска":

- Вечером 29 ноября 2016 года на меня было совершено нападение группой неизвестных лиц. Это произошло в Горно-Алтайске недалеко от места, где находится редакция интернет-издания. Нападение произошло после пресс-конференции, проходившей утром этого дня в администрации города с новым заместителем мэра Ольгой Сафроновой и председателем городского Совета депутатов Юрием Нечаевым.

Пока я не могу определенно связывать два события, но мотивы нападавших мне не известны и они вполне могли быть связаны с моей профессиональной деятельностью.

В тот вечер я находился в магазине моего приятеля, который пригласил меня в гости, чтобы обсудить некоторые вопросы бизнеса. По роду своей деятельности мне часто приходится общаться с предпринимателями разных направлений. Время было позднее, магазин приятеля уже закрылся и он занялся текущими делами, связанными с закрытием торговой точки: подсчетом товара, отправкой отчетов и так далее...

Я вышел на площадку перед магазином. На ступенях стояли два молодых человека, Один из них приблизился ко мне и начал наносить удары руками, сбил меня с ног. Затем нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу. Услышав шум снаружи, мой приятель вышел из магазина и обнаружил меня лежащим на площадке. Один из нападавших начал угрожать моему приятелю. После короткой словесной перепалки нападавшие сели в автомобиль и скрылись с места преступления. С большим трудом я поднялся и, теряя координацию, зашел внутрь магазина, чтобы умыться и смыть кровь. Кровотечение не останавливалось. Я сказал об этом моему приятелю, который незамедлительно вызвал наряд полиции. Меня отвезли в травмпункт Республиканской больницы. Остановили основное кровотечение, наложили пять швов на лицо: на веко, под левый глаз, между бровей и два на губы - с внутренней и внешней стороны. Из травмпункта меня повезли в отдел МВД по Горно-Алтайску, где я написал заявление и дал показания.

Агрессивность нападавших мне абсолютно непонятна. С моей стороны никаких оскорблений в их сторону не звучало. Видел я их первый раз.Дальше начались долгие бюрократические проволочки.

В начале в течение месяца готовилось заключение судебно-медицинской экспертизы, которая определила причинение вред здоровью средней тяжести. Затем завели административное дело, которое было переквалифицировано в уголовное и спустя месяц приостановлено. Причины приостановки уголовного дела мне не известны и не понятны...Следователь отдела МВД по Горно-Алтайску Бабайцева Елена Юрьевна с большим рвением взялась за дело: было много планов, но когда были проведены определенные следственные действия, почему-то энтузиазм улетучился... Выяснилось, что после нападения, компания спокойно отправилась в один из спорт-баров "Легенда". Камера видеонаблюдения, установленная в спорт-баре, зафиксировала лица нападавших, которые, видимо, горячо обсуждали происшествие, демонстрируя характерные движения ударов. Некоторые участники преступления специально поворачивались спиной к камере, чтобы их лица остались не замеченными.

Параллельно с работой следователей было проведено независимое журналистское расследование. Согласно нему, одним из нападавших оказался житель Горно-Алтайска Тюлентин Роман Владимирович 1988 года рождения, уроженец села Амур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Работает государственным инспектором в межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Примечательно, что по информации из источников, близких к правоохранительным органам, Тюлентин уже неоднократно привлекался по подобным статьям, совершая преступления как в Горно-Алтайске, так и в Майме, но по каким-то причинам так и не получил справедливого возмездия. Компания придумала сказочную историю, что на журналиста напал какой-то неизвестный, а они в определенном смысле стали благодетелями-защитниками.

Впору бы пожать им руки за удивительное спасение и наградить, если бы не некоторые обстоятельства, которые пока в интересах следствия не разглашаются. А касательно предыдущих эпизодов ранее совершенных преступлений с переломом ключицы потерпевшему - тоже благодеяние? И почему следователи не довели дела до логического завершения? Ответ на эти вопросы легко найти, просто посмотрев на фамилию и отчество нападавшего. Фамилия стала известной как раз после того, как рядовой депутат (с 2002 года) Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин ("Единая Россия") плавно перекочевал в кресло отбывшего в Москву спикера местного парламента Ивана Белекова. Новоявленный спикер Госсобрания приобрел власть и возможность влиять не только на законотворческий процесс в регионе, но и на ход уголовных дел, которые касаются его родного сына. Конечно, было бы странным уличать отца за деяния давно уже совершеннолетнего отпрыска, если бы не настораживающее раздвоение: с одной стороны - координация законотворческого процесса для всех жителей Республики Алтай, с другой - сокрытие преступлений своего чада, пусть даже великовозрастного.

Сделать бы драчунам явку с повинной, во всём раскаяться... И свою бы душу освободили от скверны лжи, и следователей от инкриминирования статьи за дачу заведомо ложных показаний, и родителей от позора. А то ведь как бывает на Священном Алтае: был у нас браконьер в должности заместителя Главы региона, архаров стрелял, людей погубил... Пытались засудить его за браконьерство, так нет - ушел от ответственности... Вот и покоится теперь на дне Телецкого озера - даже похоронить по-человечески не могут... Бог не Тимошка, видит немножко...

Артур Ламберт