Социометр: "Независимый суд будет, не наш местный…"

"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "Участники прошедшего в минувшую субботу в Горно-Алтайске митинга в поддержку помещенного под домашний арест мэра города Виктора Облогина выразили недоверие судебным органам Республики Алтай и обратились к президенту, потребовав передать дело Облогина на уровень Сибирского Федерального округа и провести независимую проверку в целях расследования коррупционных преступлений в регионе. А как относитесь вы к требованиям активистов - поддерживаете, против или вам все равно?"

В течение недели в опросе приняли участие 182 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

74,7% отвечавших (136 человек) поддерживают требования участников митинга. Они говорили:

- да, поддерживаю, может, что-нибудь важное всплывет насчет Бердникова и его команды;

- надо согласиться с участниками пикета, потому что правды здесь не найти;

- очень негативно отношусь ко всем руководителям нашей власти, потому что то, что происходит сейчас, ни в какие ворота, конечно, я за то, чтобы провели дополнительное расследование на предмет коррупции нашего бывшего мэра, потому что уверена, что там много чего делалось не в пользу народа;

- было бы неплохо, если бы этими вопросами коррупции занялись органы повыше;

- мне не все равно, я поддерживаю участников митинга, я против коррупции и считаю, что надо передать дело в Сибирский Федеральный округ;

- поддерживаю наших активистов, несправедливо, если и есть там какая-то мелочь, то и выеденного яйца не стоит, а коррупция у нас в республике развита, Облогин к этому отношения никакого не имеет, с большим уважением я к нему относилась и отношусь, это самый наичестнейший, самый наилучший человек;

- поддерживаю, независимый суд будет, не наш местный;

- я уже стара, летом была на митинге, подписала за него и свои данные оставила, к решению этого митинга я присоединяюсь, несмотря на все недостатки, Облогин человек деятельный, а все остальные у нас растратчики;

- полностью поддерживаю активистов о передаче дела Облогина в Сибирский Федеральный округ;

- в принципе поддерживаю, но обращаться к Путину бесполезно, это как в поговорке: барин приедет, барин рассудит;

- конечно, я поддерживаю, так как от разгула судебного беспредела пострадала и моя семья, и это было под руководством правительства республики;

- я двумя руками за то, чтобы Облогина выпустили, иначе бы столько людей не стало его защищать;

- я сама из Усть-Канского района, если бы я жила в городе, то была бы среди митингующих, чтобы справедливость восторжествовала;

- полностью поддерживаю, обвинения против Облогина сфабрикованы, это все полная чушь, как будто они сами себе "крузаки" списанные не приватизировали;

- я поддерживаю, надо расследовать, даже если есть вина, но ведь у других стоящих у власти тоже есть "косяки";

- поддерживаю, нужно бы провести проверку нашего правительства: на каких они авто ездят, и проверить, как, когда и что списывалось, на какую сумму и кому. Как говорится, в своем глазу бревно не видят, а в чужом щепку заметят. "Отработали" нашего Облогина, возможно, даже специально подставили. Но доля его вины присутствует. Пусть проверку проведут, отвечать - так всем, всех остальных тоже нужно проверить, а что касается нашего суда, то на себе проверено, вынесут тот вердикт, который выгоден будет верхушке. И это наше правосудие, куда президент смотрит? И это сплошь и рядом, не только у нас в Республике Алтай. Правильно, молодцы митингующие, нужно отстаивать свои права, добиваться, а не молчать, если молчать, то и будем получать такой же результат, как с Облогиным поступили;

- я поддерживаю, при Облогине в городе был порядок;

- я поддерживаю митингующих, в городе был настоящий хозяин;

- нужно провести проверку следственных органов, правительства и самого Облогина;

- нужно разобраться, у нас коррупция, у знакомого жена работает в прокуратуре, муж в Следственном комитете, а папа работает судьей, и как такому суду доверять?

- я поддерживаю Облогина, посадить нужно того, кто его посадил, а он был в городе самым лучшим мэром, все котельные работали, все улицы были чистыми, а сейчас я против тех, кто на его месте, я за Облогина.

12,1% отвечавших (22 человека) против предложений, прозвучавших на митинге. По их словам:

- вор должен сидеть в тюрьме;

- я не знаю, чего они хотят, но я против Петрова, Облогина и Деминой;

- ясен перец, что Облогин не так уж и чист;

- Облогин должен получить, что заслужил;

- я категорически против мнения митингующих;

- нечего было Облогину зад***цу лизать Бердникову, вот результат - двенадцать поросят;

- пусть суд с Облогиным разберется, и все будет ясно;

- суд разберется, может его и садить не за что;

- убирать надо этого Облогина;

- я против, ничего хорошего ни от Облогина, ни от Бердникова мы не видели.

13,2% отвечавших (24 человека) затруднились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- я затрудняюсь;

- рыба гниет с головы;

- мне все равно;

- это был рейдерский захват, чтобы убрать Облогина;

- вернуть Облогина на место, с ним было больше порядка;

- Облогин был неплохим мэром, последний год это доказал, снег на дорогах и так далее... Город не тот стал;

- на митинге не был, информацией не владею;

- мне уже все равно, в России нет справедливости.

Результаты опроса обрабатывал Димитрий Шемяка