Бывшая чиновница Минсельхоза, посредничавшая при передаче взяток, снова прощена

Горно-Алтайский городской суд снова прекратил уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Министерства сельского хозяйства Айаны Беленовой, которая обвинялась в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину) и семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере), - сообщают «Новости Горного Алтая».

Как сообщила «Новостям Горного Алтая» официальный представитель суда, на предварительном слушании, состоявшемся по ходатайству обвиняемой после отмены ранее принятого постановления о прекращении уголовного дела Верховным судом Республики Алтай, было прекращено уголовное дело в части обвинения по четырем мошенничествам на основании ст. 25 УПК РФ – в связи с примирением сторон.

Кроме того, суд пришел к выводу, что Беленова вследствие деятельного раскаяния перестала быть общественно опасной и прекратил уголовное дело в отношении нее по эпизодам о посредничестве в передаче взяток. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Суд принимает такое решение уже второй раз. В начале февраля прокуратура подала апелляцию на решение городского суда, которым уголовное преследование бывший чиновницы было прекращено. Надзорное ведомство указало, что в заседании при прекращении уголовного дела не было выяснено, каким образом обвиняемая загладила причиненный вред, в какой сумме или форме в каждом случае возмещен ущерб, а также «придралось» к формальной стороне вопроса - суд первой инстанции не исполнил требования ст. 63 УПК РФ о недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела. Верховный суд республики тогда согласился с доводами апелляционного представления, отменил решение суда первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение, которое вновь закончилось тем, что Беленова избежала наказания.

«Новости Горного Алтая» отмечают, что, по некоторым данным, Беленова помогла изобличить бывшего заместителя министра сельского хозяйства Людмилу Растворову. По версии следствия, в 2014—2015 годах Растворова распределяла субсидии из федерального бюджета на поддержку начинающих фермеров в Республике Алтай. Растворову обвиняют в том, что она неоднократно получала от них взятки за положительные решения о выделении фермерам-взяткодателям грантовой помощи в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Общая сумма взяток составила более 800 тысяч рублей. Дело по обвинению Растворовой в настоящее время рассматривается судом, приговор еще не вынесен.

Если сведения о роли Беленовой в изобличении экс-замминистра Растворовой верны, то, в общем-то, мотивы суда, повторно простившего бывшую посредницу, становятся понятными. С 2009 года в российском УПК даже существует специальная норма о соглашениях между следствием и обвиняемым о сотрудничестве (см. ст.317.1 УПК «Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»). В соответствии с этой нормой, в обмен на «сдачу» подельщиков обвиняемый может рассчитывать на снисхождение. Интересно, есть ли такое письменное соглашение между Беленовой и её следователем?