Эксперты прогнозируют уход Александра Бердникова с поста губернатора в ближайшие два года

До конца до конца 2017 года могут смениться руководители трех регионов России, а в ближайшие 1,5 года — еще 18–20 губернаторов. Четверо из них — в Сибирском федеральном округе. Об этом говорится в исследовании политконсультанта Валентина Бианки («Бианки и партнеры»), посвященного отставкам и назначениям глав субъектов.

Бианки выпустил первый экспертный доклад, подготовленный в рамках проекта «Политуправление», который станет площадкой для политических исследований, сообщает "Тайга.Инфо".

Эксперт анализирует причины последних губернаторских отставок, в частности сравнивается средний возраст старых и новых глав. В этом году разница составила 21 год (средний возраст ушедших губернаторов — 64 года, пришедших — 43 года). Всего было шесть замен, одна из них — в Бурятии, которой вместо 60-летнего Вячеслава Наговицына теперь руководит 40-летний Алексей Цыденов.

Те, кто приходит на смену ушедшим, не только молоды, но и с высокой вероятностью не состоят в «Единой России». По критериям возраста и стажа в зоне риска еще 11 губернаторов. «Логика „обновления элит“ присутствует в отставках 2017 года и, по всей видимости, будет присутствовать и дальше», — отмечается в исследовании.

По мнению Бианки, в 2017–2018 годах замены глав могут произойти еще в 24 регионах, в том числе в Республике Алтай (руководит Александр Бердников, 63 года), Алтайском крае (Александр Карлин, 65 лет), Новосибирской области (Владимир Городецкий, 68 лет) и Хакасии (Виктор Зимин, 54 года). Отметим, что Тайга.инфо прогнозировала похожий сценарий для Новосибирска, где Городецкий рассчитывает провести выборы президента Владимира Путина в 2018 году, а затем определиться с дальнейшей карьерой.

Ушедших в начале 2017 года губернаторов объединяет то, что у них не было «крыши», за исключением пермского губернатора Виктора Басаргина, заявил «Ведомостям» политолог Евгений Минченко (Minchenko consulting). В серии отставок стояла задача тестирования новой команды, полагает эксперт: «Путину в его нынешней номинации „правителя-мудреца“ нужно развитие образа — учитель молодой команды. Идея продвижения молодых имиджево очень значима, а под раздачу попадают как раз те, кто не „закрышован“ крупными группами».