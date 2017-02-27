Симоновский суд (Москва) потребовал от Сергея Михайлова дополнить иск к РЕН-ТВ и Анне Чапман

В соответствии с существующей в России судебной практикой, истец в случае подачи иска о защите чести и достоинства обязан доказать, что порочащие его сведения действительно были распространены. В данном случае, что телепередача, содержащая сюжет про "американо-немецкого агента" Михайлова, действительно была показана на телеканале РЕН-ТВ 4 ноября.

Телекомпании по закону обязаны хранить записи своих телепередач в течение одного года. Для того, чтобы доказать факт распространения, Сергей Михайлов, вероятно, обратится к суду с ходатайством об истребовании у телекомпании РЕН-ТВ записи передачи "Тайны мира" с Анной Чапман от 4 ноября 2016 года.

Как сообщил Сергей Михайлов, он намерен дополнить иск, предъявив отдельные исковые требования к Анне Чапман, как к автору передачи.