Руководителей СК РФ по Республике Алтай отправили в отставку?

2013-12-10 10:09:39

В пятницу, 6 декабря, якобы были подписаны документы об отставке "с сохранением регалий" руководителя Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Республике Алтай Эдуарда Ошлыкова и его заместителя Андрея Мунатова, - только что сообщил один из наших источников. Фактическая причина отставок - история со следователем-маньяком.