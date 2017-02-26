Масленица 2017. ФОТОРЕПОРТАЖ
- Автор: Листок
- Категория: Республика Алтай
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В 1882 г. в селе Сараса родился первый председатель Ойротского облисполкома Никита Меджит-Иванов (134 года назад)
Финал шоу-проекта «Две звезды» состоится в Майминском Центре культуры в следующую пятницу, 16 декабря. В полуфинале проекта выступили десять дуэтов. По итогам двух номинаций лидирует пара из Онгудайского района – Тимур и Эльвира Кыдыковы, рассказала «Новостям Горного Алтая» руководитель проекта Ольга Волосовцева.
2013-12-10 10:09:39
В пятницу, 6 декабря, якобы были подписаны документы об отставке "с сохранением регалий" руководителя Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Республике Алтай Эдуарда Ошлыкова и его заместителя Андрея Мунатова, - только что сообщил один из наших источников. Фактическая причина отставок - история со следователем-маньяком.