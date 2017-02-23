Известный в Республике Алтай журналист, координатор общественной группы "Антикоррупция" Амыр Айташев рассказал об Анатолии Банных, который, по предварительной информации погиб в вертолетной катастрофе в Телецком озере...
Известный в Республике Алтай журналист, координатор общественной группы "Антикоррупция" Амыр Айташев рассказал об Анатолии Банных, который, по предварительной информации погиб в вертолетной катастрофе в Телецком озере...
11477 48
В 1882 г. в селе Сараса родился первый председатель Ойротского облисполкома Никита Меджит-Иванов (134 года назад)
Финал шоу-проекта «Две звезды» состоится в Майминском Центре культуры в следующую пятницу, 16 декабря. В полуфинале проекта выступили десять дуэтов. По итогам двух номинаций лидирует пара из Онгудайского района – Тимур и Эльвира Кыдыковы, рассказала «Новостям Горного Алтая» руководитель проекта Ольга Волосовцева.
2013-02-21 02:39:02
Алтайэнергобанк доводит до логического окончания ребрендинг, начатый в декабре предыдущего года и следо за изменением торгового названия изменил и официальное — на ООО «Коммерческий Банк «АйМаниБанк».