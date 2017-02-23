Грядущий паводок по своей разрушительности может превзойти бедствие 2014 года

На территории Алтайского края идет активное нарастание снегозапасов. И ситуация в ближайшие недели серьезно не изменится, тогда как в конце марта и в апреле ожидается резкое потепление выше нормы. Эти факторы усугубят ситуацию с предстоящим паводком. Об этом рассказал начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, в ближайшие месяцы на территорию края будут заходить циклоны, а значит количество осадков будет большим. «Погодная ситуация развивается не в лучшую сторону. Февральские нормы по осадкам почти везде превышены. В Республике Алтай такая же тенденция. По предварительному прогнозу, март будет теплее нормы до трех градусов. Это усугубит ситуацию, плюс ожидается большое количество циклонических вторжений», — рассказал г-н Люцигер.

На март прогнозируются метели, снегопады и количество осадков также превысит норму. Серьезное потепление придет в последние 5-7 дней марта, в этот период начнет таять снег. «Позднее таяние снега и обильные снегопады — это очередной негативный фактор для паводка. Апрель будет тоже теплее нормы. Вскрытие рек можно прогнозировать на первую декаду месяца», — рассказал Александр Люцигер.

Напомним, что паводок 2017 года, по заявлениям властей, рискует стать сложнейшим за последние годы из-за многократно превышенной нормы по количеству осадков. Ранее Александр Люцигер уже дал негативный прогноз развития погодной ситуации в Алтайском крае. «У нас очень большие снегозапасы по всей территории Алтайского края, которые неоднократно превышают норму. За историю почти в 70 лет такая ситуация формировалась всего три раза, последний раз — в 2001 году», — передает его слова «Интерфакс». «С учетом тех запасов, которые есть, расслабляться никому не стоит. Снега везде значительно больше нормы», — заявил Александр Люцигер.

Отметим однако, что непредвиденные последствия, о которых говорил г-н Лукьянов, в общих чертах уже спрогнозированы учеными. Так, определен перечень населенных пунктов, которые находятся в зоне наибольшего риска подтопления. Наступление чрезвычайной ситуации в них практически неминуемо и не должно стать сюрпризом для властей.

Еще в конце 2016 года синоптики и представители МЧС в Республике Алтай также выразили беспокойство обилием выпавшего снега, который весной может привести к мощному паводку. Эксперты высказали мнение, что по своей разрушительности он может превзойти бедствие 2014 года.

Источник: ИА "Банкфакс"