Главу Кош-Агачского района арестовали во время праздничного застолья

На днях был взят под стражу житель Кош-Агачского района, который в своё время выигрывал тендеры на строительство мостов по всей республике, а также, по слухам, глава региона часто гостит у него, приезжает к нему на охоту или просто отдохнуть. Известно, что этот же человек выиграл тендер на строительство гостевого дома в Сайлюгемском парке, не далеко от села Джазатор. На строительстве мостов работали люди как с Улаганского района, Кош-Агачского так и с других районов.

Арест главы района А.Ж. Джаткамбаева по подозрению во взяточничестве породил большое количество новостей, которые стремительно передаются от человека к человеку, но все они остаются на уровне слухов. Что же говорят официальные лица?

Начальник отдела капитального строительства муницинипального образования "Кош-Агачский район" на момент, когда автор этих строк обратилась к нему с вопросом о его отношении к строительству Теленгит-Сортогойской школы Сатаев, ответил, что его работа – это технический надзор, а тендер на оказание услуг разыгрывался отделом предпринимательства администрации района. М.Ж. Джанабилова, начальник вышеназванного отдела, пояснила в телефонном разговоре, что тендерная документация в настоящее время изъята, а подробности касательно проведения тендера на строительство можно будет узнать в рабочие дни. По факту – это вся информация, добытая от лиц, занимающих руководящие посты и имеющих непосредственное отношение к строительству школы в селе Теленгит-Сортогое Кош-Агачского района.

Если говорить об атмосфере в администрации района, то 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества примерно в 16.00 в одном из кабинетов администрации проходило весёлое застолье, в котором участвовали коллеги и подчинённые содержащегося под арестом главы района, в том числе его заместитель и руководители отделов.

Горно-Алтайский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 22 апреля 2017 года в отношении главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева, пишут «Новости Горного Алтая». Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение трех суток, сообщил официальный представитель суда.

Напомним, уголовное дело в отношении главы района возбудил руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай Александр Стариков. Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ по Республике Алтай совместно с МВД по Республике Алтай.

По версии следствия, в январе 2016 года Джаткамбаев получил от предпринимателя взятку в сумме 3 млн рублей за то, что обеспечил победу строительной фирмы в аукционе на право получения государственного контракта на строительство школы. Судя по всему, речь идет о фирме «Гранит», которая в 2015 году получила контракт на строительство школы и детсада в селе Теленгит-Сортогой. Максимальная цена контракта была установлена в сумме 217 961 270 рублей.

Алёна Ерёмина, корреспондент "Листка" в Кош-Агачском районе