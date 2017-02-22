Шестилетний Арутай Манеев в Москве был награжден нагрудным знаком «Горячее сердце»

Четвертая ежегодная торжественная церемония награждения нагрудным знаком «Горячее сердце» детей, совершивших героические поступки, состоялась 17 февраля в Москве, в Центральном академическом театре Российской Армии. Одну из наград получил шестилетний Арутай Манеев из отдаленного села Улаганского района, он спас из горной реки тонущего трехлетнего ребенка, пишет сайт правительства РА.

Мероприятие открыла Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. Юным героям она передала слова благодарности и наилучшие пожелания от Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

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В качестве почетных гостей в церемонии награждения приняли участие члены Правительства РФ, Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Герои России, общественно-политические и культурные деятели.

Юному герою был вручен нагрудный знак «Горячее сердце» и диплом «За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим».

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В Москве Арутай вместе со своей мамой принял участие в насыщенной и познавательной программе для лауреатов церемонии. Помимо обзорной экскурсии по вечерней Москве они посетили Кремль, выставку-инсталляцию «Рюриковичи» на ВДНХ, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» и Московский планетарий, а также принял участие в пресс-конференции лауреатов для детских и молодежных СМИ.

Напомним, Арутай Манеев 17 апреля этого года спас тонущего в горной реке ребенка. Это произошло на следующий день после дня рождения Арутая, когда ему исполнилось шесть лет.

Дети играли на льду недалеко от берега около места слияния рек Башкаус и Кара-Кудюр вблизи села Кара-Кудюр. В месте слияния рек образовались проталины, которые припорошило снегом. Взрослых рядом не было. Маленький Ренат, ему было всего три годика, наступил на подтаявший лед и провалился. Его тут же понесло к Башкаусу вместе с ледяной шугой. Он был одет в болоньевую курточку, которая надулась, как поплавок, и сработала как спасательный жилет, удерживая малыша на плаву.

В это время неподалеку по мосту проходили два брата – шестилетний Арутай и восьмилетний Эзлик. Они шли впереди своей бабушки. Вдруг ребята увидели, что один из детей, игравших на речке, провалился под лед, и его понесло течением в Башкаус. Не раздумывая ни секунды, Арутай бросился на помощь. Подбежав к Ренату, он успел схватить его за ножку и стал вытягивать на лед. Эзлик бросился звать на помощь бабушку. Подоспевшая бабушка взяла Ренатика на руки и понесла в ближайший дом, чтобы обогреть и успокоить.