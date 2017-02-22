В бюджете Республики Алтай появляется дефицит

На прошлой неделе в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в один день, 17 февраля, состоялись заседания всех комитетов (три сдвоенных) и прошла сессия. Везде обсуждался главный (и часто единственный) вопрос - о внесении изменений в закон Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Так получилось из-за того, что, по словам министра финансов РА, заместителя Председателя Правительства РА Ольги Завьяловой, "впервые первоначальные изменений в республиканский бюджет вносятся не в мае, как было ранее, а в феврале, это связано с сокращением сроков распределения субсидий и, соответственно, сроки заключения соглашений с федеральными органами власти". Она также отметила несколько новшеств в бюджетном законодательстве, прежде чем приступила непосредственно к описанию изменений республиканского бюджета.

- На 2017 год изменения по доходам составили 902 миллиона рублей. Субсидии - 567 миллионов, предусмотрены 322 миллиона на бюджетные инвестиции - это инженерная защита города, устойчивое развитие сельских территорий и так далее, - говорила Ольга Завьялова, - 102 миллиона - на мероприятия по развитию туризма, 17 миллионов - на школу в Теленгит-Сортогое. Впервые 45,5 миллиона направляются на городскую среду (на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды), по детям-сиротам - 56 миллионов рублей. Для оказания медицинской помощи с применением авиации предусмотрено 69 миллионов рублей. На реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы - 33 миллиона рублей (по нескольким министерствам), 18 миллионов - на ремонт школьных спортзалов во всех муниципальных образованиях (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом), 20 миллионов - экологическая очистка озера Манжерок, кроме того, 50 миллионов рублей уйдет на лекарственное обеспечение.

Что касается аграрной отрасли, то изменения по минсельхозу составили 27 миллионов рублей, это уточнение поддержки из федерального бюджета (24 миллиона) и дополнительно выделяются федеральные деньги - 108 миллионов по соглашению с минсельхозом.

По минприроды общий объем изменений составляет 214 миллионов, из которых 200 - это федеральные ресурсы, 80 миллионов - на предприятия по обследованию территорий лесных пожаров. Комитет по охране объектов животного мира - изменения незначительные, комитет по законодательству и национальной политике - кроме прочего, ассигнования на поддержку коренных малочисленных народов, они распределены на несколько ведомств.

Председатель комитета по законодательству и национальной политике Госсобрания Виктор Ромашкин уточнил: "По социально-экономического развитию КМН добавлено 5,5 миллиона рублей. Но вот во многих позициях по министерствам значатся "региональные мероприятия" - где расшифровку этого можно посмотреть?"

- Например, в рамках комитета по нацполитике - участие в съездах, проведение мероприятий культурного характера, минздрав - приобретение оборудования для ФАП в селе Кебезень, минкультуры - это оборудование этноцентра в Турочаке, приобретение комплекса для тубаларского центра в Красносельске, - отвечала министр.

Депутат Евгений Асканаков напомнил, что он "не раз говорил и спрашивал о строительстве моста через Катунь в районе Подгорного". "Идет работа с федеральным центром", - сказала Ольга Владимировна.

"Ледовый дворец в Майме - будут ли средства на достройку?" - поинтересовался Михаил Федькин. "Там кредиторская задолженность, но там есть неплохие перспективы уже в этом году, сейчас выясняется, будут ли точно достраивать", - был ответ.

Депутат Аржан Иташев задал три вопроса: "Первое - будут ли какие-то дополнительные поступления в бюджет в течение года? Второе - горнолыжный комплекс "Манжерок", имеется ли там какая-то республиканская собственность? И третье - дополнительные средства, 500 тысяч, на обслуживание аппарата Госсобрания".

Ольга Завьялова начала отвечать с конца: "Средства - на ремонт общественной приемной, поручение было дано давно... По ГЛК "Манжерок" - средства федеральные, софинансирование - от частных инвесторов, мы строим только инфраструктуру. Что же касается допдоходов - рано говорить, но надеемся, что те амбициозные планы, которые мы ставили в Стратегии социально-экономического развития, будут реализованы..."

Депутат Светлана Попова поинтересовалась судьбой Каракокшинской средней школы - выделены ли деньги на погашение кредиторки и дальнейшее строительство? На 2017 год - ничего нет, вынуждена была констатировать Ольга Завьялова.

Комитеты по законодательству и национальной политике и по аграрной политике, экологии природопользованию поддержали вносимые в бюджет изменения.

Михаил Федькин напомнил - в декабре прошлого года депутаты ставили перед следственными органами вопрос о том, что происходит в деле с откормочными площадками, просили отчитаться о деятельности в этом направлении. Глава аграрного комитета Василий Манышев сообщил, что в ближайшее время ожидается отчет МВД по РА, где, вероятно, и прозвучит информация по откормочным площадкам.

Выборы муниципальные будут проходить по системе региональных?

На совместном заседании комитета ГС-ЭК РА по местному самоуправлению и правопорядку и комитета ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья населения также и с тем же вопросом выступила министр финансов Республики Алтай Ольга Завьялова. По профилям комитетов она сообщила следующее:

- По минздраву - 165 миллионов рублей (лекарственное обеспечение, программа по КМН, программа "Доступная среда" и так далее). Министерству труда, социального развития и занятости населения также увеличены ассигнования на сумму 21 миллион рублей, в том числе на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. На 4,8 миллиона рублей за счет возврата остатков средств увеличены средства на мероприятия по ГО и ЧС.

Оба комитета поддержали предлагаемые изменения.

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Комитет под началом Виктора Хабарова рассмотрел проект закона Республики Алтай "О внесении изменений в Закон Республики Алтай "О муниципальных выборах в Республике Алтай" - как отметил Виктор Иванович, в прошлом году депутаты уже рассмотрели и рекомендовали принять законопроект в первом чтении, сейчас он полностью доработан, получены согласования от муниципальных образований и заключения от соответствующих структур, и ничего не мешает рекомендовать принять его сессии во втором и окончательном чтении.

Законопроектом предлагается исключить противоречие федеральному законодательству, а именно пункт 3 части 8.1 статьи 22 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ "О муниципальных выборах в Республике Алтай" признать утратившим силу. Указанным пунктом установлено, что по выдвинутому политической партией кандидату по одномандатному (многомандатному) избирательному округу не требуется сбор подписей избирателей в случае, если по результатам последних выборов в представительные органы муниципальных образований Республики Алтай муниципальный список кандидатов, выдвинутый политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением был допущен к распределению мандатов хотя бы в одном из них либо за муниципальные списки кандидатов, выдвинутые политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением в сумме проголосовало не менее 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории Республики Алтай. Предложение внесла Избирательная комиссия РА.

Также согласно пункту 8 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов и на равных условиях. В части 9 статьи 41 Закона отсутствуют слова "и на условиях". Предлагается привести часть 9 статьи 41 Закона в соответствие с Федеральным законом. Предложение внес городской Совет депутатов, отметил Виктор Хабаров.

Кроме того, предлагается изменить порядок выдвижения списков кандидатов, а именно установить, что список кандидатов состоит из общей части и территориальных групп кандидатов, при этом территории этих групп совпадают с территориями одномандатных избирательных округов. С учетом введения общей части списка кандидатов и территориальных групп предлагается установить, что в требованиях к избирательному бюллетеню под наименованием избирательного объединения помещаются фамилия, имя и отчество каждого из кандидатов общей части списка кандидатов и кандидатов из соответствующей территориальной группы списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением.

И еще. Фракцией "Единая Россия" предлагается изменить методику распределения депутатских мандатов между списками кандидатов, а именно установить вместо метода квот (метода Хейра) метод делителей (метод Империали).

Юрий Самташев возмутился последним предложением, назвав его "обманом", Аржан Иташев поинтересовался, не потребует ли принятие этого законопроекта внесения изменений в уставы МО. Виктор Хабаров ответил отрицательно: "Коллеги, нужно знать, что у нас всего 4 муниципальных образования, которые избираются по смешанной системе - это Горно-Алтайск, Кош-Агач, Шебалино и Усть-Кан. Если, конечно, другие захотят идти по этой схеме, им никто не запрещает, но в настоящий момент так".

- А не получится ли так, что через несколько лет мы будем менять все обратно? - задал вопрос Николай Малчинов. - У меня складывается впечатление, что начинаем менять в пользу какой-то партии...

- Конечно. Правильное у вас впечатление, - вставил Юрий Самташев.

- Коллеги, здесь не в пользу какой-то партии... Мы откуда можем знать, какая партия выиграет у нас на муниципальных выборах, - отвечал Виктор Хабаров. - У нас выборы региональные, выборы республиканских депутатов идут по этой системе...

- Избирательное право постоянно изменяется, совершенствуется, - взял слово Виктор Ромашкин, - вы, может быть, не обратили внимание, но несколько лет назад то соотношение, по которому избраны практически все парламенты субъектов, половина на половину, выглядело так - не менее половины от общего состава депутатского корпуса должно избираться по пропорциональной системе, поэтому у нас 21 депутат избран по партийному списку, 20 - по одномандатному... В Алтайском крае - 68 депутатов, 34 на 34. Но никто не обратил внимание на изменение - не менее 25 процентов теперь можно, но мы и многие остальные оставили... Сейчас предлагается, что будет общая часть - тройка, а потом десять округов, и победит там тот, кто среди своей партии наберет большее количество голосов...

Виктор Васильевич считает такой подход более соревновательным: "Кто больше поработает - тот и получит". Его поддержала Наталья Никитенко.

Депутаты рекомендовали законопроект к принятию в первом, втором и окончательном чтении.

"Смотреть, как выписывают рецепты - не наша работа"

В качестве задела на следующее заседание комитета по социальной защите и охране здоровья населения Наталья Никитенко сообщила, что поскольку сейчас остро встал вопрос по лекарственному обеспечению, на комитете он будет рассмотрен, уже состоялось заседание рабочей группы: "Я хотела попросить депутатов по своим округам зайти в больницы, посмотреть, как выписываются рецепты, и предлагаю выехать в Майминский район, Чемал, Чою, посмотреть, как организована выдача рецептов и лекарств населению. На комитете мы заслушаем информацию о выполнении тех рекомендаций, которые дала рабочая группа".

Тема действительно острая - депутатам было что сказать. Юрий Самташев резко высказался относительно ситуации в республиканском здравоохранении в целом и республиканской больнице в частности, отметив, что "надо говорить не только о рецептах, а о койкоместах, о больницах, потому что сегодня люди возмущены". Николай Малчинов поделился опытом: "Чтобы получить рецепт, надо попасть к врачу. К терапевту еще как-то можно, выстоять очередь, а к узкому специалисту просто так не попадешь. А если каким-то чудом попал - потом в назначенное время все равно не попадаешь, вторая очередь, сидишь тридцать-сорок минут, час... Тут ничего не изменилось. Надо смотреть, как навести порядок в этой системе... Нам говорят, что рецепты выписывает и скорая, и еще кто-то - нам и населению "лапшу вешают", нет этого..."

Аскар Тулебаев считает, что "ходить и смотреть, как выписывают рецепты - это не наша работа, наша работа - с населением общаться, их послушать надо. А если кто-то свою работу не выполняет, за которую деньги не получает - так надо менять таких людей и ставить других, кто будет работать. Я предлагаю пообщаться с теми, кто выписывает эти рецепты, до кого они доходят, нам же до нового года говорили, что у нас все хорошо, нет проблем, и мы с вами тут будем говорить, что проблемы есть, а нам - что их нет..."

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Внеочередная сессия рассмотрела два вопроса и длилась всего порядка 20 минут. Вначале парламентарии почтили минутой молчания память своего бывшего коллеги, депутата из Усть-Коксинского района Василия Смирнова, который умер в конце января текущего года. Чуть позже на основании п.22 статьи 103 Конституции Республики Алтай, п.22 статьи 8 Закона Республики Алтай "О Государственном Собрании-Эл курултай республики Алтай", п.10 части 1 статьи 3 Закона Республики Алтай "О статусе депутата Республики Алтай" парламентарии приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата.

Депутаты Госсобрания, как и ожидалось, одобрили внесенный Главой Республики Алтай проект закона РА "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", рассмотренный на всех комитетах, и приняли его в первом, втором и окончательном чтении.

Как отмечается в законопроекте, внесение изменений в Закон о бюджете обусловлено отражением целевых остатков средств республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию на 1 января 2017 года и объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов).

С учетом изменений параметры республиканского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов составили: доходы - 14, 866 миллиарда рублей; расходы - 15, 762 миллиарда рублей; прогнозируемый дефицит бюджета составит 895 миллионов рублей (напомним, утвержденный бюджет 2017 года был бездефицитным). Об изменениях на сессии доложила заместитель председателя Правительства Республики Алтай, Министр финансов Республики Алтай Ольга Завьялова.

Инна Жулаева