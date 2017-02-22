"Это Бердников дал "зеленый свет" для таких полетов..."

"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "Как выяснили эксперты Межгосударственного авиационного комитета, потерпевший крушение над Телецким озером вертолет с бывшим вице-премьером республики Анатолием Банных на борту выполнял полет над заповедной зоной, где полеты запрещены, и к тому же с многочисленными нарушениями. А как считаете вы, кто виновники трагедии - сам Банных, руководство госструктур, контролирующих авиаполеты, или правительство Республики Алтай, дающее негласное "добро" на незаконную охоту своим бизнес-партнерам - "барнаульцам"?"

В течение недели в опросе приняли участие 210 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

22,4% отвечавших (47 человек) считают главным виновником катастрофы самого Анатолия Банных. Они говорили:

- виноват сам Банных;

- Банных, ему уже было предупреждение, все неймется;

- Банных тут виноват, он не первый раз "попадает", участвуя в незаконных полетах;

- ну а на счет полетов - нечего летать в такую погоду, тем более охотиться;

- Банных, у него это уже не в первый раз;

- я не знаю, дают ли им разрешения, или они самовольно летают, хотя были опытные пилоты, может, женщины попросили потренироваться поруководить полетом, у нас, у алтайцев, есть Хозяин гор, и если люди веселятся, глумятся, они за это они могут поплатиться;

- о том, что это случится, было сказано на митингах, которые проходили после той ужасной охоты много лет тому назад, мы только сроков не знали, когда это произойдет, но что это обязательно произойдет, мы знали, это даже к гадалке ходить не надо было, что это произойдет. Людей, конечно, жалко, хотя если они могли быть рядом с таким человеком, стали такими же, как и он;

- во всем виноват Банных, вот и разбился;

- Бог шельму метит;

- я считаю, что неэтично ему кости перемывать, человека не похоронили, не нашли даже;

- этот Банных уже всех закабалил, и наше правительство, и всех своих, делает все, что хочется, так ему и надо;

- каждому свое, кара неминуема;

- сколько веревочке ни виться, конец будет;

- только бог знает, правы они или нет, вот и наказал;

- в крушении вертолета виноват сам Банных, напросился он;

- в 2009 году Банных остался живой, со вторым пилотом из Кемерово, потому что они не были в салоне вертолета упавшего, они были загонщиками стада козерогов, а сейчас еще раз захотел поохотиться, можно обмануть человека, государство, но над нами Господь;

- виноват сам Банных, просто человек страх потерял;

- наказал бог все-таки этого Банных за все;

- я считаю, что виноваты те люди, которые летели в вертолете;

- они сами виноваты, летают, куда ни попадя;

- сколько не ходи, наказание будет, нагрешил - отвечай;

- мое мнение: виноват сам Банных, под его руководством полетел этот вертолет, никто в том не виноват, только он сам;

- виноват сам Банных, он считал себя хозяином Алтая;

- нужно бога бояться и уважать законы;

- опять на борту женщины привлекательные, технику угробили, топливо в озеро попало, опять охотились, ведь такое уже было, и вот опять;

- бог его сам наказал, этого наглого Банных, только бог смог это сделать;

- народная мудрость гласит: горбатого исправит могила;

- наверное, бог его наказал, бог любит троицу, конечно жалко людей, но есть силы небесные, долетался;

- эти ребята... законы не для них, они хозяева положения, я их не жалею, есть люди невиновные среди них, их жалко;

- если над заповедной зоной полеты запрещены, то виноват тот, кто летал.

5,2% отвечавших (11 человек) возлагают вину на структуры, контролирующие полеты. По их словам:

- должны отвечать конкретные люди, отвечающие за полеты над территорией республики;

- конечно же, они закрывают глаза на полеты, ну вот и долетался;

- насчет вертолета я не знаю, но такая большая машина, значит, было разрешение на эти полеты;

- руководство структур, выдающих разрешение на вылет;

- я считаю, в этом полете виноват не только сам Банных, но и те, кто допустил его к этим полетам;

- конечно, государственные структуры должны контролировать полеты, а не так летать, как и когда кому вздумается.

50,0% отвечавших (105 человек) выразили мнение, что основная вина лежит на правительстве республики и ее главе Бердникове. По их словам:

- считаю, что правительство виновато, разрешая такие мероприятия;

- виновато правительство и сам Бердников;

- конечно, правительство замешано;

- правительство наше виновато в том, что дает добро на такие незаконные полеты, но и конечно, то, что деньги сейчас решают все, есть деньги - можешь делать все, что хочешь;

- виноваты госструктуры, повадили его, поставили его здесь хозяином, поэтому и летал, где хотел;

- вот кто дает добро на эти полеты, пусть и отвечает;

- наверное, правительство, без его согласия он бы не полетел, все равно какое-то участие, наверное, есть, так просто никто не будет летать вдоль заповедника самовольно;

- виноват исключительно Бердников, он отвечает за все в республике, это он дал "зеленый свет" для таких хищнических полетов;

- конечно, виновато правительство, оно за все отвечает;

- мы возмущены тем, что творил Банных, и во всем, что он творил, виновато наше правительство республики, первую версию они озвучили, что они летели на кордон, там заболел человек пневмонией, а все остальные не подтвердили эту информацию, какая наглая ложь;

- конечно, виновно руководство нашей республики, почему какой-то Банных господствует на нашей территории многие годы;

- если добро дают "барнаульцам" летать над заповедной зоной, бог их и наказывает.

9,1% отвечавших (19 человек) выбрали несколько вариантов ответа. Они говорили:

- виноваты все частично;

- по поводу крушения - виноваты все, начиная от структур и кончая Банных;

- правительство, за то, что дает разрешение на негласные полеты, причем за большие бабки, Банных тоже виноват, Телецкое озеро все зас***ал, там одни его турбазы;

- вот все эти пункты, о которых вы говорили, внесли свой вклад в крушение вертолета и гибель людей, и сам Банных виноват, судьба настигла его;

- правительство и Банных, все они между собой связаны;

- виноваты все, вот бог и наказал;

- отношусь к этому событию очень негативно, жаль людей, во всем виноват Банных, но с попустительства наших властей;

- все повязаны в одной упряжке;

- по поводу вертолета: возможно, сам Банных рисковал людьми, хотя был опытный пилот, пусть разбираются, все виноваты по чуть-чуть, наверное;

- правительство нашей республики, но в основном, на данный момент, пилот этого полета;

- виноваты все, общий бардак;

- безалаберность нашего правительства и контролирующих органов;

- все перечисленные структуры виноваты, что хотят, то и делают;

- у Банных это не первый случай, понес наказание, но, конечно, Бердников тоже должен нести ответственность, а людей жалко.

13,3% отвечавших (28 человек) затруднились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- я считаю: кто виновные, те ответят;

- обсуждать, кто виноват, пока еще рано, надо разбираться;

- по этому вопросу будем ждать, как всегда, официальной информации

- у меня нет данных, кто виноват, возможно, это несчастный случай, следственные органы разберутся;

- виноваты все граждане, потому что относятся так к своей стране, природе. Если бы люди не проголосовали за Банных, ведь знали, что он охотится на краснокнижных животных, ведь это его не остановило…

- не знаю, что произошло на Телецком, но это, конечно, трагедия;

- следствие разберется, кто виноват;

- это дело прокуратуры;

- я не знаю, кто такой Банных, не могу ответить на этот вопрос.

Результаты опроса обрабатывал Виталий Козерогов