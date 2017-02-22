Наглядная иллюстрация сомнительной правовой природы 282-й статьи УК РФ

Горно-алтайским следователем возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Как сказано на сайте Прокуратуры РА:

«Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проведенной прокуратурой г. Горно-Алтайска проверки, в ходе которой установлено, что неустановленное лицо в информационно-коммуникационной сети Интернет на странице сайта газеты «Листок» в январе 2017 г. разместило комментарий к статье о Крещенском купании, который содержал ярко выраженный заведомо экстремистский характер.

Автор текста призывал пользователей сайта к применению насилия в отношении представителей православной религии, служителей Русской Православной Церкви в связи с их религиозными убеждениями, публичным действиям, направленным на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к православной религии.»

В данный момент комментарий (представлявший собой фотографию «крещенского купания» в проруби двумя священнослужителями рыдающего маленького мальчика и вышеописанное эмоциональное высказывание автора относительно того, что, по его мнению, нужно делать с такими священнослужителями), удалён с нашего сайта. Его вероятный автор, кстати говоря, вышел на связь и в комментарии к новости об обнаружении экстремистского комментария, оставленном 20 февраля в 22 часа 28 минут предложил буквально следующее:

«Прокуратуре. Сколько не бился, не могу отправить в Интернет-приёмную прокуратуры обращение к следователю, разыскивающему меня на предмет установления моей личности, и места нахождения. Поэтому обращаюсь к следователю с просьбой связаться со мной на этом сайте посредством обмена комментариями. Охотно отвечу в открытом режиме на все вопросы следствия. Жду вопросов. Следователю. Если Вы считаете невозможным задать вопросы в открытом режиме, прошу Вас здесь, на этой странице указать адрес электронной почты, через который я бы мог выйти на связь с Вами.

Разыскиваемый Вами автор "экстремистского" комментария.»

На мой взгляд, история с данным комментарием — очередная наглядная иллюстрация сомнительной правовой природы 282-й статьи УК РФ, или, как минимум, сложившейся практики её применения. Попробую объяснить это при помощи аналогии. Бывает, что в пылу спора один из его участников допускает в отношении другого угрозы («Убью!», «Пришибу!» и так далее). Однако уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждается только в случае, если удаётся доказать, что угроза была реальной — скажем, если обвиняемый, выкрикивая угрозы, держал в руках какое-то оружие, а потерпевший ДЕЙСТВИТЕЛЬНО воспринял угрозы всерьёз. В противном случае дело не возбуждается. Похожая ситуация, на мой взгляд, и в данном случае. Понятно, что автор комментария, так сказать «перегнул палку», комментируя возмутительную фотографию. Но воспринимаются ли его призывы, так сказать, всерьёз? Или, может быть, граждане, увидев фотографию и прочитав комментарий к ней, сочтут, что фотофакт, конечно, нехороший и нужно как-то на него реагировать (скажем, потребовать провести проверку на предмет причинения священнослужителями вреда здоровью малыша, запретить подобные действия с маленькими детьми в дальнейшем и так далее), а вот призывы к физической расправе над священниками — это «перебор», глупость?

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