"Скорость, с которой производятся и сбываются наркотики, оставляет далеко позади существующие механизмы контроля"

Буквально на днях на сайте республиканской прокуратуры появилось сообщение о сообществе, длительное время занимавшемся незаконным сбытом наркотических средств на территории региона с использованием сети «Интернет». Эта группа людей являлась одним из основных поставщиков синтетических наркотиков в Республику Алтай.

О черном рынке наркотиков, международных группировках, поставляющих их в Украину и вербующих в качестве курьеров наших граждан, а также об инновациях, используемых правоохранителями, в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал глава Департамента по противодействию наркопреступности полиции Украины Андрей Кихтенко.

- В декабре прошлого года в Киеве была задержана группа вербовщиков, которые отправляли в Россию наших (уукраинских) граждан, обманным путем вовлекая их в торговлю наркотиками. Недавно на территории России было задержано 47 наркокурьеров-выходцев из Украины. Ранее правозащитники неоднократно поднимали эту проблему, заявляя, что на территории РФ находятся сотни человек, завербованных таким образом, и что с ними нет связи. Что делается для их возвращения?

- Да, действительно в прошлом году сотрудниками Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержана преступная группа, которая вербовала граждан Украины для сбыта наркотиков на территории РФ. В настоящее время работа в этом направлении продолжается, потому воздержусь от детальных комментариев. Что касается задержания наркокурьеров в Российской Федерации, то правоохранительными органами Украины проводится проверка и в случае наличия доказательств, подтверждающих, что они были вовлечены в преступную деятельность обманом или под давлением, решается вопрос о присвоении таким лицам статуса жертв торговли людьми, и запускаться соответствующая процедура их возврата на родину.

- На днях в российских СМИ уже появилась информация о том, что задержанные наркокурьеры входили в самую разветвленную наркосеть "Химпром", специализирующуюся на спайсах. И даже успели обвинить Украину в причастности к созданию крупнейшего наркосиндиката. Как Вы можете это прокомментировать?

- Информацию о возможной причастности Украины к созданию наркосиндиката считаю надуманной и необоснованной. Ежегодно правоохранительными органами по всему миру задерживаются организованные преступные группы, которые состоят из граждан различных стран. Современная наркопреступность интернациональна и не знает границ.

- Для нас проблема таких синтетических наркотиков, как спайсы, актуальна? Их много на внутреннем рынке?

- Мы уделяем особое внимание противодействию новым психоактивным веществам. По сути это аналоги или производные существующих наркотиков и психотропов, но они не подпадают под меры национального контроля. Каждый год разрабатываются десятки новых психоактивных веществ. Наркопреступность постоянно ищет пути легализации своей продукции: изготавливают то, что не входит в список запрещенных. Скорость, с которой они разрабатываются, производятся и сбываются, оставляет далеко позади существующие механизмы контроля и опережает развитие нашего законодательства. Их сбывают открыто под маркой “легальных наркотиков”, в том числе и через Интернет, а значит, доступ к ним максимально упрощен, а рынок сбыта практически неограничен. К сожалению, основная аудитория потребителей – молодежь, которая к тому же вовлекается и в преступную деятельность, связанную с их сбытом.

Основной способ распространения – бесконтактный. Для того, чтобы купить, нужно оплатить стоимость через цифровую платежную платформу или терминал, а взамен получить сообщение с подробным описанием местонахождения спрятанного "легального наркотика". НПВ очень опасны и высокотоксичны, их воздействие на организм не изучено, а значит, непредсказуемо. Человек, покупая один и тот же вид наркотика в одном и том же месте и употребляя одну и ту же дозу, все равно рискует получить отравление вплоть до летального исхода. Это связано и с тем, что механизм их производства нестабилен. Например, при изготовлении так называемых курительных смесей обеспечить равномерное нанесение психоактивого вещества на травяную смесь достаточно сложно. В итоге в одной изготовленной партии одна часть более токсична, чем другая. Определить отравление от нового наркотика практически невозможно. Врачи не знают, что с этим делать, если отравление от неизвестной субстанции.

- Откуда их везут? Под видом чего?

- Обычно поставляются с помощью почтовых отправлений под видом любой незапрещенной субстанции. Например, порошок для заправки картриджей. Визуально определить или заподозрить, что это запрещенное вещество достаточно сложно, особенно, если его отправляют без укрытия от таможенного контроля. Плюс очень большой почтовый товарооборот.

В основном такие вещества поступают из КНР. Заказываются через Интернет, а оплачиваются с помощью цифровых платежных платформ. Проблема в том, что в настоящее время в Украине отсутствует эффективный механизм установления контроля над новыми веществами. Существующий процессуальный путь длительный и не подходит для борьбы с таким динамичным явлением.

Де-факто вещество является наркотиком, де-юре – нет. Как оперативно установить национальный контроль над новым наркотиком и внести его в список запрещенных? Как получить основания для привлечения наркопреступника к уголовной ответственности за распространение таких веществ? К сожалению, четкой процедуры в настоящее время нет. В прошлом году мы провели рабочую встречу с руководством Министерства здравоохранения. Кстати, именно на МОЗ возложена функция формирования государственной наркополитики и координации деятельности других органов исполнительной власти по этим вопросам. Мы объяснили им проблематику и предложили свой вариант решения вопроса. Разработали и направили к ним для согласования порядок отнесения новых психоактивных веществ к аналогам наркотиков и психотропов. Надеемся, что в этом году он будет доработан и утвержден, и мы получим более действенный механизм борьбы с оборотом НПВ.

- Просто наблюдаете со стороны за такой формально законной торговлей или что-то делаете?

- Мы на "передовой" нарковойны, с нас спрашивают за это. У нас создан отдел по противодействию наркопреступности с использованием инновационных технологий. Мы также отслеживаем рекламу, граффити таких ресурсов, разбросанные листовки с номерами телефонов. Это все отдельные истории. Видим и новые методы, которые используют такие группы для сбыта. Допустим, на листовке 3 номера, мы задержали людей и заблокировали номера. Теперь им заново нужно делать листовки. В процессе выясняется, что они работали по принципу многоуровневой переадресации. Это делается для максимально широкого сбора информации о потребителях в короткий срок. Соответственно, когда мы заблокировали номера, у них уже была база клиентов, которым они скинули новые номера для заказа наркотиков. Они не стоят на месте, это новый формат наркопреступности. Они умело используют новые информационные технологии. Мы пытаемся выработать эффективную методику противодействия. Нужно чтобы каждый работник полиции понимал, что такое виртуальная валюта, например, биткоины, цифровые платежные платформы и тому подобное. Мы сталкиваемся с новыми вызовами, и появляются новые направления, в которых нужно работать.

Мы очень удивились, что в сбыт психоактивных веществ вовлекаются молодые люди. Когда мы установили очередной канал поставки из Китая, речь о партии на сумму более 100 000 долларов, и увидели, с использованием каких методов конспирации он доставлялся в один из регионов страны, предположили, что задокументируем серьезных преступников. Но мы задержали молодых людей. Основной стал совершеннолетним только 2 месяца назад. Опыт показывает, в том числе и коллег из других стран, что такие молодые парни очень быстро становятся "успешными" и жесткими наркопреступниками.

Возвращаясь к сбыту через Всемирную сеть. Администрирование часто осуществляется с другой страны. Сейчас удобно это делать из России. Работает несколько групп, кто-то поставляет, кто-то расфасовывает и раскладывает в так называемые тайники или клады. Потом они передают эту информацию администраторам, например, в Россию. Там человек, который абсолютно не соприкасается с наркотиками, обрабатывает ее, исполняет чисто административную функцию. Через зашифрованный айпи-адрес, он администрирует Интернет-ресурс, предлагает на продажу украинцам запрещенные вещества и после получения оплаты сбрасывает им сообщения с адресами, где можно забрать товар. Отслеживать этот процесс сложно, но у нас уже есть успехи, мы очень активно работаем в этом направлении, в том числе и с правоохранительными органами других государств.

Сейчас встает вторая проблема – как блокировать такие ресурсы. Если это украинский сайт – есть определённый механизм, а если это заграничные ресурсы – тяжело. Стоит вопрос о блокировке доступа украинцев к этим ресурсам. Есть программные комплексы, которые могут осуществлять блокировку, но ее тоже можно обходить. В любом случае решение проблемы лежит в законодательной плоскости. У нас есть мысли, в каком направлении двигаться, но нужна поддержка, как депутатов, так и бизнеса.

Несмотря на все сложности, о которых я Вам рассказал, в прошлом году задокументировано 26 групп наркопреступников, которые занимались торговлей наркотическими средствами через Интернет.

- Андрей Александрович, в начале февраля полицией была изъята партия наркотиков на 20 миллионов гривен. Было озвучено заявление о том, что прекращена деятельность ОПГ с международными связями, которая занималась поставками и распространением. Почему задержан только один участник этой ОПГ? Что с остальными?

- Мы начали разрабатывать эту группу достаточно давно. Они действовали очень законспирировано, поэтому информацию собирали по крупицам. Чтобы выяснить точное расположение "логистического центра", где хранились наркотики, задействовали специальную технику. Там везде стояли посты, напрямую подойти было невозможно. Пока мы действительно задержали одного из членов этой ОПГ. Он ранее судим. Отбывал срок не только в Украине, но и за ее пределами. Очень плотно интегрирован в преступную среду на достаточно серьезном уровне. Осуществлял оптовый сбыт, в том числе и для потребителей в местах лишения свободы. При этом ассортимент обеспечен, как в супермаркете.

Работаем дальше, чтобы установить других участников группы. Единственное, что могу сказать, там присутствует этническая составляющая и международные связи. Понимаете, современная наркопреступность - интернациональна. У них очень развита международная коммуникация.

- Установили канал, по которому поступали наркотики?

- По нашим данным, часть наркотиков поступила через прямые поставки из страны- производителя. Но эта информация еще проверяется.

- Если говорить о ситуации в целом, увеличился ли в последние годы трафик через границу? Что задерживаете уже внутри страны? Налажено ли взаимодействие с СБУ в этих вопросах?

- Партии наркотиков могут заходить морским путем. Например, через Одесский торговый порт. Везут их и курьеры, используя авиаперелеты и другие транспортные сообщения, в багаже, различных тайниках, в полостях своего тела, так называемые глотатели. Это все не новые методы.

Безусловно, мы активно сотрудничаем с коллегами из СБУ. Если мы задерживаем партию внутри страны, то конечная цель - пресечь последующие поставки, а значит, установить и ликвидировать канал. А это уже 305 статья Уголовного кодекса – подследственность СБУ.

Основные задержания крупных партий наиболее дорогостоящих наркотиков - кокаина и героина - проходят на границе. В основном, задерживают перевозчиков, бывает и координаторов поставок. Но для этого необходимо международное сотрудничество. Если его нет – серьезную группу задержать очень сложно.

В прошлом году разоблачены 5 международных каналов поступления наркотических средств в Украину.

- Тяжелые наркотики везут для украинского потребителя или нашу страну по-прежнему используют, как транзитную?

- Героин у нас не очень распространен, в основном в ходу в закрытых этнических группах. Мы не увидим большого количества изъятий такого наркотика внутри страны. Хотя в прошлом году коллеги из СБУ неоднократно задерживали крупные партии на границе. Его пытаются перевозить через нашу территорию транзитом – в Европу. Наркопреступников интересует европейская цена. Есть группы, которые обеспечивают сопровождение. Поэтому проблема транзитных стран и в том, что в них растут и крепнут преступные группы, сопровождающие груз, обеспечивающие логистику. Это очень выгодный бизнес и люди, которые им занимаются, могут получить влияние, вплоть до интеграции в политические круги.

Кокаин пользуется спросом в определенной среде. Это наркотик обеспеченных людей. Работы в этом направлении у нас достаточно много. Мы сталкиваемся с ситуациями не только поставок кокаина в Украину, но и вербовки наших граждан в качестве курьеров для поставок наркотика в третьи страны. В последнее время часто задействуют молодежь. Как результат, много молодых людей отбывают наказания в Бразилии, Перу, странах Африки.

Были случаи, когда молодые люди отбывая наказание в Африке, обретали международные преступные связи, а по возвращении домой организовывали поставки кокаина уже сюда. В прошлом году у нас был такой пример. Мы задержали преступную группу, которая занималась поставкой кокаина в особо крупном размере. Группа с международными связями, которая вербовала граждан Украины, и они осуществляли поставки кокаина по всему миру, в том числе и на территорию Украины.

Изъяли почти 19 килограммов кокаина. Из них 12 на территории Украины, остальные в Армении, Бразилии, Турции. Тогда были задержаны 3 человека за границей – в Армении, Турции и Бразилии и 5 человек (из них - двое организаторов) – в Одессе и Киеве.

Стоимость изъятой партии составляет более 310 миллионов гривен по ценам "черного" рынка.

Одного из задержанных в Украине уже приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы.

Кстати, это была совместная реализация нашего Департамента с Госпогранслужбой и Службой безопасности Украины.

В принципе мы рассматриваем курьеров как жертв, но в большей части, когда речь о транспортировке через границу, они понимают, что делают. Использовать человека обманным путем – очень сложно. Легче работать с людьми, которые знают, что делают. Маршруты бывают разными. Бывает много пересадок. Людей инструктируют, как себя вести, как одеваться. Это все – примеры из практики. Опасные преступники втягивают людей в этот нелегальный бизнес профессионально.

- Ваш предшественник Илья Кива заявлял, что среди политиков немало любителей наркотиков, что есть такие и среди сотрудников МВД. Но так и не назвал конкретные фамилии. Задерживаете таких потребителей или тех, кто поставлял им товар?

- Потребителей не задерживали, у нас в стране за это не предусмотрено уголовное наказание. Основные наши усилия мы направляем на документирование организованных групп, которые сбывают в особо крупном размере и ликвидацию их экономического базиса. Похвастаться и сказать, что мы разоблачили организованную преступную группу, которая снабжала наркотиками влиятельных политиков, пока не могу.

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- Статистика борцов с наркотиками практически всегда "нагонялась" за счет наркозависимых по ст.309. Ситуация изменилась или все осталось по-прежнему?

- Сбытчиков наркотиков всегда меньше покупателей. Поэтому по-другому быть не может. Чтобы задокументировать сбытчика, нужно иметь определенный инструмент. Мы получаем информацию о сбытчиках и должны в установленном порядке получить фактические данные, подтверждающие это. Данные, которые в суде будут использоваться в качестве доказательств. Эта работа предполагает допуск к секретности. В связи с реформой, мы его получили только осенью 2016 года.

Мы не нагоняем искусственно статистику за счет наркозависимых людей, у нас другие критерии оценки работы.

- Какое соотношение выявленных правонарушений по ст.307 и ст.309? Сколько выявлено организованных групп?

- В прошлом году таких групп было семь. Мы понимаем, что были и рекордные изъятия, но такое положение вещей нас не устраивает. В этом году нацелены на то, чтобы двигаться к лучшему результату и быть более эффективными.

Необходимость регистрации всех без исключения фактов, по которым усматривается состав преступления, привел к увеличению уровня документирования хранений наркосредств. В то же время, в 2016 году из 17 тыс. зарегистрированных наркохранений - предметом почти каждого пятого такого преступления были наркотические средства и психотропные вещества в крупных и особо крупных размерах. То есть, к 1,9 тыс. раскрытых в 2016 году сбытов можно добавить и эти 3,3 тыс. хранений крупных партий наркотиков (в некоторых случаях даже 100-килограммовых). В целом, в 2016 году при задержании лиц за сбыт и хранение наркосредств полицейскими изымалось в среднем до 100 г наркотиков и психотропов (при этом в среднем при каждом задержании изымалось до 70 г марихуаны). То есть, в глобальном плане, говоря о документировании незаконного хранения наркотиков речь не идет о мелких наркопотребителях с разовыми дозами.

- Женщин часто привлекают в качестве наркокурьеров? Такие примеры есть?

- Да, есть. Например, нигерийские группировки раньше в основном отдавали предпочтение женщинам. Мужчина может украсть товар, женщина более дисциплинированна. У них очень строгие стандарты. Женщина должна быть средних лет, неброской внешности. Мы заметили, что в последнее время они вовлекают уже и молодых людей, а также мужчин и ранее сидевших. У них появляются здесь связи. Нигерийская группировка очень закрытая. Документировать их деятельность очень сложно. Там есть разные племена, и это очень усложняет работу. Для общения часто используют наречия. У них есть свои традиции, они верят в колдовство. Все это нужно учитывать операм, когда они общаются с задержанными.

Это отнюдь не означает, что каждый нигериец – наркопреступник. Ни в коем случае не хочу обидеть эту нацию. Сейчас мы с Вами говорим только о преступной среде, где есть и этнические группировки. Нигерийцы сами боятся таких преступников, держатся от них подальше. Есть много примеров, когда преступники пытались вербовать нигерийцев, но те отказывались делать что-либо связанное с наркотиками.

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— Кроме спайсов, что еще пользуется спросом на "черном рынке"?

— Среди самых доступных наркотиков (это прослеживается и по изъятиям) – марихуана. Есть еще одна серьезная проблема – это изготовление в домашних условиях амфетамина. Рецепт находят в Интернете, там же можно узнать, из чего это делают. Например, еще в начале прошлого года полностью бесконтрольно продавался фенилнитропропен, который как раз использовали для производства амфетамина. Мы добились, чтобы его внесли в список прекурсоров, и сейчас за оборот этого вещества предусмотрена уголовная ответственность.

- Наркоторговля, как известно, является денежной подпиткой терроризма. Есть контрабандные каналы, которые проходят через зону АТО?

- Если мы говорим о контрабандных каналах, то тот же "Северный маршрут", по которому везут героин из Азии в Европу, проходит через Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Россию и Украину. По большому счету он может проходить и через зону АТО. Но точно так же и через Сумскую, и через Харьковскую области, которые граничат с РФ. У нас нет достоверной информации о каналах в зоне АТО. Преступные группировки смотрят, где им легче пройти с крупными партиями, по логике в зоне АТО сложнее. Постоянные обстрелы, блокпосты, плюс система сообщения, в которую нужно вовлекать очень много людей. Это повышает риски и удорожает стоимость.

- Какой процент иностранцев и откуда осужден в прошлом году за преступления в сфере наркоторговли? Есть ли среди них "смотрящие" от этнических наркогруппировок - нигерийских, афганских, латиноамериканских картелей?

- По законченным досудебным расследованиям уголовных производств - 80 человек, из которых 42 гражданина РФ, 13 - Грузии, 6 - Молдовы и Азербайджана и 3 – Литвы и Израиля. Среди них нет лидеров этнических группировок.

- Выявляете случаи, когда к торговле причастны сотрудники Нацполиции?

- Если у нас есть информация, что кто-то причастен, то мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы избавиться от этих людей. В прошлом году мы выявили трех таких сотрудников в двух регионах страны. Ничто не предвещало беды, люди выполняли свои функциональные обязанности, один вообще не был оперативником - он был аналитиком. В другом случае даже руководители попали в поле зрения.

В результате переаттестации из старого состава осталось только 30% сотрудников. У нас приток новой крови. Кадры – это то, на что мы делаем ставку. Надеюсь, что в этом году подобных фактов не будет.

- Что с противодействием незаконному обороту наркосодержащих лекарственных препаратов через аптечные сети? Как поменялась ситуация и осуществляется ли какой-то контроль со стороны Нацполиции за этой проблемой?

- В границах полномочий мы осуществляем такой контроль. Если есть факты противоправных действий мы их документируем. В 2016 году за нарушение правил оборота подконтрольных лекарственных средств, которые в своем составе содержат наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества, а также за незаконный их сбыт подразделениями Национальной полиции начато 405 уголовных производств по ст. 320 и ст. 321 УК Украины, при проведении досудебного следствия в которых уже 96 человек привлечены к уголовной ответственности.

Но аптечная наркомания – проблема, которая требует реакции государства не только в лице Нацполиции, но и других государственных органов и в первую очередь Министерства охраны здоровья. Сейчас злоупотребление идет по кодеиносодержащим комбинированным препаратам, которые наркозависимые лица употребляют не по медицинским показаниям, а также использую их для приготовления особо опасного наркотика – дезоморфина, известного как "крокодил". Согласно 360-му приказу Минздрава – отпуск кодеиносодержащих препаратов одному человеку разрешается как правило до двух упаковок, которые содержат в общем не более 0,2 грамма самого кодеина, но в тоже время проконтролировать это невозможно, так как отсутствует учет отпущенных таких препаратов. Зачастую такие препараты отпускаются недобросовестными провизорами вообще без рецептов. При этом проверяющим органам сложно выявлять и пресекать такие правонарушения.

Мы в прошлом году выходили с предложением о внесении в этот приказ изменений, а именно установления учета отпуска таких препаратов, но Минздрав пока их не принял.

Также нужно учесть, что есть мораторий на проверки субъектов хозяйствования, который не отменен, чем и пользуются недобросовестные субъекты.

Мы также выступили с предложением внести изменения в статью 321 Уголовного кодекса, где нет понятия комбинированное лекарственное средство. Мы рассчитываем, что в этом году все эти изменения будут приняты и работа станет более эффективной.

- А как сейчас обстоят дела с заместительной терапией? Особенно после потери Украиной Крыма и боевыми действиями на востоке, есть ли у Вас статистика, сколько наркозависимых переехали на подконтрольную Украине территорию, сколько осталось (в России я знаю такой программы не существует, или это неправда? Там вроде лечат бупренорфином, у нас метадоном).

- За такой статистикой Вам лучше обратиться в Минздрав. Относительно России, вы правы. Там действительно запрещено лечение метадоном. А вот в странах Европы такая практика показала позитивные результаты. Общался с коллегами из Литвы, они рассказывали, что главное не просто обеспечить необходимой дозой наркотика. Основная цель - вернуть человека в социум. Одна из наставниц в таком центре приводила положительные примеры. Например, один из ее подопечных стал успешным бизнесменом, перебрался в Лондон и теперь приезжает ее навещать.

- Выявляете ли Вы сейчас случаи с торговлей метадоном?

- С начала 2016 года в учреждениях, где внедрена заместительная терапия, выявлено 22 факта нарушения установленных правил оборота подконтрольных лекарственных средств, из незаконного оборота изъято 980 таблеток лекарственных средств метадоновой группы. Но эти случаи не носят системный характер.

Что касается не медицинского метадона (нелегального), в прошлом году в Запорожской области мы разоблачили преступную группировку, которая организовала подпольную лабораторию по изготовлению этого наркотика. Во время обыска изъяли готовый метадон на 3 миллиона гривен по ценам "черного рынка". Еженедельный оборот средств через банковские карты задержанных составлял более 300 тысяч грн.

Преступная группа состояла из 4 участников, в том числе квалифицированного химика.

- Налажено ли взаимодействие с реабилитационными центрами для лечения наркозависимых и каким образом? Согласны ли Вы, что наркозависимые - это больные люди, которых необходимо лечить, а не сажать в тюрьму?

- Безусловно мы общаемся с представителями таких центров, приезжаем выступить, когда приглашают. Поэтому отвечая на Ваш вопрос скажу, да такие центры нужны. Но для того, чтобы люди там получали адекватную помощь, также необходимо выработать единые критерии и стандарты, урегулировать процесс с точки зрения государства. Люди, которые туда обращаются, должны понимать, что есть законодательство, которое регламентирует все то, что там происходит.

— Регулирование приведет к тому, что никто не будет вообще ничего создавать. Сразу придумают лицензирование, а вместе с ним и коррупционные схемы…

— Любую хорошую идею можно испортить коррупцией. Если все сделать грамотно, я уверен, можно выработать действенный механизм.

Есть случаи, когда человека отправляют в ребцентр с зависимостью, а забирают мертвым. Они очень разнообразны, и что там происходит - сложно контролировать. Где-то применяется трудовая терапия, а где-то просто в частном доме закрывают наркозависимого, мол, пересидит. Это болезнь, здесь нужен соответствующий подход. Поэтому у таких центров должен быть, как минимум круглосуточный доступ к медикам.

Татьяна Бодня для "Цензор.НЕТ"