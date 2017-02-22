Республика Алтай в хвосте рейтинга российских регионов по качеству жизни

РИА Новости составило очередной рейтинг российских регионов по качеству жизни. Рейтинг-2016 строился на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. При составлении рейтинга были отобраны 72 показателя, которые объединены в 11 групп, характеризующие все основные аспекты условий проживания в регионе, от уровня экономического развития и объема доходов населения, до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий в регионе проживания.

Как и в прошлом году, первые позиции занимают Москва и Санкт-Петербург. Далее идут Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Тюменская области.

Республика Алтай вновь оказалась в десятке аутсайдеров, при этом опустившись на две строчки ниже. Хуже нас живут только республики Калмыкия, Ингушетия и Тыва.