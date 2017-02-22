В регионе отменен карантин по гриппу и ОРВИ

В Республике Алтай отмене карантин по гриппу и ОРВИ. Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, в связи со стабилизацией заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, снижением заболеваемости ниже уровней эпидемических порогов ограничительные мероприятия по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в организациях и на объектах, расположенных на территории Республики Алтай отменены.

Министерству здравоохранения региона рекомендовано продолжить проведение лабораторного подтверждения диагноза гриппа и ОРВИ, прежде всего из очагов с групповым заболеванием, а также больных с тяжелой клинической картиной и нетипичным течением заболевания.