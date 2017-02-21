Установлена личность маньяка

2013-10-27 02:58:34

Стали известны имя и фамилия маньяка - Александр Сатлаев.

Действительно, то, что писали в комментариях к новости "Маньяка поймали?", оказалось правдой. Задержанный подозреваемый - тот самый, который изнасиловал 31-летнюю женщину. Источник, пожелавший остаться инкогнито, сообщил, что мужчина работал следователем в следственном управлении Следственного комитета РФ по РА, а также маньяк сознался, что совершал действия насильственного характера умышленно.