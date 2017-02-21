Известный в Республике Алтай журналист, координатор общественной группы "Антикоррупция" Амыр Айташев рассказал об Анатолии Банных, который, по предварительной информации погиб в вертолетной катастрофе в Телецком озере...
Известный в Республике Алтай журналист, координатор общественной группы "Антикоррупция" Амыр Айташев рассказал об Анатолии Банных, который, по предварительной информации погиб в вертолетной катастрофе в Телецком озере...
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В 1882 г. в селе Сараса родился первый председатель Ойротского облисполкома Никита Меджит-Иванов (134 года назад)
Финал шоу-проекта «Две звезды» состоится в Майминском Центре культуры в следующую пятницу, 16 декабря. В полуфинале проекта выступили десять дуэтов. По итогам двух номинаций лидирует пара из Онгудайского района – Тимур и Эльвира Кыдыковы, рассказала «Новостям Горного Алтая» руководитель проекта Ольга Волосовцева.
2013-10-27 02:58:34
Стали известны имя и фамилия маньяка - Александр Сатлаев.
Действительно, то, что писали в комментариях к новости "Маньяка поймали?", оказалось правдой. Задержанный подозреваемый - тот самый, который изнасиловал 31-летнюю женщину. Источник, пожелавший остаться инкогнито, сообщил, что мужчина работал следователем в следственном управлении Следственного комитета РФ по РА, а также маньяк сознался, что совершал действия насильственного характера умышленно.