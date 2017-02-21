Специальный репортаж корреспондента телеканала Россия 24 Дениса Арапова о крушении вертолета над Телецким озером, в котором погибли пять человек.

Репортаж вышел в эфир утром в воскресенье, 19 февраля.

 

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