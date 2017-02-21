Специальный репортаж корреспондента телеканала Россия 24 Дениса Арапова о крушении вертолета над Телецким озером, в котором погибли пять человек.
Репортаж вышел в эфир утром в воскресенье, 19 февраля.
Специальный репортаж корреспондента телеканала Россия 24 Дениса Арапова о крушении вертолета над Телецким озером, в котором погибли пять человек.
Репортаж вышел в эфир утром в воскресенье, 19 февраля.
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В 1882 г. в селе Сараса родился первый председатель Ойротского облисполкома Никита Меджит-Иванов (134 года назад)
Финал шоу-проекта «Две звезды» состоится в Майминском Центре культуры в следующую пятницу, 16 декабря. В полуфинале проекта выступили десять дуэтов. По итогам двух номинаций лидирует пара из Онгудайского района – Тимур и Эльвира Кыдыковы, рассказала «Новостям Горного Алтая» руководитель проекта Ольга Волосовцева.
2013-07-03 06:52:08
1 июля на официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия» был опубликован буквально следующий текст:
«В конце прошлой недели под председательством секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Республики Алтай Ивана Белекова состоялось заседание Президиума Регионального Политического Совета.
В соответствии с Уставом партии «Единая Россия» Президиум Регионального политического совета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай принял решение согласовать представленные местными отделениями партии кандидатуры для выдвижения кандидатами: