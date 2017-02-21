Старейшина тубаларов: «Законы о коренных народах у нас не действуют»

В России проживает около 2000 тубаларов, около 1900 из них - жители Республики Алтай.

Китайцы называли представителей народа «тубо» на свой манер – «дубо», что означало «лыжные охотничьи племена, которые живут в горах, заросших хвойными лесами». И сейчас тубалары проживают в основном в прителецкой тайге Турочакского и Чойского районов Республики Алтай. Корреспондент АиФ-Алтай поговорил со старейшиной тубаларов Анастасией Тодожоковой о проблемах и будущем малочисленого коренного народа.

Из лесорубов в… лесорубы?

Елена Чехова, АиФ-Алтай: С чего началось разрушение самобытности тубаларов?

Анастасия Тодожокова: Это началось в 50-е годы, когда в нашу тайгу пришла лесная промышленность. Тубалары стали лесорубами. В леспромхозах было много бывших ссыльных, зеков, депортированных. Соотношение пришлых и коренных составляло примерно 1:50, поэтому сохранить свои традиции, культуру и язык было проблематично.

Когда в годы перестройки леспромхозы развалились, безработные тубалары вернулись в тайгу и стали жить её дарами. По федеральным законам «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ» территории проживания номинально закреплены за тубаларами. На деле же эти законы у нас не действуют. В 2009-2016 годы массивы кедровой тайги сдаются в аренду, в том числе и под рубку кедра. А бедные тубалары вновь стали наниматься лесорубами – уже к богатым арендаторам.

В последнее время в республике развивается туристический бизнес. И особенно бурно – в красивейших местах у Телецкого озера. Началось постепенное «выдавливание» тубаларов с их родных мест. У них же нет финансов, чтобы организовать здесь гостевые дома, аилы с национальной кухней, прогулки по озеру с рыбалкой и т. д. А субсидии, поступающие по программе развития коренных малочисленных народов (КМН), до них не доходят…

– Но тубалары теряют не только свои земли, они теряют и свой язык?

– Только 6,7% стариков свободно говорят на родном языке, а молодёжь не говорит. За 100 лет не издано ни одного учебника, словаря или разговорника на тубаларском языке. Исчезнет язык – исчезнет народ… Из трансфертов деньги на возрождение тубаларского языка и культуры не выделяются. Поэтому в 2014 году РОО «Туба калык» разработало проект «Возроди корни свои» и получило грант ООН на его реализацию. В экспедиции мы собрали тексты песен и познакомились с народными исполнителями. В результате выпустили два компакт-диска с авторскими песнями Валерия Кучукова и фольклорными песнями тубаларских бабушек.

Кроме того Августа Кучукова собрала 13 тысяч тубаларских слов и составила русско-тубаларский словарь, а я собрала материал для разговорника «Как это сказать по-тубаларски». Правда, издавать словарь и разговорник в 2017 году республиканское издательство «Алтын туу» отказалось без объяснения причины. К сожалению, в школах не преподают тубаларский язык, хотя наша организация просила преподавать алтайский язык с тубаларским компонентом – петь песни, рассказывать сказки и сказания. Кстати, у великого нашего сказителя Николая Улагашева издано 120 произведений, и все они – не на родном, а на алтайском языке.

Раньше, при советской власти, мы, тубалары, поступали вне конкурса в вузы. Среди нашего народа были и врачи, и учителя, и артисты, и кандидаты и доктора наук. Сейчас бюджетные места в вузах РА нашим детям не достаются. По статистике, лишь 8,6% тубаларов получают профессиональное образование. В основном учатся в училищах, редко – в техникумах и колледжах, ну а в вузах учатся лишь единицы. Безденежные родители выучить своих детей не могут.

Без закона

– Анастасия Семёновна, выходит, что региональные власти не обращают внимания на нужды «маленького народа»?

– Грустно сознавать, но факт: Правительство РА до сих пор не приняло республиканского закона, рекламирующего жизнедеятельность КМН, в то время как в Якутии, например, таких законов принято 15, в Ханты-Мансийском АО – 13, в Ямало-Ненецком АО – 11, в Тыве – 5. А ведь согласно переписи 2010 года в Республике Алтай живёт 7801 представитель коренных малочисленных народов. Наша Ассоциация КМН РА, объединяющая 3000 тубаларов, кумандинцев, чёлканцев и теленгитов, начала писать закон «О защите прав КМН Российской Федерации, проживающих в Республике Алтай», представила текст в комитет по законодательству Госсобрания – Эл Курултай. Там была создана рабочая группа, которая от нашего варианта оставила «рожки да ножки». Но даже такой обрезанный вариант Наталья Екеева, первый заместитель председателя Правительства РА, рекомендовала не рассматривать.

– Чем чревата жизнь без закона?

– Без республиканского закона не действуют, например, нормы ФЗ «Об охоте…», где в статье 19 закреплены права на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности. Не действуют в РА и положения закона от 04.04.2001 № 49-ФЗ, поэтому земли нашего народа выставляются на аукцион без предварительного согласия тубаларов. Их просто ставят перед фактом, что территория сдана в аренду лет на 40-50. А нередко там находятся святые для народа места. Например, весь прошлый год тубалары боролись за свою святую гору Урчин, оказавшуюся арендованной!

Ещё момент. Подсчитано, что в прителецкой тайге арендаторы на вырубках бросают до 1000 кбм древесины. Наше предложение создать «Центр промыслов и ремёсел» по производству сувениров и домашней утвари из кедровой древесины правительством РА игнорируется, а рынок региона заполнен китайскими поделками.

Денежный вопрос

– На региональные программы развития КМН выделяются неплохие деньги…

– Деньги из бюджетов выделяются по душам. Но тогда их нужно раздать людям! У нас же эти деньги собирают в кучу и затыкают региональные «дыры». Например, в Онгудае или в Усть-Кане, где живёт титульная нация – алтайцы, строят школы, проводят электролинии, водопровод… На капитальное строительство региональные власти потратили, например, в 2013 году 17 235, 860 рублей из выделенных федеральным бюджетом 17 865, 860 рублей. Такая же история была и в 2014, и в 2015, и в 2016 годах. Между тем, согласно правилам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для поддержки КМН, эти средства не должны расходоваться на капитальное строительство. Ни одного нашего охотника, ни одну общину республиканское правительство материально никак не поддержало.

Единственное, отремонтировали «Центр культуры тубаларов» в селе Красносельском. Да двухэтажную деревянную школу построили в селе Курмач-Байгол для 26 детей чёлканцев за 146 млн рублей. Только разумно ли строить школу, когда у родителей школьников работы нет и семьи уезжают из села? Надо в первую очередь создавать рабочие места для КМН, тогда люди не будут уезжать с родины.

– Что вы ожидаете от программы, рассчитанной до 2025 года?

– Мы её бурно обсуждали на заседании КС Ассоциации КМН РА. Предлагали включить в программу развитие этнографического туризма, создать территории традиционного природопользования, издание учебников и методических пособии, издание русско-тубаларского словаря и разговорника, внедрить программу «Жильё», ведь многие тубалары живут в домах 1960 года строения, в которых ни разу не было капитального ремонта. Пишем, разрабатываем, надеемся, но… найдут ли наши предложения реальную поддержку?

– Может быть, возрождение народа произойдёт через возрождение вековых ценностей и традиций в семье?

– Я родилась 7 декабря 1941 года. Детство – это голодные послевоенные годы. Но мама соблюдала законы предков: лечила нас таёжными травами, учила бережному отношению к духам рек, гор и аржанов. Я стала этноэкологом с одного случая. Было лето. Я стояла на мосту через реку Уймень и плевала в воду. Вдруг – затрещина от мамы! Это был урок на всю жизнь. Конечно, сейчас многое утеряно. Помню, когда проводили семинар «Возроди корни свои», то учили даже тому, как правильно привязывать «Jалама» – ритуальные ленточки. Думаю, если удастся организовать этнографический туризм в бассейне Телецкого озера, тубаларские традиции, песни, сказания, кухня и обычаи будут востребованы.

"Аргументы и факты"