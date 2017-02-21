Ошибка пилотирования одна из основных версий крушения Robinson R-66

"Возможно, что Дмитрий Ракитский, сидевший за штурвалом, переоценил свои возможности и опыт, решив, что сможет справиться с управлением хрупкого "Робинсона. Либо на него надавил кто-то из пассажиров, чтобы тот поднялся в воздух", — рассказывает собеседник Алтапресс, знакомый с ходом расследования.

Собеседник отметил, что Ракитский изначально шел на риск, когда вылетал с вертолетной площадки в Иогаче. "В тот день была плохая погода: шел снег и был сильный ветер. А Robinson R-66 отличается тем, что в случае перепадов по ветру, когда встречаются нисходящие и восходящие потоки, может терять управляемость", — пояснил источник.

Из Иогача вертолет направился на базу Самыш. "Оттуда Ракитский забрал предпринимателя Анатолия Банных, гендиректора Heli Club при компании HeliMoscow Марию Козинцеву, бейсджампера Глеба Вореводина и свою жену Елену, — рассказывает источник издания. — У них был запланирован полет над заповедником. При этом о полете не была предупреждена ни администрация заповедника (без уведомления администрации заповедника полеты запрещены), ни авиационные власти".

Посадка в заповеднике на кордоне Кокши была вынужденной. Вертолет R-66 приземлился на кордон примерно в 18.30. Причиной посадки стали плохие погодные условия, сильный северный ветер около 10 м/с со снегом, очень плохая видимость.

Пилот хотел переждать непогоду. Однако потом было принято решение лететь назад на базу Самыш.

По словам очевидцев, с кордона вертолет взлетел в 20.15, а вскоре после вылета он стал резко снижаться и рухнул в Телецкое озеро. Как рассказали очевидцы, что возле мыса Кокши над Телецким озером внезапно из вида пропали огни вертолета. Позднее стало понятно, что вертолет потерпел крушение.

Полеты вертолетов этого типа над водной гладью без установленных поплавков на удалении от береговой черты, превышающем дистанцию планирования в режиме авторотации (вращение несущего винта без участия двигателя), запрещены. "То есть изначально весь полет проходил с нарушениями", — говорит собеседник интернет-издания.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК, который расследует крушение, также отмечают, что экипаж вертолета Robinson R-66, на котором разбились пять человек, не уведомлял органы организации воздушного движения о полете 12 февраля. Следствие рассматривает три основные версии крушения: ошибка пилотирования, сложные погодные условия и техническая неисправность вертолета.

Однако сотрудники компании, производившей техническое обслуживание вертолета, в ходе допросов показали, что вертолет находился в исправном техническом состоянии.

О том, что вертолет был исправен, говорится и в отчете о происшествии Межгосударственного авиационного комитета (МАК). По данным авиаэкспертов, вертолет сошел с конвейера в июне 2013 года, заводской номер 0174. В августе 2015 года Росавиация выдала на вертолет сертификат летной годности.

За время эксплуатации машина ремонтов не имела. Принадлежал вертолет компании ООО "Алтай Авиа". При этом арендатор R-66 "Аэроклуб Алтай Авиа", по данным специалистов МАК, сертификата эксплуатанта не имел.

Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), а на месте крушения была развернута поисково-спасательная операция.

13 февраля в прибрежной зоне озера Телецкое обнаружено тело Елены Ракитской, находившейся на борту вертолета в момент его крушения. В акватории озера в ходе поисковых работ обнаружены предметы, находившиеся на борту вертолета: откидная крышка переднего правого сидения, а также три чехла. В настоящее время они осмотрены следователем СК и переданы вместе с технической документацией специалистам МАК для дальнейшего исследования.

Тела остальных погибших до сих пор не найдены. К поискам привлечены более 200 человек и 40 единиц техники, в том числе 6 воздушных судов, из них от МЧС России — более 160 человек и 30 единиц техники, в том числе два вертолета.

20 февраля, к месту проведения поисков вертолёта Робинсон на Телецком озере прибыла группа спасательного центра «Лидер» из г. Москвы с дополнительным глубоководным поисковым оборудованием, пишет сайт ГУ МЧС по РА.

Это "Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат ROVbuilder-600", который используется для осмотровых работ, спасательных операций, для остропки и извлечения крупных предметов со дна водоёмов, "Гидролокатор бокового обзора SeaKing TowFish", позволяющий получать гидроакустические изображения высокого разрешения на глубинах, а также "Экспериментальный гидролокационный комплекс «Неман ГБОЭ-100". Этот аппарат включает в себя гидролокатор бокового обзора и позволяет получать акустическое изображение дна акватории.

Пока на дне озера ничего найти не удалось.