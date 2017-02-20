Известный в Республике Алтай журналист, координатор общественной группы "Антикоррупция" Амыр Айташев рассказал об Анатолии Банных, который, по предварительной информации погиб в вертолетной катастрофе в Телецком озере...
Известный в Республике Алтай журналист, координатор общественной группы "Антикоррупция" Амыр Айташев рассказал об Анатолии Банных, который, по предварительной информации погиб в вертолетной катастрофе в Телецком озере...
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В 1882 г. в селе Сараса родился первый председатель Ойротского облисполкома Никита Меджит-Иванов (134 года назад)
Финал шоу-проекта «Две звезды» состоится в Майминском Центре культуры в следующую пятницу, 16 декабря. В полуфинале проекта выступили десять дуэтов. По итогам двух номинаций лидирует пара из Онгудайского района – Тимур и Эльвира Кыдыковы, рассказала «Новостям Горного Алтая» руководитель проекта Ольга Волосовцева.
2015-04-29 11:27:52
Директору Республиканской гимназии им. В.К. Плакаса
Манатовой Людмиле Комоноковне
Открытое письмо
"Давайте по-честному" - так звучит один из ваших наиболее часто повторяемых призывов, и мы решили: давайте! Давайте поговорим. Но поскольку на диалог вы идти не хотите - более того, складывается впечатление, что вы с такой формой общения просто не знакомы - поэтому мы вынуждены обратиться к вам с письменным монологом. Надеемся, у вас хватит терпения и сдержанности прочесть его до конца.
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