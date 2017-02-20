"Давайте по-честному!"

2015-04-29 11:27:52

Директору Республиканской гимназии им. В.К. Плакаса

Манатовой Людмиле Комоноковне

Открытое письмо

"Давайте по-честному" - так звучит один из ваших наиболее часто повторяемых призывов, и мы решили: давайте! Давайте поговорим. Но поскольку на диалог вы идти не хотите - более того, складывается впечатление, что вы с такой формой общения просто не знакомы - поэтому мы вынуждены обратиться к вам с письменным монологом. Надеемся, у вас хватит терпения и сдержанности прочесть его до конца.