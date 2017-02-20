Известный в Республике Алтай журналист, координатор общественной группы "Антикоррупция" Амыр Айташев рассказал об Анатолии Банных, который, по предварительной информации погиб в вертолетной катастрофе в Телецком озере...

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 голосов)