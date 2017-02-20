Изменения в бюджет 2017 года были одобрены депутатами Эл Курултай

На XXIV сессии Государственного Собрания – Эл Курултай РА депутаты одобрили изменения в бюджет Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Заместитель Председателя Правительства РА, министр финансов РА Ольга Завьялова сообщила, что изменения создают условия для обеспечения софинансирования расходных обязательств Республики Алтай объемами привлекаемой финансовой помощи, сообщает сайт правительства РА.

Так, безвозмездные поступления в 2017 году увеличены на 902 млн рублей. Это бюджетные ассигнования по 30 направлениям поддержки из федерального бюджета, реализация которых позволит содержать аграрный сектор республики, создать инфраструктурные условия для проживания на селе, решить жилищные проблемы для 56 семей молодых специалистов, обновить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры, отремонтировать школьные спортивные залы во всех муниципальных образованиях, создать условия для адаптации инвалидов в рамках проекта «Доступная среда».

Ольга Завьялова отметила, что корректировка бюджета коснулась и реального сектора экономики в плане поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития туристской привлекательности, дорожной отрасли, мероприятий, посвященных Году экологии в России.

Увеличены субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания в сумме 57 266 тыс. рублей.

Субсидии бюджету РА составили 567 298,4 тыс. рублей, в том числе на реализацию федеральных целевых программ (63 647,9 тыс. рублей); на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» (33 279,9 тыс. рублей); на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений (56 600,8 тыс. рублей); на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (18 112,4 тыс. рублей); на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (14 805,2 тыс. рублей) и др.

Межбюджетные трансферты составили 276 459,2 тыс. рублей, в том числе: на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 196 433,4 тыс. рублей; на софинансирование расходов по договору финансовой аренды (лизинга) в сумме 80 000 тыс. рублей; прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ в сумме 25,8 тыс. рублей.

В результате вносимых изменений общий объем доходов республиканского бюджета на 2017 год составит 14 866 512,7 тыс. рублей и расходов – 15 762 443 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит - 895 млн рублей с учетом изменения остатков средств на счетах республиканского бюджета.