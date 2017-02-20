Через Интернет в Республике Алтай продавали синтетические наркотики из Китая

Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, длительное время занимавшихся незаконным сбытом наркотических средств на территории региона с использованием сети «Интернет». Как говорится на сайте республиканской прокуратуры, данная преступная группировка в период с 2013 по 2016 гг. являлась одним из основных поставщиков синтетических наркотиков в Республику Алтай.

Организатор преступного сообщества - молодой человек, ранее уже судимый за покушение на сбыт наркотических средств, обвиняется также в легализации денежных средств, добытых преступным путем, на сумму свыше 19 млн рублей, а также контрабанде наркотических средств на территорию Российской Федерации из Китайской Народной Республики.

Следует отметить, что соучастники тщательно скрывали свою преступную деятельность. Лидер сообщества и один из его единомышленников постоянно находились за пределами республики - в г. Новосибирске и в Королевстве Таиланд, откуда через сеть «Интернет» координировали деятельность других членов группировки.

Реализуя свой преступный умысел, участники сообщества использовали специальные компьютерные программы, препятствующие идентификации их электронных адресов, банковские карты и телефонные номера, зарегистрированные на посторонних лиц, сложную систему кодов и паролей, исключивших доступ посторонних к их электронной переписке. Непосредственный сбыт наркотических средств на территории г. Горно-Алтайска и Майминского района осуществлялся через тайники, так называемые «закладки».

Для изобличения преступной деятельности фигурантов уголовного дела следствием проведены десятки экспертиз, выполнены оперативно-розыскные мероприятия на территории нескольких субъектов РФ, в том числе в городах Новосибирске, Томске, Москве и Санкт-Петербурге.

В результате расследования уголовного дела доказана причастность участников преступного сообщества к 15 эпизодам сбыта наркотических средств.

В целях обеспечения исполнения приговора суда следствием наложен арест на имущество участников преступного сообщества на сумму более 4 млн рублей (в том числе, квартиру и два автомобиля).

Уголовное дело направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу.