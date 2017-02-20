Завершены наземные поиски вертолета "Робинсон"

Спасатели завершили наземные поиски вертолета "Робинсон", разбившегося над Телецким озером. "Наземный поиск больше не проводится. Прилегающая территория к кордону Кокши обследована полностью", - приводит Интерфакс сообщение МЧС.

В МЧС пояснили, что в настоящее время поиски ведутся по двум направлениям - на воде и с воздуха. "Проведено обследование дна озера с применением геофизического оборудования работающего на принципе радиолокационного зондирования земных недр на вертолете "Робинсон". Полученные данные будут расшифрованы в течение двух дней", - уточнили в ведомстве.

Как сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте Яна Стрижова, установлена личность женщины, обнаруженной после крушения вертолета "Робинсон" в Телецком озере.

"Родственники опознали тело, это Елена Ракитская", - сказала Стрижкова "Интерфаксу" в понедельник.

Она также сообщила, что следствие продолжает работать с найденными фрагментами вертолета на предмет установления их принадлежности потерпевшему крушение воздушному судну.

В районе поисков ранее было обнаружено тело, предположительно, одной из пассажирок вертолета - Елены Ракитской. В среду в озере в 16 километрах южнее кордона Кокши спасатели обнаружили чехлы от винтов и двигателя из вертолета. В четверг утром на расстоянии 21 км южнее кордона Кокши была обнаружена лопасть вертолета.