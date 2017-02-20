По Республике Алтай передано штормовое предупреждение

По данным Горно-Алтайского гидрометцентра 20-ого и ночью 21-ого февраля в Республике Алтай ожидается снег, местами позёмки и метели, на дорогах гололедица, снежные заносы,ухудшение видимости, усиление ветра до 15-20 метров в секунду в горах и на перевалах до 27-32 метров в секунду.

Существует риск нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах, сообщает ГУ МЧС по РА.

Прогноз о неблагоприятных метеоявлениях доведен до глав муниципальных образований, руководителей экстренных служб, министерств и ведомств. Гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности и по возможности, воздержаться от дальних поездок.

В Алтайском крае из-за непогоды перекрыты несколько трасс:

- участок трассы К-03 Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха – Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области (на участке дороги от Змеиногорска до Рубцовска, с 0 до 71 км, протяженность 71 км) с 20:20 19 февраля. На расчистке работает четыре единицы дорожной техники.

- участок трассы К-18 Алейск - Чарышское (в границах Усть-Калманского района, с 25 до 83 км, протяженность 58 км) с 20:20 19 февраля. На расчистке работает две единицы техники.

- участок трассы К-09 Поспелиха – Курья - Третьяково (от Поспелихи до границы Республики Казахстан, с 9 до 169 км, протяженность 160 км) с 20:20 19 февраля. На расчистке работает две единицы техники.

- участок трассы К-13 Алейск - Петропавловское – Смоленское (в границе Усть-Пристанского района, с 0 до 116 км, протяженность 116 км) с 20:20 19 февраля. На расчистке работает две единицы техники.

- участок трассы К-18 Алейск - Уржум (с 0 до 26 км, протяженность 26 км) с 20:40 19 февраля. На расчистке работает две единицы техники.

- участок трассы К-19 Шипуново - Краснощеково - Курья (с 78 до 135 км, протяженность 57 км) с 20:40 19 февраля. На расчистке работает две единицы техники.

- участок трассы К-67 Березовка - Верх-Камышенка - Ермачиха (с 0 до 33 км, протяженность 57 км) с 20:40 19 февраля. На расчистке работает две единицы техники.

- участок трассы К-66 Усть-Калманка - Кабаново - Новобураново - Березовка (в границах Краснощековского района, с 45 до 53 км, протяженность 8 км) с 20:40 19 февраля. На расчистке работает одна единица техники.

В период непогоды Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям населенных пунктов края воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.