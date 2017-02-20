«Код доступа»: Специальностью Анатолия Банных было превращение высокопоставленных охот в активы

Добрый вечер. Юлия Латынина передаче «Код доступа» на сайте радиостанции"Эхо Москвы".

В Малайзии убит Ким Чон Нам, сводный брат великого лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Убийство произошло при феерических обстоятельствах – там было аж шесть агентов, девушки, яд, отравленные иглы на стойке регистрации аэропорта. В общем, всё как в лучших голливудских боевиках.

Напомню краткий жизненный путь этого человека. Это старший сын прежнего великого лидера и вождя, великого учителя Чучхе Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим, незаконный. Потому что Ким Чен Ир как в песне «Всё могут короли» не посмел жениться по любви. И несмотря на то, что он любил эту актрису, он вступил по настоянию отца в брак с другой женщиной династический, которая была дочкой высокопоставленного военнослужащего. Как это ни удивительно, актрису не расстреляли. Видимо, просто потому, что она сбежала в СССР.

Мальчика почему-то тоже не расстрелял, что даже странно по северокорейским порядкам. А воспитывал его дядя Чан Сон Тхек, который считался одним из самых влиятельных людей в стране и, естественно, несколько лет назад тоже был расстрелян.

Ким Чон Нам погорел на том, что где-то в 2000-х годах по фальшивому паспорту он пытался посмотреть Диснейленд в Японии. Надо сказать, что это было обычное дело для северокорейской элиты. Конечно, понятно, что Диснейленд – это буржуазный разврат, к которому нельзя допускать простых корейцев. Но с другой стороны, вот, сама элита в качестве высшего способа достижения нирваны это, конечно, Диснейленды или казино.

Потому что еще другая была история с Ким Чон Намом, что он играл в казино в Макао, а платил там фальшивыми долларами. Я напомню, что считается, что производство фальшивых долларов, а также наркотиков – это один из главных способов заработка для северокорейской элиты. Заодно они совмещают приятное с полезным, с борьбой с растленным Западом.

И вот вы будете смеяться, этот прекрасный человек, чье представление о безграничных возможностях включало возможность играть в казино фальшивыми деньгами и посещение Диснейленда в Японии, начал критиковать даже режим, после казни дяди особенно. Что, собственно, не мешало ему распоряжаться миллионами, которые Северная Корея держит за границей, и, как говорят, это-то его и погубило. Не столько критика режима, сколько тот факт, что борьба за бабки, лежащие за границей.

И вот смотришь на этот цирк с конями, на этих ничтожных людишек, которые погубили экономику страны, которые живут тем, что печатают фальшивые доллары и продают кокаин, у которых народ живет на подножном корме, на приусадебном сельском хозяйстве и тем спасается от голода… Зато к великому вождю построен 10-километровый воздуховод из соснового бора.

И думаешь при этом. А вот интересно, что думает о своей стране корейская элита и рядовые корейцы? И я думаю, что они, конечно, думают, что они великие, что они всех поставили на колени. Что, вот, великий вождь и учитель сказал, что сейчас он, как бы, бахнет по Южной Корее, что против, конечно, них все воюют, что они недавно запустили свою великую ракету. Ну и, конечно, да, бывают какие-то расстрелы, бывает какая-то коррупция. Но это же национальные традиции, это не как на прогнившем Западе. Зато у них есть Чучхе, зато у них есть духовность.

И вот при всем этом Чучхе вся жизненная цель этой элиты – это выехать в Диснейленд и поиграть фальшивыми деньгами в казино в Макао. То есть эти люди не понимают, что они для мира прежде всего посмешище. Маленькое, грязное, смешное посмешище. И что те вещи, которые их элите представляются венцом творения (ну, вот, вроде выезда в Диснейленд), на Западе являются или обыденностью (как тот же самый Диснейленд, доступный самому рядовому человеку), или преступлением как то же самое фальшивомонетчество.

И о российских Ким Чон Намах на Телецком озере. Вот уже вторую неделю ищут упавший туда вертолет Робинсон. И честно скажу, я даже не заметила эту историю (так мало ей придали значения в российских СМИ), пока вот как раз не сообразила, что этот вертолет, который разбился, был вертолет, который принадлежал Анатолию Банных. Это бывший вице-премьер Республики Алтай, это местный олигарх, такой Остап Бендер вместе с героями О’Генри. Жил он, конечно, как летал. А летал он, представьте себе, так, что это уже третья его авиакатастрофа.

О первой его авиакатастрофе Банных мне рассказывал сам. Он тоже сверзился с того же самого Робинзона в Тайгу, и шел чуть ли не неделю, питаясь шишками.

Вторая прогремела на всю страну, потому что она была в 2009 году и, собственно, была причиной тогда моего к нему интереса, потому что тогда вертолет, в котором они навернулись, разбился вместе с полпредом Косопкиным.

Банных и еще несколько человек выжили, Косопкин помер. Обстоятельства этой авиакатастрофы были совершенно скандальные, очень широко обсуждались в верхах. И, собственно, вот, история об этой авиакатастрофе как ворота Расёмон разветвляется на несколько историй.

Одна история заключается в том, что, как у них было написано в документах, они полетели чего-то там геологоразведовать. На самом деле, все знали, что полетели они охотиться на краснокнижных архаров. Собственно, специальностью Анатолия Банных было превращение такого рода высокопоставленных охот в активы, в газеты, пароходы и прочее. Это была обычная чиновничья забава людей, которые знали, что закон им не писан, и которые всегда думают, что закон, который им не писан, включает также и законы физики. Они всегда думали, что могут дать взятку всемирному тяготению. Они всегда думали, что могут регулировать через какого-нибудь Банных вопросы с траекторией пули.

Дело было, видимо, так. Что они охотились на архаров с вертолета, и стреляли с вертолета (что категорически запрещено). Мое представление заключается в том, что кто-то из этих людей (Косопкин или еще кто-то) попросту прострелил в приборную доску. Там просто по-другому не получается, что произошло с вертолетом. Сразу скажу, что в отчете МАК было написано другое – что они забили баранов и стали их пытаться поднимать со склона, и вертолет задел склон. Значит, Банных в этот момент стоял на земле уже (он не пострадал). И удивительно в этой авиакатастрофе было то, что одно раздолбайство налезло на другое. Потому что они предоставили фальшивый маршрут этого вертолета – никто не знал, где его искать, потому что они полетели бить архаров, они, естественно, не написали, что они полетели бить архаров.

У них был аварийный маячок, который можно было в вертолете включить элементарно – они не знали, как он включается, несмотря на то, что, как я уже сказала, Банных был любитель-вертолетчик.

И, вот, они там мерзли, отогревая друг друга сковородками, как мне рассказывал Банных. В этот момент полреспублики их искало. А самое удивительное, что, как говорят злые языки, с ними должен был лететь еще и глава Республики Алтай Бердников, но так он насосался, что был нетранспортабелен и, соответственно, не оказался в самолете.

А, вот, когда их нашли… А Косопкин к этому времени уже умер...просто подошел МЧСовец и включил маячок, и вертолет запищал.

Есть еще одна вещь в этой авиакатастрофе, которая, я думаю, что это было так. Я думаю, что их видели алтайцы. Вот, просто чабан, который видел, что сверзился самолет, и ничего не сказал, потому что он был возмущен убийством архаров, вот этим полным беспределом чиновников, которые делают чего хотят. И потом это была какая-то священная гора, на которой вообще нельзя было охотиться.

В общем, в итоге всё дело замяли. Разумеется, по республике гуляли какие-то фантастические легенды, что архаров было не 3, а 20, что людьми пожертвовали, потому что в это время уничтожали следы преступления, что там еще унесли с этого места трупы проституток.

Такие легенды всегда рождаются не потому, что они правда, а потому что, вот, когда мутно, рождаются легенды. Вот, в мутном озере рождаются легенды.

И вот эта история, хотя ее и замяли, она стоила Банных бизнеса, она стоила ему вице-премьерства. Потому что, как я уже сказала, он был хозяин республики. И его ободрали как липку. Это важно. Но не посадили.

Вот, когда у нас очень часто говорят, это такая новая тоже российская примета. Если ты авантюрист и ты затесался в уголовное дело и вышел сухим из воды, это не значит, что тебя не ободрали. Потому что у нас сейчас, когда человек выходит сухим из воды, так это значит, что потому, что с него даже каждую капельку воды этой отсосали разные силовики. Потому что это же такой случай для них покормиться.

Все остались на месте, включая Бердникова. И вот третий раз с концами уже в Телецкое озеро.

Это очень характерная судьба, потому что, как я уже сказала, эти люди – они нарушают не только законы Российской Федерации, они искренне уверены, что они могут нарушать законы физики. При этом они даже не могут совладать с той техникой, которой они пользуются, да? То есть, например, если ты один раз уже сверзился на вертолете, ну, например, надо хотя бы знать, как включается аварийный маячок в этом вертолете – вдруг ты сверзишься во второй раз.

И, конечно, третья история, да? Три раза человек падал на вертолете. Вы будете смеяться: когда мы тогда с ним общались, Анатолий Банных меня пригласил полетать на его вертолете. Я подумала: «Боже мой! Господин Банных, ну, кто же с вами будет летать? Это же опасно для жизни». Летали! Летали и разбились.

И вот на этой неделе еще одним авантюристом в России стало меньше. По счастью, он не разбился, он просто поехал на Украину. Денис Вороненков, депутат Государственной Думы. Его жена, тоже бывший депутат Государственной Думы, Мария Максакова, оперная певица. Уехали на Украину, получили там гражданство Украины. Вороненков дал показания по делу Януковича, наговорил 7 бочек арестантов, сравнил Россию с нацистской Германией, сказал, что хочет жить не по лжи.

И всё это делал, внимание, тот самый человек, который еще летом 2016 года обращался к министру связи Николаю Никифорову с просьбой запретить игру Pokemon GO из-за то, что, цитирую, «с помощью видеоигр органы, ответственные за ведение психологической войны США, пытаются сформировать образ будущей войны, максимально соответствующий целям и интересам Вашингтона».

Я вам рекомендую блестящую статью Романа Анина в «Новой газете», где биография этого Остапа Бендера и героя О’Генри описывается достаточно подробно, и, кстати, достаточно беззлобно.

На самом деле, биография господина Вороненкова у меня вызывает скорее восхищение, потому что, да, диагноз, конечно, понятен, это решала, это ловкач, на котором пробы негде ставить. Там у Анина приводятся какие-то фантастические подробности, как он устроился в ФСКН при более чем сомнительной биографии. Как он решал? Что он решал? Что такое решала? А понятно, что такое решала. Если ты друг решала, у тебя возникнут проблемы, которые решала предложит тебе решить. Вернее, он скажет, что у тебя есть проблемы, потом он их создаст, потом он их решит, и в ходе этого решения твой бизнес окажется у решалы. Но, слава богу, ты будешь на свободе.

И когда я читала эту статью, мне стало очень жалко, потому что я подумала, что вот такие люди в США – они, ну, становились… Да? Это были те люди, которые искали золото, это были те люди, которые становились Рокфеллерами. В Средние века такие люди становились завоевателями, а у нас они становятся решалами и ловкачами просто потому, что это самое выгодное.

Вот, просто арифметически в современной путинской атмосфере… Понятно, что зачем создавать, если гораздо выгоднее отнимать? Это абсолютно без обиды, еще раз повторяю, это не вопрос каких-то моральных принципов человека. Это вопрос выгодной бизнес-стратегии. Выгоднее всего обзавестись административным бизнес-ресурсом, и с его помощью проворачивать всякие истории.

И, соответственно, чтобы отнимать, надо произносить, вот, все эти слова – «партия», «отечество», «борьба с Америкой», «с покемонами», «Крым наш». А, конечно, когда человек заигрался и оказывается в итоге какая-то из его комбинаций не выгорела, то тогда, наоборот, начинаются слова, что, значит, диктатура, Третий Рейх, тоталитарный режим, стыдно, хочу жить не по лжи. Всё меняется на 180 градусов.

И обращаю внимание, что, собственно, очень много таких персонажей за последнее время. Вот, был главный российский допинг-мейстер Родченков. Сбежал, и разоблачает допинг. Вот только что немецкое телевидение показало фильм, где некий бывший агент ФСБ рассказывает о том, как он засылал в Германию своих чеченских агентов. Это был фильм Эдмонда Коха «Холодная война Путина», главным героем которого был некий сотрудник Игорь, который 20 лет служил российскому государству, и, вот, теперь из-за мук совести решил рассказать о тайных операциях ФСБ в Европе.

А, причем, он, действительно, рассказывал много важных вещей, которые, я думаю, более-менее являются правдой. Он рассказывал, что чеченские агенты ФСБ давно обосновались в Лондоне, Париже, Брюсселе, Гамбурге и так далее. Что, вот, он изготавливал документы для этих людей, изготавливал фальшивые справки о наличии судимости, о полицейских расследованиях, чтобы они могли получить убежище на Западе.

И это всё правда, что этот человек рассказывает, только его можно опознать. Его опознал лучший криминальный корреспондент России Сергей Канев. Это бывший начальник отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом УФСБ по Волгоградской области полковник Петр Самарский. Тоже абсолютно феерический персонаж, история которого началась с того, что он с боссом не поделил хорошенькую сотруднику.

После этого ему, естественно, предъявили обвинения в рэкете, в разводках, крышевании бизнесменов. Что, видимо, было правда, но связано было не с рэкетом и разводками, а вот именно с хорошей сотрудницей.

А потом вы не представляете себе: его арестовали, и он сбежал из машины, в которой его везли. Кстати, человек, который вот так его упустил, потом был найден мертвым. И вот теперь Петр Самарский сидит в Германии и рассказывает про холодную войну Путина.

Есть вообще анекдотичный случай – это Сергей Пугачев, тот самый наконечник чекистского копья, который так хотел именем этого чекистского копья забрать Славнефть, который вмешивался в выборы в Башкирии со словами «Это я знаю, как надо Кремлю», хотя Путин в это время был настроен совсем по-другому. Да? Вот, человек, который хотел быть Сечиным и не стал Сечиным. И теперь он сидит в Лондоне и рассказывает, какой Путин тиран и как он мешает частному бизнесу.

И я, собственно, к чему вот? Два вывода я хочу сказать. Я не знаю, какой компромат у Путина есть на Трампа. Но я знаю, что и у Трампа, и у Британии, и у Америки, и у той же самой Германии есть количество гигантского компромата на Кремль, потому что, конечно, не все, кто бежит, начинает рассказывать вот это по телевизору. Но со всеми беседуют или со всеми можно побеседовать.

И второй важный момент, что когда бегут по каким-то причинам люди идейные, они часто сохраняют верность идеи (вот, коммунисты, исламисты).

Вот, наглядно видно по поведению этих людей, что никакой идеологии в Кремле нет, что это какой-то абсолютный фейк. Вот, если завтра там Пупкин, Васькин или Сурков попросит политубежище, вы представляете, чего они будут рассказывать? Вот, можно верить в коммунизм, в Христа, в Аллаха, но вот нельзя верить в то, что если тырят деньги миллиардами, это и есть патриотизм. Вот это так не работает.

Вот, я много раз задумывалась, какая судьба в истории ждет путинский режим? Вот, по Вороненкову, по Петру Самарскому, по Сергею Пугачеву мы видим, какая судьба в истории ждет этот режим.

Потому что, вот, посмертная судьба Сталина – многие будут поклоняться Сталину. Да? Это величие чудовища. Многие будут поклоняться Мао еще много столетий.

Но вот то, что будет в истории с нынешними нашими ребятами, в общем-то, всё понятно. Потому что, ну, по сравнению с ними там Петр Третий будет просто светоч русской демократии.

А третье, собственно, есть мой личный совет Вороненкову, который, действительно, является реально интересным человеком. Вот, в свое время мы общались с Александром Литвиненко. Человек, который, действительно, имел очень интересную биографию. Человек, который, насколько я понимаю из своих личных впечатлений, действительно, служил в этих лубянских эскадронах смерти. И это знаю я просто от тех людей, которые, скажем, рассказывали мне, как именно Литвиненко их вывозил в лес и заставлял копать могилы.

Причем, я честно скажу, что, к сожалению, это были люди… Как бы сказать? Они вполне заслужили вывоз в лес. Они даже сами от этого не отпирались. Они даже признавались, что это на них оказало некоторое воспитательное действие.

И, вот, Литвиненко имел возможность описать свою реальную биографию, которая, конечно бы, читалась абсолютно как плутовской роман, ну, вот, как биография там Джакомо Казановы или Бенвенуто Челлини. Я не могу сказать, что осталась бы в веках, но, действительно, была бы бестселлером. По крайней мере, в России.

А вместо этого Литвиненко просто поменял знак с плюса на минус, и начал так же, как он абсолютно всякие липовые справочки писал в своем ФСБ, начал писать такие же липовые справочки о Путине, взорвавшем дома, или о том, что Путин – педофил, на страницах в ЧеченПресс. Со словами: «Знаете, вот тут, так сказать, наш агент рассказал, что есть такая бумажка, что есть такая бумажка, что есть такая бумажка». И всё это было абсолютная фигня.

И вот Вороненков сейчас, на мой взгляд, делает ошибку, типичную для афериста. Он рассказывает про Третий Рейх, про Путина-диктатора, и он рассказывает, какой он Вороненков бедный и невинный, и как, значит, его преследовали за то, что он пытался бороться с коррупцией.

Вот, лучшее, что может сделать Вороненков, это реально надиктовать свою биографию. Она будет лучшим обвинением режиму. Настоящую. Со всеми решалами. Со всеми кидками. Со всеми подробностями вот этих смачных переговоров. Вот это, действительно, будет как автобиографию Бенвенуто Челлини, который же не скрывает в своей биографии, что он там людей убивал, что он там разные бяки делал. Представьте себе там Казанова написал бы свою автобиографию, и вместо того, чтобы рассказывать, как он, извиняюсь, девиц трахал, в этой автобиографии бы просто рассказывал, как важно жить добродетельной жизнью. Ну, никто бы не знал имени Джакомо Казановы.

Вот это я к вопросу о Вороненкове. Лучшее, что он может сейчас сделать, это не рассказывать, как его преследовали в России за борьбу с коррупцией, а надиктовать свою настоящую автобиографию, которая, действительно, будет бестселлером и сенсацией.

Еще одна история на этой неделе с резко проснувшимся патриотизмом писателя Захара Прилепина, который не только воспевает Донбасс, но и вдруг собрался на него политруком въехать на белом коне в какой-нибудь близлежащий город. История, которая породила всеобщее изумление, потому что я понимаю, он бы поехал туда в 2014-м году. Но в 2017-м, когда там даже Гиви и Моторолу убили?..

Поэтому начали предлагаться разные толкования этого загадочного поступка. Вот, мой коллега Сергей Пархоменко, на мой взгляд, выдвинул блестящее предположение, что это просто пиар-кампания для его новой книжки. Очень разумное предположение.

Антон Носик выдвинул не менее разумное предположение, когда он напомнил, что когда Россия воевала с Турцией, то, цитирую, «Прилепин оказался в первых рядах недолгой, но шумной войны, на белом коне носился он по просторам Facebook, клеймя и бичуя тех граждан, которые недостаточно активно включаются в борьбу против турецкой экономики. Кто не бойкотирует Турцию, тот национал-предатель, — взывал Прилепин».

И, значит, странно выглядел этот персональный джихад, пока не оказалось, что в это же самое время, вот, когда конфликтовала Москва и Анкара, Константин Малафеев продавал турецким властям свои лоббистские возможности для решения их проблемы с Кремлем. То есть это была такая операция по битью окон, чтобы позвали стекольщика. И вот как раз Захар Прилепин бил окна, а Константин Малафеев, с которым он и вся эта команда очень дружат, они пытались выступать в роли стекольщика.

То есть вот два варианта, да? Что это зачем-то понадобилось Малафееву, и второй вариант, что это просто реклама его собственной книжки. Но мне кажется, что есть еще один простой вариант третий, который не отменяет первых двух.

Дело в том, что, ну, мы видим, что на Донбассе всех поубивали, всех Гиви и Моторол, и все они погибли не в войне, они погибли в криминальных разборках. А чем они были? Они были картинкой. За них воевали серьезные люди.

И вот кому-то в Кремле стукнуло, что пора сменить картинку: «Гиви и Моторолу убрали, теперь картинкой будет Прилепин».

И продолжая то, что я хотела сказать о Прилепине и Донбассе, и о новой пиар-роли Прилепина, который должен сменить неудавшихся Гиви и Моторолу, которых пришлось срочно зачищать.

Ведь, тут еще проблема та, что проект «Донбасс» провалился вообще (от слова «совсем»). Провалился не в смысле создания Новороссии (об этом вообще речи нету), он провалился в смысле создания Донбасса. Потому что, ведь, что такое предполагалось, чтоб был Донбасс в крайнем случае? Чтобы это был такой сектор Газа.

А, вот, опытный эксперимент был проведен в свое время в Южной Осетии, и когда жителей маленького региона лишили всего кроме как возможности воевать против грузинских фашистов и на это получать хоть какие-то деньги, и они начали воевать, хотя, большинство уехало.

И, вот, что такое сектор Газа, что такое Хамас? Ты воюешь против израильских фашистов, а другой работы нет. Чтобы другой работы не появилось, те, кто воюют против израильских фашистов, убивают тех, кто не воюет.

И, вот, в Донбассе предполагалось создать такую горячую точку, в которой, собственно, миллион с лишним, миллион взрослых мужчин (ну, более-менее взрослых), которые… Что они могут делать, если у них нет никакой возможности зарабатывать на жизнь кроме как воевать? Ну, конечно, они будут завоевывать Украину.

А в реальности что получилось? В реальности получилось, что люди из Донбасса стали уезжать и из Донецка, и из Луганска. Уехало где-то миллион 700. А те, которые там остались, они воевать не хотят. То есть предполагалось превратить Донбасс в Организацию освобождения Палестины, для жителей которой был бы единственный вариант – периодически устраивать какие-то военные действия и двинуться на Киев.

А, соответственно, весь проект накрылся, потому что, ну, не поджигается. Потому что это, вот, как к истории с Вороненковым и Самарским. Потому что, да, кричать кричат, ругают украинских фашистов, но это проблема, что, вот, из люмпена, который готов грабить и убивать, ты никогда не составишь настоящего ИГИЛа – должны быть еще и идейные.

И в этом смысле, конечно, я понимаю, что это не спасет проект, но, конечно, Захар Прилепин вместо Гиви и Моторолы – это приятная перемена картинки.

К новостям заокеанским. Генерал Майкл Флинн со скандалом уволился с поста советника национальной безопасности президента Дональда Трампа. Причина – вранье. 29 декабря Флинн в разговоре с российским послом Кисляком обсуждал санкции против России, а сказал, что не обсуждал.

Кто такой генерал Майкл Флинн и чем он прославился? Прежде всего Майкл Флинн был системным противником воинствующего ислама. Это именно стоило ему карьеры в политкорректной администрации Барака Обамы, потому что в апреле 2012 года он был назначен президентом Обамой главой Defense Intelligence Agency, а уже в 2014 году его выперли в отставку.

Если уж говорить конкретней, то именно DIA под руководством генерала Флинна подало в 2012 году доклад, в котором утверждалось, что попытка администрации Обамы создать Объединенный фронт мусульман-суннитов против президента Сирии Асада кончится созданием ИГИЛа.

Вот это абсолютно невероятная история, которая звучит примерно так, что 18 мая 2015 года организация под названием «Judicial Watch» опубликовала ряд документов, которые она получила через судебные иски от Госдепа. И в их числе был вот этот самый доклад, в котором дословно говорилось, что салафиты, Аль-Каида и Мусульманское братство – это главные силы, которые поддерживают оппозицию в Сирии. Что поддержка Западом этой оппозиции самоубийственна. И что это приведет к созданию Исламского государства, опасности для территориальной целостности Ирака… Там слово «Исламское государство» было произнесено.

Очень важный момент, потому что надо сказать, меня всегда перекашивало, когда наши начинали рассуждать, что Обама создал ИГИЛ. И меня, разумеется, по-прежнему перекашивает, если мне скажут, что Обама намеренно создал ИГИЛ. Но вот почитав выдержки из этого доклада, я понимаю, что действия Обамы на Ближнем Востоке своим неожиданным для Обамы, но совершенно закономерным следствием имели появление ИГИЛа не в общем, а в совершенно конкретном смысле. Вот, Флинн предупреждал: «Американские войска уходят из Ирака, территория Ирака будет использована для консолидации».

И это, к сожалению, факт. Вот, есть политика Обамы, которая заключалась в том, что для того, чтобы в мире было тепло, дружба и жвачка, надо извиниться перед всеми тиранами, диктаторами и фанатиками, которые имеют что-то против США.

И, к сожалению, поскольку это была неадекватная картина мира, то каждый раз, когда у правителя в голове неадекватная картина мира, она кончается катастрофой. Только, допустим, когда это правитель Всея Руси, то кончается катастрофой только для России. А если это президент США, это кончается катастрофой для всего мира.

Вот, при Обаме за 8 лет мы наблюдали изменение мирового порядка, возникновение ИГИЛа, волну терактов. И это, к сожалению, не случайность, это закономерность. И в случае ИГИЛ это совершенно конкретный просчет, когда Штаты в попытке выпереть Асада создали ИГИЛ.

Я очень хорошо помню свое изумление в том же самом 2012 году, когда в Сирии взрывались смертники, а по CNN рассказывали, что… Ну, не могу сказать, что они так рассказывали прямо, но вот из сюжета возникало впечатление, что это, типа, взорвался сам Асад, чтобы скомпрометировать мирную демократическую оппозицию. И к слову говоря, только фанатизм ИГИЛа превратил его в международных париев, потому что при минимуме адекватности эти люди сейчас бы давно правили в Сирии. И CNN бы рассказывал, как они там строят демократию. Потому что, ну, посмотрим пример Алеппо, где сидели чуть более умеренные исламисты, которые точно так же отрубали головы и заворачивали всех в паранджи. И ничего, их всё равно продавали как борцов за демократию.

И, вот, за это Флинна выперли, за противодействие этому. К слову говоря, не одного Флинна. Выперли генерала Стэнли Маккристала, командующего объединенной группировкой в Афганистане. Выперли, на минуточку, за то, что он дал интервью журналу «Rolling Stone», и Обаме не понравились некоторые фразы, которые были в статье.

Вы представляете себе, что будет, если президент Трамп уволит какого-нибудь человека, потому что ему не понравилась фраза из интервью?! Атомный взрыв будет! Все скажут: «Тиран! Гитлер!» А Обама уволил. Ничего. Ни одна либеральная собака не тявкнула.

Выперли преемника Маккристала главу ЦРУ Дэвида Петреуса. Причина – у него была журналистка, она писала его биографию, она была заодно его любовницей (они сошлись, вот, на профессиональной почве). Он дал ей материалы. Какие, мы вам не скажем, но они были для служебного пользования.

Да? То есть это было очень неприятно. Людей-то увольняли на самом деле за то, что они были не согласны с внешней политикой Обамы. А писали, что они уволены за то, что они продали секретные материалы любовницам.

И, собственно, вот то, что происходит в мире… Ведь, не только ИГИЛ. Нынешняя политика Кремля – это тоже порождение Обамы. Если б за Грузию мы получили по рукам, не было бы никакой аннексии Крыма. Вот то, что происходит в мире, это, знаете, помните сцену из Стругацких знаменитую, когда человек из будущего пытается вежливо разговаривать с охранником концлагеря? И что говорит охранник? «Быстро мне давай банку варенья». Вот, как только Обама, человек из будущего, реально верующий человек из будущего спрашивал всех хулиганов в мире «Не хотите ли вы варенья?», он слышал: «Хотим! Но к Флинну».

К сожалению, деятельность Флинна этими положительными качествами не ограничилась. Будучи выпертым администрацией Обамы из армии, которой Флинн отдал 33 года жизни, он занялся лоббизмом (таковы вашингтонские правила) в том числе и тех, кого сам же называл главной опасностью для свободного мира. Лоббировал он, в частности, интересы президента Турции Эрдогана, и даже после провалившегося военного переворота опубликовал статью, которая призывала выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена. Работал с Россией. Дал огромное интервью Russia Today. По его собственным словам, это было «paid speaking opportunity» (ему заплатили).

В 2015 году на торжественном ужине в честь десятилетия RT он сидел за столом рядом с тем самым президентом Путиным, которого он сам потом называл «тоталитарным диктатором и громилой». Собственно, это сотрудничество Флинна и погубило, потому что, как я уже сказала, вот, 29 декабря Обама вводит против России санкции за вмешательство в выборы в США. Майкл Флинн в тот же день беседует по телефону с послом РФ Кисляком. Он в этот день беседовал с очень многими людьми по телефону. Сам по себе звонок не был секретный, потому что одной из главных тем была договоренность о будущем телефонном звонке между Путиным и Трампом. Люди, знакомые с записью разговора, утверждают, что тему санкций поднял посол.

А что происходит дальше? Дальше есть первый заместитель министра юстиции Салли Йейтс, которая уже уволена, потому что она ставленник Обамы. Она уволена за противодействие указу об иммиграции.

Есть директор национальной разведки Джеймс Клеппер и директор ЦРУ Джон Бреннан, которые тоже уже уволены. И директор ФБР Джеймс Коми (подчиненные записали их разговор). И вот они собираются вместе и решают, чего надо делать.

Обратите внимание, 3 представителя того, что называется «силовики», плюс примкнувший к ним зам министра юстиции, решают фактически, что надо надавить на Трампа, чтобы он уволил Флинна. А Коми еще считает, что Трампа уведомлять вообще не надо, а надо на этом основании расследовать сношения Трампа с Москвой.

При этом в этом заговоре спецслужб участвует союзная им пресса, потому что у Трампа разговора нету. А у колумниста «The Washington Post» он есть, и он говорит, что есть этот разговор, и задает вопрос, не нарушил ли генерал Флинн закон Логана 1799 года, решение Трулльского собора, который запрещает частным лицам вести переговоры с иностранным правительством?

Вот, соответственно, после этого Белый дом попадается в ловушку, потому что вице-президент Майк Пенс спрашивает Флинна, о чем они разговаривали. Флинн отпирается, говорит «Не было никаких санкций». И вице-президент Пенс это публично заявляет. После этого Йейтс, Коми, Клеппер и Бреннан понимают, что дело в шляпе, они показывают Трампу транскрипт. Флинна увольняют.

И два самых главных соображения. Первое. Заговорщики бесспорно имели повод. Вот, каковы бы ни были заслуги Майкла Флинна перед США, ему а) не следовало врать вице-президенту, б) не надо брать деньги от тех, кого не следует касаться даже в резиновых перчатках.

Ну, вот, да, если деньги RT – это просто деньги за выступление на RT, то что ж такая публичная вербовка агентов влияния?

А второе соображение другое. Ребят, чего там в Америке, с ума посходили? Левые либералы всю жизнь нам рассказывали, какой ужас, когда спецслужбы манипулируют СМИ, когда спецслужбы манипулируют президентом. Они говорили, что это и есть тирания. Они всегда ужасались, когда кто-то кого-то незаконно слушает. Так вот она вам незаконная прослушка и тирания в чистом виде! Вот он большой брат! Вот она манипуляция! Так сказать, это то, на чем стали героями Ассанж и Сноуден. Потому что в нынешней ситуации спецслужбы манипулировали всеми – СМИ, президентом и обществом.

Ну и, собственно, самое главное. Вернемся от президента Дональда Трампа к его неудачливой сопернице Хиллари Клинтон, которая долгое время была Госсекретарем США и в качестве такового распределяла внешнюю политику Америки.

Ближайшей ее помощницей была женщина, которую зовут Хума Абедин. Хума Абедин была гораздо ближе к госсекретарю Клинтон, чем генерал Майкл Флинн к президенту Трампу, она имела неофициальный титул второй дочери Клинтон. Она носила в своей сумочке сотовый телефон Клинтон, регулировала ее график, деловые встречи, переговоры со спонсорами. Была без преувеличения «второе я» Хиллари Клинтон, и к 2012 году госпожа Абедин трудилась на четырех работах. Она была личным помощником Клинтон, одновременно она работала в Госдепе, одновременно она работала в Фонде Клинтонов, одновременно она работала на частную лоббистскую компанию Teneo.

Прошу прощения, но такая ситуация, в общем, создает возможности для системной коррупции, которая, мягко говоря, превосходит по размеру мелочи вроде виолончелиста Ролдугина. При этом красавица и умница госпожа Абедин, экс-супруга конгрессмена Энтони Вейнера до 18-ти лет жила в Саудовской Аравии. В 18 лет она поступила в The George Washington University, оттуда сразу устроилась интерном в Белый дом. А родители Абедин при этом не были уроженцами Саудовской Аравии – они переехали в Саудовскую Аравию по своим идеологическим убеждениям, когда Хуме было 2 года.

Ее отец учредил в 1969 году «Journal of Muslim Minority Affairs», журнал мусульманских меньшинств. После его смерти издателем журнала стала его жена, в журнале печатались разные статьи о том, как нехорошие американцы сами виноваты в 11 сентября, статьи о правильном понимании роли женщины в исламе. Разумеется, никто не должен отвечать за родителей. Такой бекграунд, наоборот, делал госпожу Абедин бесценным приобретением для администрации Обамы.

Ну, в конце концов, кто может лучше знать мышление исламистов, нежели молодая красавица, которая выросла в семье, которая эмигрировала по своим убеждениям в Саудовскую Аравию?

Проблема в том, что госпожа Абедин не отказывалась от семьи. Более того, в течение 12 лет она значилась редактором вот этого самого журнала, который рассказывал о правильном понимании 11 сентября. Она организовывала визит Хиллари Клинтон в Саудовскую Аравию, визит, в ходе которого как раз яростная защитница прав женщин Клинтон во время своего выступления перед саудовскими леди умудрилась ни слова не сказать о нарушениях их самых элементарных прав в этом государстве.

Фонд госпожи Клинтон получил от Саудовской Аравии 100 миллионов пожертвований. Из речи госсекретаря США при этом исчезло словосочетание «исламский экстремизм». Разумеется, меньше всего госпожу Абедин и госпожу Клинтон можно заподозрить в исламистских симпатиях. Я думаю, что тут просто всё касалось материальных соображений и денег спонсоров. Но факт фактом. В течение многих лет альтер-эго Хиллари Клинтон, консультантом по Ближнему Востоку был человек, который состоял с исламистами в значительно более тесных отношениях, чем Майкл Флинн с русскими.

В 2012 году даже 5 республиканских членов Конгресса написали письмо, которое выражало опасения по поводу связей членов семьи Хумы Абедин с агентами и дочерними организациями Мусульманского братства. Но либеральная пресса это письмо заклеймила как теорию заговора и паранойю.

Так вот я к тому, что правила-то должны быть для всех одни. Советнику президента США по национальной безопасности не стоит за деньги давать интервью RT – это вполне достаточная причина для профессиональной дисквалификации. Однако, в таком случае помощнику госсекретаря тоже нельзя в течение 8-ми лет значиться редактором журнала, который объясняет, что американцы сами виноваты в 11 сентября. Нельзя и точка. А всё остальное – дальше.

К тому же, понимаете, мне, все-таки, трудно отделаться от мысли, что настоящей причиной кампании против Флинна были, все-таки, не его политически неприличный разговор с Кисляком. И даже не желание достать через Флинна Трампа. И даже не просто его критика политики президента Обамы, которая, вот, за 8 лет кончилась появлением ИГИЛа, той самой политики, в формировании которой на правах бесценного эксперта участвовала Хума Абедин. А совершенно конкретные вещи, потому что… Вы понимаете, вот сейчас очень много людей в американском ЦРУ…

Помните скандал Иран-контрас? Так если речь идет о том, что некоторые люди способствовали объединению суннитской оппозиции, конкретно вели переговоры на земле, конкретно это планировали, и есть конкретный человек генерал Флинн, который предупреждал, что это произойдет, и этот генерал Флинн сейчас стал советником по национальной безопасности, как вы думаете, как себя чувствуют эти люди? На что они готовы пойти, чтобы генерал Флинн перестал быть советником по национальной безопасности? Это их шкуры, это их карьеры.

Это важный момент, потому что мы видим, что выборы Трамп выиграл, а избирательная кампания против него продолжается. Продолжается тотальная война, объявленная этому выбору избирателей, а) госаппаратом, который остался от Обамы, б) либеральными СМИ, то есть почти всеми СМИ, которые любой шаг Трампа интерпретируют как провальный.

Совершенно грандиозный текст опубликовал очень уважаемый мною Константин Сонин на «Эхе Москвы». Текст издевается над тем, что Трамп сказал «Россия должна вернуть Крым Украине». Вот, мол, какой дурак! Вот, мол, какой слон в посудной лавке!

Грандиозный совершенно текст. То есть получается, что если Трамп ничего не говорит, что Россия должна вернуть Крым, это значит, что он шпион Кремля. А если он говорит, что Крым надо вернуть, то он дебил и верхоблюд, и администрация Обамы себе такого не позволяла.

Это, знаете, как в «Молоте ведьм». Если пытуемая ведьма дико кричит и вращает глазами по комнате, то она ищет дьявола. А если она уставилась ими в одну точку, значит, она его нашла. Если Трамп не говорит, что Крым надо вернуть, он русский шпион. Если он говорит, значит, он слон в посудной лавке.

Вот другой прекрасный текст опубликовал Пархоменко. Действительно, очень смешно, как Трамп ошибся на своей конференции капитально и чего-то там понес о самой большой победе в коллегии выборщиков, что было элементарно не так.

Только маленькая деталь. На этой пресс-конференции Трамп объявил войну прессе. Он сказал, что вы занимаетесь тем, что называется fake news, фейковые новости, что вы рассказываете, чего нет, что Россия – это фейковые новости. Что вы делаете всё, чтобы соврать.

И по итогам этой пресс-конференции, по крайней мере, по опросу Fox News получается, что 45% верят Трампу, а 42% верят прессе.

И эта пресс-конференция – это, действительно, был типичный Трамп, который очень часто прав в основном. Его очень трудно сбить. Он простой человек, он не мудреный человек, он не изощренный человек (Трамп), кстати, не интеллектуал в отличие от Обамы. И потому, что он простой, он очень хорошо знает некие базовые вещи, которые он говорит и повторяет, и всё время их бьет как по головке гвоздя. И часто очень ошибается в деталях.

Было бы, конечно, очень здорово, если бы он не ошибался в этих деталях, потому что он периодически совершает чудовищные ляпы. Но, в основном, он говорит по существу.

И, собственно, это я к чему говорю? Потому что за нынешнюю итерацию я как раз спокойна. Потому что ни при каких обстоятельствах Трамп не станет диктатором, потому что в какой-то мере это, действительно, бесспорно хорошо, когда пресса против президента, потому что при Бараке Обаме она его только что не облизывала.

А, вот, что должно реально пугать людей, это следующая каденция, которая случится в Америке через 4, а скорее 8 лет. Потому что есть экономика. Экономика постиндустриальная заключается в том, что сидящих на пособиях в связи с постиндустриальной экономикой будет всё больше. Потому что есть демография. Демография заключается в том, что сидящие на пособиях размножаются быстрее. И потому что есть понимание, что уже сейчас есть человек, который мог бы выиграть у Трампа, и этот человек не Клинтон, это условный Сандерс. И следующая каденция в Америке – это условный Сандерс. А дальше уже может начаться процесс необратимый, потому что когда коммунисты и социалисты приходят к власти после правых, они власть не отдают из самых лучших побуждений.

И это очень жалко, потому что… Понимаете, Америка – пример для всего мира не потому, что ею правил Обама и борцы против дискриминации, а потому что у нее великая экономика. А эту экономику создали не борцы за феминизм и не борцы за беспрепятственный приезд в США всяких Джохаров Царнаевых.

Вот, знаете, я когда отдыхаю, чтоб ничего не делать, я люблю читать Эрл Стэнли Гарднера. И… Ну, это совсем пустые книжки, но когда читаешь, поразительное ощущение, что вот эти книжки о лихорадочной активности бизнесменов, предпринимателей, адвокатов писались тогда, когда у нас в России закалялась сталь и мы строили светлое будущее. А вот это была страна, где каждый мог стать предпринимателем. И эта страна в результате построила экономику такую богатую, что она позволила развиться и паразитировать на себе вот этой группе интересов.

И не факт, что эта группа интересов, смертельно испуганная тем, что сейчас происходит в Америке, через 8 лет не постарается сделать так, чтобы больше никогда правые не пришли к власти.

Ну, и, собственно, последняя история, о которой я хочу сказать. Вот на этой неделе был день Святого Валентина. И я как-то подумала. Знаете, как странно? Вот, у нас в России есть официальные праздники, от которых несет казенщиной – там, 8 марта, был еще какой-то День независимости России от поляков, который предполагалось праздновать как День национального единства и согласия. Он вообще не прижился и даже никто не помнит, о чем это национальное единство и согласие. Но, вот, Святой Валентин, ну, Хэллоуин, прелестные западные праздники в нашей высокодуховной России, которая так якобы против Запада, внезапно приживаются и становятся народными. И Святой Валентин начинает вытеснять Международный женский день.

На мой взгляд, это совершенно прекрасный симптом. Это прекрасный симптом о том, что, несмотря на всю спущенную сверху риторику, о том, что Россия духовная, а Запад растленный, о том, что мы в кольце врагов, о том, что мы должны пожертвовать своими штанами и своими экономическими интересами ради того, чтобы Россия была великой, несмотря на это, Россия интегрируется именно с Западом, и она начинает праздновать именно Святого Валентина и Хэллоуин, как против этого ни протестуют депутаты Госдумы.

Всего лучшего, до встречи через неделю.

Добрый вечер. Юлия Латынина передаче «Код доступа» на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

В Малайзии убит Ким Чон Нам, сводный брат великого лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Убийство произошло при феерических обстоятельствах – там было аж шесть агентов, девушки, яд, отравленные иглы на стойке регистрации аэропорта. В общем, всё как в лучших голливудских боевиках.

Напомню краткий жизненный путь этого человека. Это старший сын прежнего великого лидера и вождя, великого учителя Чучхе Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим, незаконный. Потому что Ким Чен Ир как в песне «Всё могут короли» не посмел жениться по любви. И несмотря на то, что он любил эту актрису, он вступил по настоянию отца в брак с другой женщиной династический, которая была дочкой высокопоставленного военнослужащего. Как это ни удивительно, актрису не расстреляли. Видимо, просто потому, что она сбежала в СССР.

Мальчика почему-то тоже не расстрелял, что даже странно по северокорейским порядкам. А воспитывал его дядя Чан Сон Тхек, который считался одним из самых влиятельных людей в стране и, естественно, несколько лет назад тоже был расстрелян.

Ким Чон Нам погорел на том, что где-то в 2000-х годах по фальшивому паспорту он пытался посмотреть Диснейленд в Японии. Надо сказать, что это было обычное дело для северокорейской элиты. Конечно, понятно, что Диснейленд – это буржуазный разврат, к которому нельзя допускать простых корейцев. Но с другой стороны, вот, сама элита в качестве высшего способа достижения нирваны это, конечно, Диснейленды или казино.

Потому что еще другая была история с Ким Чон Намом, что он играл в казино в Макао, а платил там фальшивыми долларами. Я напомню, что считается, что производство фальшивых долларов, а также наркотиков – это один из главных способов заработка для северокорейской элиты. Заодно они совмещают приятное с полезным, с борьбой с растленным Западом.

И вот вы будете смеяться, этот прекрасный человек, чье представление о безграничных возможностях включало возможность играть в казино фальшивыми деньгами и посещение Диснейленда в Японии, начал критиковать даже режим, после казни дяди особенно. Что, собственно, не мешало ему распоряжаться миллионами, которые Северная Корея держит за границей, и, как говорят, это-то его и погубило. Не столько критика режима, сколько тот факт, что борьба за бабки, лежащие за границей.

И вот смотришь на этот цирк с конями, на этих ничтожных людишек, которые погубили экономику страны, которые живут тем, что печатают фальшивые доллары и продают кокаин, у которых народ живет на подножном корме, на приусадебном сельском хозяйстве и тем спасается от голода… Зато к великому вождю построен 10-километровый воздуховод из соснового бора.

И думаешь при этом. А вот интересно, что думает о своей стране корейская элита и рядовые корейцы? И я думаю, что они, конечно, думают, что они великие, что они всех поставили на колени. Что, вот, великий вождь и учитель сказал, что сейчас он, как бы, бахнет по Южной Корее, что против, конечно, них все воюют, что они недавно запустили свою великую ракету. Ну и, конечно, да, бывают какие-то расстрелы, бывает какая-то коррупция. Но это же национальные традиции, это не как на прогнившем Западе. Зато у них есть Чучхе, зато у них есть духовность.

И вот при всем этом Чучхе вся жизненная цель этой элиты – это выехать в Диснейленд и поиграть фальшивыми деньгами в казино в Макао. То есть эти люди не понимают, что они для мира прежде всего посмешище. Маленькое, грязное, смешное посмешище. И что те вещи, которые их элите представляются венцом творения (ну, вот, вроде выезда в Диснейленд), на Западе являются или обыденностью (как тот же самый Диснейленд, доступный самому рядовому человеку), или преступлением как то же самое фальшивомонетчество.

И о российских Ким Чон Намах на Телецком озере. Вот уже вторую неделю ищут упавший туда вертолет Робинсон. И честно скажу, я даже не заметила эту историю (так мало ей придали значения в российских СМИ), пока вот как раз не сообразила, что этот вертолет, который разбился, был вертолет, который принадлежал Анатолию Банных. Это бывший вице-премьер Республики Алтай, это местный олигарх, такой Остап Бендер вместе с героями О’Генри. Жил он, конечно, как летал. А летал он, представьте себе, так, что это уже третья его авиакатастрофа.

О первой его авиакатастрофе Банных мне рассказывал сам. Он тоже сверзился с того же самого Робинзона в Тайгу, и шел чуть ли не неделю, питаясь шишками.

Вторая прогремела на всю страну, потому что она была в 2009 году и, собственно, была причиной тогда моего к нему интереса, потому что тогда вертолет, в котором они навернулись, разбился вместе с полпредом Косопкиным.

Банных и еще несколько человек выжили, Косопкин помер. Обстоятельства этой авиакатастрофы были совершенно скандальные, очень широко обсуждались в верхах. И, собственно, вот, история об этой авиакатастрофе как ворота Расёмон разветвляется на несколько историй.

Одна история заключается в том, что, как у них было написано в документах, они полетели чего-то там геологоразведовать. На самом деле, все знали, что полетели они охотиться на краснокнижных архаров. Собственно, специальностью Анатолия Банных было превращение такого рода высокопоставленных охот в активы, в газеты, пароходы и прочее. Это была обычная чиновничья забава людей, которые знали, что закон им не писан, и которые всегда думают, что закон, который им не писан, включает также и законы физики. Они всегда думали, что могут дать взятку всемирному тяготению. Они всегда думали, что могут регулировать через какого-нибудь Банных вопросы с траекторией пули.

Дело было, видимо, так. Что они охотились на архаров с вертолета, и стреляли с вертолета (что категорически запрещено). Мое представление заключается в том, что кто-то из этих людей (Косопкин или еще кто-то) попросту прострелил в приборную доску. Там просто по-другому не получается, что произошло с вертолетом. Сразу скажу, что в отчете МАК было написано другое – что они забили баранов и стали их пытаться поднимать со склона, и вертолет задел склон. Значит, Банных в этот момент стоял на земле уже (он не пострадал). И удивительно в этой авиакатастрофе было то, что одно раздолбайство налезло на другое. Потому что они предоставили фальшивый маршрут этого вертолета – никто не знал, где его искать, потому что они полетели бить архаров, они, естественно, не написали, что они полетели бить архаров.

У них был аварийный маячок, который можно было в вертолете включить элементарно – они не знали, как он включается, несмотря на то, что, как я уже сказала, Банных был любитель-вертолетчик.

И, вот, они там мерзли, отогревая друг друга сковородками, как мне рассказывал Банных. В этот момент полреспублики их искало. А самое удивительное, что, как говорят злые языки, с ними должен был лететь еще и глава Республики Алтай Бердников, но так он насосался, что был нетранспортабелен и, соответственно, не оказался в самолете.

А, вот, когда их нашли… А Косопкин к этому времени уже умер...просто подошел МЧСовец и включил маячок, и вертолет запищал.

Есть еще одна вещь в этой авиакатастрофе, которая, я думаю, что это было так. Я думаю, что их видели алтайцы. Вот, просто чабан, который видел, что сверзился самолет, и ничего не сказал, потому что он был возмущен убийством архаров, вот этим полным беспределом чиновников, которые делают чего хотят. И потом это была какая-то священная гора, на которой вообще нельзя было охотиться.

В общем, в итоге всё дело замяли. Разумеется, по республике гуляли какие-то фантастические легенды, что архаров было не 3, а 20, что людьми пожертвовали, потому что в это время уничтожали следы преступления, что там еще унесли с этого места трупы проституток.

Такие легенды всегда рождаются не потому, что они правда, а потому что, вот, когда мутно, рождаются легенды. Вот, в мутном озере рождаются легенды.

И вот эта история, хотя ее и замяли, она стоила Банных бизнеса, она стоила ему вице-премьерства. Потому что, как я уже сказала, он был хозяин республики. И его ободрали как липку. Это важно. Но не посадили.

Вот, когда у нас очень часто говорят, это такая новая тоже российская примета. Если ты авантюрист и ты затесался в уголовное дело и вышел сухим из воды, это не значит, что тебя не ободрали. Потому что у нас сейчас, когда человек выходит сухим из воды, так это значит, что потому, что с него даже каждую капельку воды этой отсосали разные силовики. Потому что это же такой случай для них покормиться.

Все остались на месте, включая Бердникова. И вот третий раз с концами уже в Телецкое озеро.

Это очень характерная судьба, потому что, как я уже сказала, эти люди – они нарушают не только законы Российской Федерации, они искренне уверены, что они могут нарушать законы физики. При этом они даже не могут совладать с той техникой, которой они пользуются, да? То есть, например, если ты один раз уже сверзился на вертолете, ну, например, надо хотя бы знать, как включается аварийный маячок в этом вертолете – вдруг ты сверзишься во второй раз.

И, конечно, третья история, да? Три раза человек падал на вертолете. Вы будете смеяться: когда мы тогда с ним общались, Анатолий Банных меня пригласил полетать на его вертолете. Я подумала: «Боже мой! Господин Банных, ну, кто же с вами будет летать? Это же опасно для жизни». Летали! Летали и разбились.

И вот на этой неделе еще одним авантюристом в России стало меньше. По счастью, он не разбился, он просто поехал на Украину. Денис Вороненков, депутат Государственной Думы. Его жена, тоже бывший депутат Государственной Думы, Мария Максакова, оперная певица. Уехали на Украину, получили там гражданство Украины. Вороненков дал показания по делу Януковича, наговорил 7 бочек арестантов, сравнил Россию с нацистской Германией, сказал, что хочет жить не по лжи.

И всё это делал, внимание, тот самый человек, который еще летом 2016 года обращался к министру связи Николаю Никифорову с просьбой запретить игру Pokemon GO из-за то, что, цитирую, «с помощью видеоигр органы, ответственные за ведение психологической войны США, пытаются сформировать образ будущей войны, максимально соответствующий целям и интересам Вашингтона».

Я вам рекомендую блестящую статью Романа Анина в «Новой газете», где биография этого Остапа Бендера и героя О’Генри описывается достаточно подробно, и, кстати, достаточно беззлобно.

На самом деле, биография господина Вороненкова у меня вызывает скорее восхищение, потому что, да, диагноз, конечно, понятен, это решала, это ловкач, на котором пробы негде ставить. Там у Анина приводятся какие-то фантастические подробности, как он устроился в ФСКН при более чем сомнительной биографии. Как он решал? Что он решал? Что такое решала? А понятно, что такое решала. Если ты друг решала, у тебя возникнут проблемы, которые решала предложит тебе решить. Вернее, он скажет, что у тебя есть проблемы, потом он их создаст, потом он их решит, и в ходе этого решения твой бизнес окажется у решалы. Но, слава богу, ты будешь на свободе.

И когда я читала эту статью, мне стало очень жалко, потому что я подумала, что вот такие люди в США – они, ну, становились… Да? Это были те люди, которые искали золото, это были те люди, которые становились Рокфеллерами. В Средние века такие люди становились завоевателями, а у нас они становятся решалами и ловкачами просто потому, что это самое выгодное.

Вот, просто арифметически в современной путинской атмосфере… Понятно, что зачем создавать, если гораздо выгоднее отнимать? Это абсолютно без обиды, еще раз повторяю, это не вопрос каких-то моральных принципов человека. Это вопрос выгодной бизнес-стратегии. Выгоднее всего обзавестись административным бизнес-ресурсом, и с его помощью проворачивать всякие истории.

И, соответственно, чтобы отнимать, надо произносить, вот, все эти слова – «партия», «отечество», «борьба с Америкой», «с покемонами», «Крым наш». А, конечно, когда человек заигрался и оказывается в итоге какая-то из его комбинаций не выгорела, то тогда, наоборот, начинаются слова, что, значит, диктатура, Третий Рейх, тоталитарный режим, стыдно, хочу жить не по лжи. Всё меняется на 180 градусов.

И обращаю внимание, что, собственно, очень много таких персонажей за последнее время. Вот, был главный российский допинг-мейстер Родченков. Сбежал, и разоблачает допинг. Вот только что немецкое телевидение показало фильм, где некий бывший агент ФСБ рассказывает о том, как он засылал в Германию своих чеченских агентов. Это был фильм Эдмонда Коха «Холодная война Путина», главным героем которого был некий сотрудник Игорь, который 20 лет служил российскому государству, и, вот, теперь из-за мук совести решил рассказать о тайных операциях ФСБ в Европе.

А, причем, он, действительно, рассказывал много важных вещей, которые, я думаю, более-менее являются правдой. Он рассказывал, что чеченские агенты ФСБ давно обосновались в Лондоне, Париже, Брюсселе, Гамбурге и так далее. Что, вот, он изготавливал документы для этих людей, изготавливал фальшивые справки о наличии судимости, о полицейских расследованиях, чтобы они могли получить убежище на Западе.

И это всё правда, что этот человек рассказывает, только его можно опознать. Его опознал лучший криминальный корреспондент России Сергей Канев. Это бывший начальник отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом УФСБ по Волгоградской области полковник Петр Самарский. Тоже абсолютно феерический персонаж, история которого началась с того, что он с боссом не поделил хорошенькую сотруднику.

После этого ему, естественно, предъявили обвинения в рэкете, в разводках, крышевании бизнесменов. Что, видимо, было правда, но связано было не с рэкетом и разводками, а вот именно с хорошей сотрудницей.

А потом вы не представляете себе: его арестовали, и он сбежал из машины, в которой его везли. Кстати, человек, который вот так его упустил, потом был найден мертвым. И вот теперь Петр Самарский сидит в Германии и рассказывает про холодную войну Путина.

Есть вообще анекдотичный случай – это Сергей Пугачев, тот самый наконечник чекистского копья, который так хотел именем этого чекистского копья забрать Славнефть, который вмешивался в выборы в Башкирии со словами «Это я знаю, как надо Кремлю», хотя Путин в это время был настроен совсем по-другому. Да? Вот, человек, который хотел быть Сечиным и не стал Сечиным. И теперь он сидит в Лондоне и рассказывает, какой Путин тиран и как он мешает частному бизнесу.

И я, собственно, к чему вот? Два вывода я хочу сказать. Я не знаю, какой компромат у Путина есть на Трампа. Но я знаю, что и у Трампа, и у Британии, и у Америки, и у той же самой Германии есть количество гигантского компромата на Кремль, потому что, конечно, не все, кто бежит, начинает рассказывать вот это по телевизору. Но со всеми беседуют или со всеми можно побеседовать.

И второй важный момент, что когда бегут по каким-то причинам люди идейные, они часто сохраняют верность идеи (вот, коммунисты, исламисты).

Вот, наглядно видно по поведению этих людей, что никакой идеологии в Кремле нет, что это какой-то абсолютный фейк. Вот, если завтра там Пупкин, Васькин или Сурков попросит политубежище, вы представляете, чего они будут рассказывать? Вот, можно верить в коммунизм, в Христа, в Аллаха, но вот нельзя верить в то, что если тырят деньги миллиардами, это и есть патриотизм. Вот это так не работает.

Вот, я много раз задумывалась, какая судьба в истории ждет путинский режим? Вот, по Вороненкову, по Петру Самарскому, по Сергею Пугачеву мы видим, какая судьба в истории ждет этот режим.

Потому что, вот, посмертная судьба Сталина – многие будут поклоняться Сталину. Да? Это величие чудовища. Многие будут поклоняться Мао еще много столетий.

Но вот то, что будет в истории с нынешними нашими ребятами, в общем-то, всё понятно. Потому что, ну, по сравнению с ними там Петр Третий будет просто светоч русской демократии.

А третье, собственно, есть мой личный совет Вороненкову, который, действительно, является реально интересным человеком. Вот, в свое время мы общались с Александром Литвиненко. Человек, который, действительно, имел очень интересную биографию. Человек, который, насколько я понимаю из своих личных впечатлений, действительно, служил в этих лубянских эскадронах смерти. И это знаю я просто от тех людей, которые, скажем, рассказывали мне, как именно Литвиненко их вывозил в лес и заставлял копать могилы.

Причем, я честно скажу, что, к сожалению, это были люди… Как бы сказать? Они вполне заслужили вывоз в лес. Они даже сами от этого не отпирались. Они даже признавались, что это на них оказало некоторое воспитательное действие.

И, вот, Литвиненко имел возможность описать свою реальную биографию, которая, конечно бы, читалась абсолютно как плутовской роман, ну, вот, как биография там Джакомо Казановы или Бенвенуто Челлини. Я не могу сказать, что осталась бы в веках, но, действительно, была бы бестселлером. По крайней мере, в России.

А вместо этого Литвиненко просто поменял знак с плюса на минус, и начал так же, как он абсолютно всякие липовые справочки писал в своем ФСБ, начал писать такие же липовые справочки о Путине, взорвавшем дома, или о том, что Путин – педофил, на страницах в ЧеченПресс. Со словами: «Знаете, вот тут, так сказать, наш агент рассказал, что есть такая бумажка, что есть такая бумажка, что есть такая бумажка». И всё это было абсолютная фигня.

И вот Вороненков сейчас, на мой взгляд, делает ошибку, типичную для афериста. Он рассказывает про Третий Рейх, про Путина-диктатора, и он рассказывает, какой он Вороненков бедный и невинный, и как, значит, его преследовали за то, что он пытался бороться с коррупцией.

Вот, лучшее, что может сделать Вороненков, это реально надиктовать свою биографию. Она будет лучшим обвинением режиму. Настоящую. Со всеми решалами. Со всеми кидками. Со всеми подробностями вот этих смачных переговоров. Вот это, действительно, будет как автобиографию Бенвенуто Челлини, который же не скрывает в своей биографии, что он там людей убивал, что он там разные бяки делал. Представьте себе там Казанова написал бы свою автобиографию, и вместо того, чтобы рассказывать, как он, извиняюсь, девиц трахал, в этой автобиографии бы просто рассказывал, как важно жить добродетельной жизнью. Ну, никто бы не знал имени Джакомо Казановы.

Вот это я к вопросу о Вороненкове. Лучшее, что он может сейчас сделать, это не рассказывать, как его преследовали в России за борьбу с коррупцией, а надиктовать свою настоящую автобиографию, которая, действительно, будет бестселлером и сенсацией.

Еще одна история на этой неделе с резко проснувшимся патриотизмом писателя Захара Прилепина, который не только воспевает Донбасс, но и вдруг собрался на него политруком въехать на белом коне в какой-нибудь близлежащий город. История, которая породила всеобщее изумление, потому что я понимаю, он бы поехал туда в 2014-м году. Но в 2017-м, когда там даже Гиви и Моторолу убили?..

Поэтому начали предлагаться разные толкования этого загадочного поступка. Вот, мой коллега Сергей Пархоменко, на мой взгляд, выдвинул блестящее предположение, что это просто пиар-кампания для его новой книжки. Очень разумное предположение.

Антон Носик выдвинул не менее разумное предположение, когда он напомнил, что когда Россия воевала с Турцией, то, цитирую, «Прилепин оказался в первых рядах недолгой, но шумной войны, на белом коне носился он по просторам Facebook, клеймя и бичуя тех граждан, которые недостаточно активно включаются в борьбу против турецкой экономики. Кто не бойкотирует Турцию, тот национал-предатель, — взывал Прилепин».

И, значит, странно выглядел этот персональный джихад, пока не оказалось, что в это же самое время, вот, когда конфликтовала Москва и Анкара, Константин Малафеев продавал турецким властям свои лоббистские возможности для решения их проблемы с Кремлем. То есть это была такая операция по битью окон, чтобы позвали стекольщика. И вот как раз Захар Прилепин бил окна, а Константин Малафеев, с которым он и вся эта команда очень дружат, они пытались выступать в роли стекольщика.

То есть вот два варианта, да? Что это зачем-то понадобилось Малафееву, и второй вариант, что это просто реклама его собственной книжки. Но мне кажется, что есть еще один простой вариант третий, который не отменяет первых двух.

Дело в том, что, ну, мы видим, что на Донбассе всех поубивали, всех Гиви и Моторол, и все они погибли не в войне, они погибли в криминальных разборках. А чем они были? Они были картинкой. За них воевали серьезные люди.

И вот кому-то в Кремле стукнуло, что пора сменить картинку: «Гиви и Моторолу убрали, теперь картинкой будет Прилепин».

И продолжая то, что я хотела сказать о Прилепине и Донбассе, и о новой пиар-роли Прилепина, который должен сменить неудавшихся Гиви и Моторолу, которых пришлось срочно зачищать.

Ведь, тут еще проблема та, что проект «Донбасс» провалился вообще (от слова «совсем»). Провалился не в смысле создания Новороссии (об этом вообще речи нету), он провалился в смысле создания Донбасса. Потому что, ведь, что такое предполагалось, чтоб был Донбасс в крайнем случае? Чтобы это был такой сектор Газа.

А, вот, опытный эксперимент был проведен в свое время в Южной Осетии, и когда жителей маленького региона лишили всего кроме как возможности воевать против грузинских фашистов и на это получать хоть какие-то деньги, и они начали воевать, хотя, большинство уехало.

И, вот, что такое сектор Газа, что такое Хамас? Ты воюешь против израильских фашистов, а другой работы нет. Чтобы другой работы не появилось, те, кто воюют против израильских фашистов, убивают тех, кто не воюет.

И, вот, в Донбассе предполагалось создать такую горячую точку, в которой, собственно, миллион с лишним, миллион взрослых мужчин (ну, более-менее взрослых), которые… Что они могут делать, если у них нет никакой возможности зарабатывать на жизнь кроме как воевать? Ну, конечно, они будут завоевывать Украину.

А в реальности что получилось? В реальности получилось, что люди из Донбасса стали уезжать и из Донецка, и из Луганска. Уехало где-то миллион 700. А те, которые там остались, они воевать не хотят. То есть предполагалось превратить Донбасс в Организацию освобождения Палестины, для жителей которой был бы единственный вариант – периодически устраивать какие-то военные действия и двинуться на Киев.

А, соответственно, весь проект накрылся, потому что, ну, не поджигается. Потому что это, вот, как к истории с Вороненковым и Самарским. Потому что, да, кричать кричат, ругают украинских фашистов, но это проблема, что, вот, из люмпена, который готов грабить и убивать, ты никогда не составишь настоящего ИГИЛа – должны быть еще и идейные.

И в этом смысле, конечно, я понимаю, что это не спасет проект, но, конечно, Захар Прилепин вместо Гиви и Моторолы – это приятная перемена картинки.

К новостям заокеанским. Генерал Майкл Флинн со скандалом уволился с поста советника национальной безопасности президента Дональда Трампа. Причина – вранье. 29 декабря Флинн в разговоре с российским послом Кисляком обсуждал санкции против России, а сказал, что не обсуждал.

Кто такой генерал Майкл Флинн и чем он прославился? Прежде всего Майкл Флинн был системным противником воинствующего ислама. Это именно стоило ему карьеры в политкорректной администрации Барака Обамы, потому что в апреле 2012 года он был назначен президентом Обамой главой Defense Intelligence Agency, а уже в 2014 году его выперли в отставку.

Если уж говорить конкретней, то именно DIA под руководством генерала Флинна подало в 2012 году доклад, в котором утверждалось, что попытка администрации Обамы создать Объединенный фронт мусульман-суннитов против президента Сирии Асада кончится созданием ИГИЛа.

Вот это абсолютно невероятная история, которая звучит примерно так, что 18 мая 2015 года организация под названием «Judicial Watch» опубликовала ряд документов, которые она получила через судебные иски от Госдепа. И в их числе был вот этот самый доклад, в котором дословно говорилось, что салафиты, Аль-Каида и Мусульманское братство – это главные силы, которые поддерживают оппозицию в Сирии. Что поддержка Западом этой оппозиции самоубийственна. И что это приведет к созданию Исламского государства, опасности для территориальной целостности Ирака… Там слово «Исламское государство» было произнесено.

Очень важный момент, потому что надо сказать, меня всегда перекашивало, когда наши начинали рассуждать, что Обама создал ИГИЛ. И меня, разумеется, по-прежнему перекашивает, если мне скажут, что Обама намеренно создал ИГИЛ. Но вот почитав выдержки из этого доклада, я понимаю, что действия Обамы на Ближнем Востоке своим неожиданным для Обамы, но совершенно закономерным следствием имели появление ИГИЛа не в общем, а в совершенно конкретном смысле. Вот, Флинн предупреждал: «Американские войска уходят из Ирака, территория Ирака будет использована для консолидации».

И это, к сожалению, факт. Вот, есть политика Обамы, которая заключалась в том, что для того, чтобы в мире было тепло, дружба и жвачка, надо извиниться перед всеми тиранами, диктаторами и фанатиками, которые имеют что-то против США.

И, к сожалению, поскольку это была неадекватная картина мира, то каждый раз, когда у правителя в голове неадекватная картина мира, она кончается катастрофой. Только, допустим, когда это правитель Всея Руси, то кончается катастрофой только для России. А если это президент США, это кончается катастрофой для всего мира.

Вот, при Обаме за 8 лет мы наблюдали изменение мирового порядка, возникновение ИГИЛа, волну терактов. И это, к сожалению, не случайность, это закономерность. И в случае ИГИЛ это совершенно конкретный просчет, когда Штаты в попытке выпереть Асада создали ИГИЛ.

Я очень хорошо помню свое изумление в том же самом 2012 году, когда в Сирии взрывались смертники, а по CNN рассказывали, что… Ну, не могу сказать, что они так рассказывали прямо, но вот из сюжета возникало впечатление, что это, типа, взорвался сам Асад, чтобы скомпрометировать мирную демократическую оппозицию. И к слову говоря, только фанатизм ИГИЛа превратил его в международных париев, потому что при минимуме адекватности эти люди сейчас бы давно правили в Сирии. И CNN бы рассказывал, как они там строят демократию. Потому что, ну, посмотрим пример Алеппо, где сидели чуть более умеренные исламисты, которые точно так же отрубали головы и заворачивали всех в паранджи. И ничего, их всё равно продавали как борцов за демократию.

И, вот, за это Флинна выперли, за противодействие этому. К слову говоря, не одного Флинна. Выперли генерала Стэнли Маккристала, командующего объединенной группировкой в Афганистане. Выперли, на минуточку, за то, что он дал интервью журналу «Rolling Stone», и Обаме не понравились некоторые фразы, которые были в статье.

Вы представляете себе, что будет, если президент Трамп уволит какого-нибудь человека, потому что ему не понравилась фраза из интервью?! Атомный взрыв будет! Все скажут: «Тиран! Гитлер!» А Обама уволил. Ничего. Ни одна либеральная собака не тявкнула.

Выперли преемника Маккристала главу ЦРУ Дэвида Петреуса. Причина – у него была журналистка, она писала его биографию, она была заодно его любовницей (они сошлись, вот, на профессиональной почве). Он дал ей материалы. Какие, мы вам не скажем, но они были для служебного пользования.

Да? То есть это было очень неприятно. Людей-то увольняли на самом деле за то, что они были не согласны с внешней политикой Обамы. А писали, что они уволены за то, что они продали секретные материалы любовницам.

И, собственно, вот то, что происходит в мире… Ведь, не только ИГИЛ. Нынешняя политика Кремля – это тоже порождение Обамы. Если б за Грузию мы получили по рукам, не было бы никакой аннексии Крыма. Вот то, что происходит в мире, это, знаете, помните сцену из Стругацких знаменитую, когда человек из будущего пытается вежливо разговаривать с охранником концлагеря? И что говорит охранник? «Быстро мне давай банку варенья». Вот, как только Обама, человек из будущего, реально верующий человек из будущего спрашивал всех хулиганов в мире «Не хотите ли вы варенья?», он слышал: «Хотим! Но к Флинну».

К сожалению, деятельность Флинна этими положительными качествами не ограничилась. Будучи выпертым администрацией Обамы из армии, которой Флинн отдал 33 года жизни, он занялся лоббизмом (таковы вашингтонские правила) в том числе и тех, кого сам же называл главной опасностью для свободного мира. Лоббировал он, в частности, интересы президента Турции Эрдогана, и даже после провалившегося военного переворота опубликовал статью, которая призывала выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена. Работал с Россией. Дал огромное интервью Russia Today. По его собственным словам, это было «paid speaking opportunity» (ему заплатили).

В 2015 году на торжественном ужине в честь десятилетия RT он сидел за столом рядом с тем самым президентом Путиным, которого он сам потом называл «тоталитарным диктатором и громилой». Собственно, это сотрудничество Флинна и погубило, потому что, как я уже сказала, вот, 29 декабря Обама вводит против России санкции за вмешательство в выборы в США. Майкл Флинн в тот же день беседует по телефону с послом РФ Кисляком. Он в этот день беседовал с очень многими людьми по телефону. Сам по себе звонок не был секретный, потому что одной из главных тем была договоренность о будущем телефонном звонке между Путиным и Трампом. Люди, знакомые с записью разговора, утверждают, что тему санкций поднял посол.

А что происходит дальше? Дальше есть первый заместитель министра юстиции Салли Йейтс, которая уже уволена, потому что она ставленник Обамы. Она уволена за противодействие указу об иммиграции.

Есть директор национальной разведки Джеймс Клеппер и директор ЦРУ Джон Бреннан, которые тоже уже уволены. И директор ФБР Джеймс Коми (подчиненные записали их разговор). И вот они собираются вместе и решают, чего надо делать.

Обратите внимание, 3 представителя того, что называется «силовики», плюс примкнувший к ним зам министра юстиции, решают фактически, что надо надавить на Трампа, чтобы он уволил Флинна. А Коми еще считает, что Трампа уведомлять вообще не надо, а надо на этом основании расследовать сношения Трампа с Москвой.

При этом в этом заговоре спецслужб участвует союзная им пресса, потому что у Трампа разговора нету. А у колумниста «The Washington Post» он есть, и он говорит, что есть этот разговор, и задает вопрос, не нарушил ли генерал Флинн закон Логана 1799 года, решение Трулльского собора, который запрещает частным лицам вести переговоры с иностранным правительством?

Вот, соответственно, после этого Белый дом попадается в ловушку, потому что вице-президент Майк Пенс спрашивает Флинна, о чем они разговаривали. Флинн отпирается, говорит «Не было никаких санкций». И вице-президент Пенс это публично заявляет. После этого Йейтс, Коми, Клеппер и Бреннан понимают, что дело в шляпе, они показывают Трампу транскрипт. Флинна увольняют.

И два самых главных соображения. Первое. Заговорщики бесспорно имели повод. Вот, каковы бы ни были заслуги Майкла Флинна перед США, ему а) не следовало врать вице-президенту, б) не надо брать деньги от тех, кого не следует касаться даже в резиновых перчатках.

Ну, вот, да, если деньги RT – это просто деньги за выступление на RT, то что ж такая публичная вербовка агентов влияния?

А второе соображение другое. Ребят, чего там в Америке, с ума посходили? Левые либералы всю жизнь нам рассказывали, какой ужас, когда спецслужбы манипулируют СМИ, когда спецслужбы манипулируют президентом. Они говорили, что это и есть тирания. Они всегда ужасались, когда кто-то кого-то незаконно слушает. Так вот она вам незаконная прослушка и тирания в чистом виде! Вот он большой брат! Вот она манипуляция! Так сказать, это то, на чем стали героями Ассанж и Сноуден. Потому что в нынешней ситуации спецслужбы манипулировали всеми – СМИ, президентом и обществом.

Ну и, собственно, самое главное. Вернемся от президента Дональда Трампа к его неудачливой сопернице Хиллари Клинтон, которая долгое время была Госсекретарем США и в качестве такового распределяла внешнюю политику Америки.

Ближайшей ее помощницей была женщина, которую зовут Хума Абедин. Хума Абедин была гораздо ближе к госсекретарю Клинтон, чем генерал Майкл Флинн к президенту Трампу, она имела неофициальный титул второй дочери Клинтон. Она носила в своей сумочке сотовый телефон Клинтон, регулировала ее график, деловые встречи, переговоры со спонсорами. Была без преувеличения «второе я» Хиллари Клинтон, и к 2012 году госпожа Абедин трудилась на четырех работах. Она была личным помощником Клинтон, одновременно она работала в Госдепе, одновременно она работала в Фонде Клинтонов, одновременно она работала на частную лоббистскую компанию Teneo.

Прошу прощения, но такая ситуация, в общем, создает возможности для системной коррупции, которая, мягко говоря, превосходит по размеру мелочи вроде виолончелиста Ролдугина. При этом красавица и умница госпожа Абедин, экс-супруга конгрессмена Энтони Вейнера до 18-ти лет жила в Саудовской Аравии. В 18 лет она поступила в The George Washington University, оттуда сразу устроилась интерном в Белый дом. А родители Абедин при этом не были уроженцами Саудовской Аравии – они переехали в Саудовскую Аравию по своим идеологическим убеждениям, когда Хуме было 2 года.

Ее отец учредил в 1969 году «Journal of Muslim Minority Affairs», журнал мусульманских меньшинств. После его смерти издателем журнала стала его жена, в журнале печатались разные статьи о том, как нехорошие американцы сами виноваты в 11 сентября, статьи о правильном понимании роли женщины в исламе. Разумеется, никто не должен отвечать за родителей. Такой бекграунд, наоборот, делал госпожу Абедин бесценным приобретением для администрации Обамы.

Ну, в конце концов, кто может лучше знать мышление исламистов, нежели молодая красавица, которая выросла в семье, которая эмигрировала по своим убеждениям в Саудовскую Аравию?

Проблема в том, что госпожа Абедин не отказывалась от семьи. Более того, в течение 12 лет она значилась редактором вот этого самого журнала, который рассказывал о правильном понимании 11 сентября. Она организовывала визит Хиллари Клинтон в Саудовскую Аравию, визит, в ходе которого как раз яростная защитница прав женщин Клинтон во время своего выступления перед саудовскими леди умудрилась ни слова не сказать о нарушениях их самых элементарных прав в этом государстве.

Фонд госпожи Клинтон получил от Саудовской Аравии 100 миллионов пожертвований. Из речи госсекретаря США при этом исчезло словосочетание «исламский экстремизм». Разумеется, меньше всего госпожу Абедин и госпожу Клинтон можно заподозрить в исламистских симпатиях. Я думаю, что тут просто всё касалось материальных соображений и денег спонсоров. Но факт фактом. В течение многих лет альтер-эго Хиллари Клинтон, консультантом по Ближнему Востоку был человек, который состоял с исламистами в значительно более тесных отношениях, чем Майкл Флинн с русскими.

В 2012 году даже 5 республиканских членов Конгресса написали письмо, которое выражало опасения по поводу связей членов семьи Хумы Абедин с агентами и дочерними организациями Мусульманского братства. Но либеральная пресса это письмо заклеймила как теорию заговора и паранойю.

Так вот я к тому, что правила-то должны быть для всех одни. Советнику президента США по национальной безопасности не стоит за деньги давать интервью RT – это вполне достаточная причина для профессиональной дисквалификации. Однако, в таком случае помощнику госсекретаря тоже нельзя в течение 8-ми лет значиться редактором журнала, который объясняет, что американцы сами виноваты в 11 сентября. Нельзя и точка. А всё остальное – дальше.

К тому же, понимаете, мне, все-таки, трудно отделаться от мысли, что настоящей причиной кампании против Флинна были, все-таки, не его политически неприличный разговор с Кисляком. И даже не желание достать через Флинна Трампа. И даже не просто его критика политики президента Обамы, которая, вот, за 8 лет кончилась появлением ИГИЛа, той самой политики, в формировании которой на правах бесценного эксперта участвовала Хума Абедин. А совершенно конкретные вещи, потому что… Вы понимаете, вот сейчас очень много людей в американском ЦРУ…

Помните скандал Иран-контрас? Так если речь идет о том, что некоторые люди способствовали объединению суннитской оппозиции, конкретно вели переговоры на земле, конкретно это планировали, и есть конкретный человек генерал Флинн, который предупреждал, что это произойдет, и этот генерал Флинн сейчас стал советником по национальной безопасности, как вы думаете, как себя чувствуют эти люди? На что они готовы пойти, чтобы генерал Флинн перестал быть советником по национальной безопасности? Это их шкуры, это их карьеры.

Это важный момент, потому что мы видим, что выборы Трамп выиграл, а избирательная кампания против него продолжается. Продолжается тотальная война, объявленная этому выбору избирателей, а) госаппаратом, который остался от Обамы, б) либеральными СМИ, то есть почти всеми СМИ, которые любой шаг Трампа интерпретируют как провальный.

Совершенно грандиозный текст опубликовал очень уважаемый мною Константин Сонин на «Эхе Москвы». Текст издевается над тем, что Трамп сказал «Россия должна вернуть Крым Украине». Вот, мол, какой дурак! Вот, мол, какой слон в посудной лавке!

Грандиозный совершенно текст. То есть получается, что если Трамп ничего не говорит, что Россия должна вернуть Крым, это значит, что он шпион Кремля. А если он говорит, что Крым надо вернуть, то он дебил и верхоблюд, и администрация Обамы себе такого не позволяла.

Это, знаете, как в «Молоте ведьм». Если пытуемая ведьма дико кричит и вращает глазами по комнате, то она ищет дьявола. А если она уставилась ими в одну точку, значит, она его нашла. Если Трамп не говорит, что Крым надо вернуть, он русский шпион. Если он говорит, значит, он слон в посудной лавке.

Вот другой прекрасный текст опубликовал Пархоменко. Действительно, очень смешно, как Трамп ошибся на своей конференции капитально и чего-то там понес о самой большой победе в коллегии выборщиков, что было элементарно не так.

Только маленькая деталь. На этой пресс-конференции Трамп объявил войну прессе. Он сказал, что вы занимаетесь тем, что называется fake news, фейковые новости, что вы рассказываете, чего нет, что Россия – это фейковые новости. Что вы делаете всё, чтобы соврать.

И по итогам этой пресс-конференции, по крайней мере, по опросу Fox News получается, что 45% верят Трампу, а 42% верят прессе.

И эта пресс-конференция – это, действительно, был типичный Трамп, который очень часто прав в основном. Его очень трудно сбить. Он простой человек, он не мудреный человек, он не изощренный человек (Трамп), кстати, не интеллектуал в отличие от Обамы. И потому, что он простой, он очень хорошо знает некие базовые вещи, которые он говорит и повторяет, и всё время их бьет как по головке гвоздя. И часто очень ошибается в деталях.

Было бы, конечно, очень здорово, если бы он не ошибался в этих деталях, потому что он периодически совершает чудовищные ляпы. Но, в основном, он говорит по существу.

И, собственно, это я к чему говорю? Потому что за нынешнюю итерацию я как раз спокойна. Потому что ни при каких обстоятельствах Трамп не станет диктатором, потому что в какой-то мере это, действительно, бесспорно хорошо, когда пресса против президента, потому что при Бараке Обаме она его только что не облизывала.

А, вот, что должно реально пугать людей, это следующая каденция, которая случится в Америке через 4, а скорее 8 лет. Потому что есть экономика. Экономика постиндустриальная заключается в том, что сидящих на пособиях в связи с постиндустриальной экономикой будет всё больше. Потому что есть демография. Демография заключается в том, что сидящие на пособиях размножаются быстрее. И потому что есть понимание, что уже сейчас есть человек, который мог бы выиграть у Трампа, и этот человек не Клинтон, это условный Сандерс. И следующая каденция в Америке – это условный Сандерс. А дальше уже может начаться процесс необратимый, потому что когда коммунисты и социалисты приходят к власти после правых, они власть не отдают из самых лучших побуждений.

И это очень жалко, потому что… Понимаете, Америка – пример для всего мира не потому, что ею правил Обама и борцы против дискриминации, а потому что у нее великая экономика. А эту экономику создали не борцы за феминизм и не борцы за беспрепятственный приезд в США всяких Джохаров Царнаевых.

Вот, знаете, я когда отдыхаю, чтоб ничего не делать, я люблю читать Эрл Стэнли Гарднера. И… Ну, это совсем пустые книжки, но когда читаешь, поразительное ощущение, что вот эти книжки о лихорадочной активности бизнесменов, предпринимателей, адвокатов писались тогда, когда у нас в России закалялась сталь и мы строили светлое будущее. А вот это была страна, где каждый мог стать предпринимателем. И эта страна в результате построила экономику такую богатую, что она позволила развиться и паразитировать на себе вот этой группе интересов.

И не факт, что эта группа интересов, смертельно испуганная тем, что сейчас происходит в Америке, через 8 лет не постарается сделать так, чтобы больше никогда правые не пришли к власти.

Ну, и, собственно, последняя история, о которой я хочу сказать. Вот на этой неделе был день Святого Валентина. И я как-то подумала. Знаете, как странно? Вот, у нас в России есть официальные праздники, от которых несет казенщиной – там, 8 марта, был еще какой-то День независимости России от поляков, который предполагалось праздновать как День национального единства и согласия. Он вообще не прижился и даже никто не помнит, о чем это национальное единство и согласие. Но, вот, Святой Валентин, ну, Хэллоуин, прелестные западные праздники в нашей высокодуховной России, которая так якобы против Запада, внезапно приживаются и становятся народными. И Святой Валентин начинает вытеснять Международный женский день.

На мой взгляд, это совершенно прекрасный симптом. Это прекрасный симптом о том, что, несмотря на всю спущенную сверху риторику, о том, что Россия духовная, а Запад растленный, о том, что мы в кольце врагов, о том, что мы должны пожертвовать своими штанами и своими экономическими интересами ради того, чтобы Россия была великой, несмотря на это, Россия интегрируется именно с Западом, и она начинает праздновать именно Святого Валентина и Хэллоуин, как против этого ни протестуют депутаты Госдумы.

Всего лучшего, до встречи через неделю.