Известный в Республике Алтай журналист, координатор общественной группы "Антикоррупция" Амыр Айташев рассказал об Анатолии Банных, который, по предварительной информации погиб в вертолетной катастрофе в Телецком озере...
Известный в Республике Алтай журналист, координатор общественной группы "Антикоррупция" Амыр Айташев рассказал об Анатолии Банных, который, по предварительной информации погиб в вертолетной катастрофе в Телецком озере...
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В 1882 г. в селе Сараса родился первый председатель Ойротского облисполкома Никита Меджит-Иванов (134 года назад)
Финал шоу-проекта «Две звезды» состоится в Майминском Центре культуры в следующую пятницу, 16 декабря. В полуфинале проекта выступили десять дуэтов. По итогам двух номинаций лидирует пара из Онгудайского района – Тимур и Эльвира Кыдыковы, рассказала «Новостям Горного Алтая» руководитель проекта Ольга Волосовцева.
2014-02-13 08:17:56
31 января Советский районный суд вынес приговор бывшему владельцу санаторно-курортного комплекса "Корона Алтая" Генриху Еганяну, - по информации "Алтапресс". Еганян обвинялся в мошенничестве по самой тяжелой части статьи 159 УК РФ — четвертой. Однако судья, признав его виновным, переквалифицировал обвинение с особо крупного размера (часть 4) на крупный (часть 3) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.