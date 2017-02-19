Экс-владельцу "Короны Алтая" дали срок за мошенничество,но условный, и прокуратура обжалует приговор

2014-02-13 08:17:56

31 января Советский районный суд вынес приговор бывшему владельцу санаторно-курортного комплекса "Корона Алтая" Генриху Еганяну, - по информации "Алтапресс". Еганян обвинялся в мошенничестве по самой тяжелой части статьи 159 УК РФ — четвертой. Однако судья, признав его виновным, переквалифицировал обвинение с особо крупного размера (часть 4) на крупный (часть 3) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.