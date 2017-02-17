Известный в Республике Алтай журналист, координатор общественной группы "Антикоррупция" Амыр Айташев рассказал об Анатолии Банных, который, по предварительной информации погиб в вертолетной катастрофе в Телецком озере...
Известный в Республике Алтай журналист, координатор общественной группы "Антикоррупция" Амыр Айташев рассказал об Анатолии Банных, который, по предварительной информации погиб в вертолетной катастрофе в Телецком озере...
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В 1882 г. в селе Сараса родился первый председатель Ойротского облисполкома Никита Меджит-Иванов (134 года назад)
Финал шоу-проекта «Две звезды» состоится в Майминском Центре культуры в следующую пятницу, 16 декабря. В полуфинале проекта выступили десять дуэтов. По итогам двух номинаций лидирует пара из Онгудайского района – Тимур и Эльвира Кыдыковы, рассказала «Новостям Горного Алтая» руководитель проекта Ольга Волосовцева.
2012-10-21 06:05:39
По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН, в Республике Алтай 21 октября в 05.46 по местному времени произошло сейсмическое событие магнитудой 3,8. Эпицентр землетрясения находился в горной местности. Сейсмособытие произошло 29 км юго-восточнее населенного пункта Кош-Агач, в 70 км юго-западнее от населенного пункта Акташ.