"Индекс блина" в Горном Алтае составил чуть меньше ста рублей

Довольно высокими ценами на блины отличились республики Алтай (90,64 рубля) и Тува (99,9 рубля), между ними Забайкалье (96,23 рубля). Составители рейтинга опирались на данные по стоимости набора продуктов, необходимого для приготовления 30 блинов. В этот набор вошли литр молока, два куриных яйца, 400 граммов муки, 40 граммов подсолнечного масла, две столовых ложки соли и сахар по вкусу, передает Сиб.фм.

Абсолютным российским лидером доступности праздничного угощения стала Республика Татарстан, где приготовление трёх десятков блинов обойдётся в 68,23 рубля. В сравнении с прошлогодними показателями блины в республике подорожали на 1,32 рубля из-за общего увеличения цен на все требуемые ингредиенты. Далее в рейтинге расположились Рязанская (69,08 рубля) и Оренбургская области (69,99 рубля), а также Республика Мордовия (70,01 рубля). В Алтайском крае, который помещён на пятую строчку, набор блинов обойдётся в 70,18 рубля.

В целом по стране самые дорогие блины придётся печь жителям северных и восточных регионов России. Так, антилидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ, где стоимость 30 блинов в среднем равна 152,18 рубля. В Магаданской области для приготовления блинов придется заплатить 148,74 рубля. Немного дешевле стоит испечь традиционное масленичное блюдо в Ямало-Ненецком автономном округе — 132,66 рубля.